Semana do MEI terá capacitações e cursos gratuitos para ajudar empreendedores no ES

Semana do MEI traz conhecimento para quem deseja ser um empreendedor de sucesso Crédito: Shutterstock

Ter o próprio negócio é o sonho de muita gente, tanto que uma modalidade que cresce a cada ano é a dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Eles hoje já representam cerca de 70% do total de empresas formais no país, chegando a 15 milhões de cadastrados, sendo mais de 290 mil no Estado. Para orientar quem planeja empreender, formalizar o trabalho ou ampliar sua atividade, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) realiza, de 15 a 26 de maio, a Semana do MEI 2023.

O evento, totalmente gratuito, acontece há 14 anos em todo o país, como forma de oferecer conhecimento e oportunidade para que cada vez mais pessoas possam desenvolver sua veia empreendedora e conhecer o caminho mais adequado para se tornar um empreendedor de sucesso.

No Espírito Santo, ele será ampliado para duas semanas com muitas atividades, networking, palestras, oficinas práticas, cursos, conteúdos, rodada digital de negócios e plantão de atendimento presencial e on-line, além de muitas dicas de ouro de especialistas e histórias de empreendedores que inspiram e ensinam como chegaram ao sucesso.

A analista do Sebrae/ES e coordenadora da Semana do MEI, Andrea Gama, explica que o objetivo do evento é promover a competitividade dos pequenos negócios.

“Queremos dar visibilidade ao empreendedor, destacando a importância da capacitação, para que ele entenda o que é ser empresário, aprenda a gerenciar bem seu fluxo de caixa, usar as redes sociais e o marketing digital para alcançar outros mercados e ampliar suas vendas, tenha acesso à tecnologia para melhorar seus produtos e serviços”, ressalta.

Andrea acrescenta que quem começa como microempreendedor tem toda possibilidade de crescer.

"A formalização traz acesso a benefícios previdenciários, mas o empresário também tem acesso a conhecimento para fazer uma gestão de qualidade e se tornar mais competitivo no mercado" Andrea Gama - Analista do Sebrae/ES e coordenadora da Semana do MEI

Entre as atividades, Andrea destaca as palestras e cursos on-line gratuitos, além das tendas de orientação presencial que ficarão montadas em pontos estratégicos de 16 municípios, de Norte a Sul do Estado.

Tendas serão montadas em pontos estratégicos, de Norte a Sul do Estado, para orientação presencial aos empreendedores Crédito: Sebrae/ES/ Divulgação

“Também estamos disponibilizando e vamos orientar como utilizar ferramentas digitais gratuitas, como o App Sebrae, que permite o controle de fluxo de caixa, e o emissor de nota fiscal eletrônico. As tendas terão ainda informações para quem deseja abrir o MEI, orientação do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), de bancos e advogados, para ensinar todos os passos e como ter acesso a crédito."

Show do MEI e rodada de negócios

Um dos destaques da programação é o Show do MEI, que acontece no próximo dia 16, na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, a partir das 17h, com palestra gratuita de Fabricio Medeiros, conhecido como o consultor de vendas impossíveis. Além disso, haverá muita diversão com apresentação do humorista Tonho dos Couros, banda musical, feira de artesanato, foodtrucks e sorteio de brindes.

Até o dia 26, também é possível se inscrever para participar da Rodada Digital de Negócios, que será realizada logo após o evento, no dia 30, via plataforma XporY.com. Por lá, será possível apresentar os produtos para centenas de compradores e fechar contratos, além de negociar condições especiais com centenas de fornecedores.

Saiba mais

Semana do MEI 2023

O evento realizado pelo Sebrae/ES terá atividades presenciais e on-line gratuitas, como plantão de atendimento, cursos, palestras, rodada de negócios, networking, para orientar quem planeja empreender, formalizar o trabalho ou ampliar sua atividade.

Quando: de 15/05 a 26/05

de 15/05 a 26/05 Confira a programação completa em: es.loja.sebrae.com.br/semanadomei2023

Algumas atrações

De 15/05 a 19/05 - Plantão presencial

Será realizado em unidades do Sebrae/ES e tendas montadas em 16 municípios, de Norte a Sul do Estado, com atendimento para orientar quem deseja formalizar ou qualificar o próprio negócio.

Horário: das 9h às 17h

das 9h às 17h Local: Clique aqui e confira todos os endereços

Plantão presencial na última edição da Semana do MEI: orientação e ferramentas para empreendedores Crédito: Sebrae/ES/ Divulgação

16/05 - Show do MEI

Local: Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha

Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Atrações: palestra com Fabricio Medeiros, conhecido como o consultor de vendas impossíveis, além de apresentação do humorista Tonho dos Couros, banda musical, feira de artesanato e foodtrucks

palestra com Fabricio Medeiros, conhecido como o consultor de vendas impossíveis, além de apresentação do humorista Tonho dos Couros, banda musical, feira de artesanato e foodtrucks A entrada é gratuita, mas haverá sorteios para os que se inscreverem pelo site cliente.sebraees.com.br/Show-do-MEI