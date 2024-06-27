Seguro auto: por que é importante fazer um seguro para o seu carro ou moto

Ter um seguro para o seu veículo é uma forma de se proteger em casos de acidentes e outros imprevistos Crédito: Reprodução/Porto Seguro

Na correria do dia a dia, ter um seguro para o carro ou a moto pode passar despercebido. Segundo o levantamento da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, realizado em 2021, no Brasil, apenas 30% da frota de automóveis estão segurados. A taxa é baixa, principalmente considerando que o número de veículos em circulação atingiu 119.227.657 unidades em dezembro de 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Mas os riscos de não contar com um plano personalizado e ampla cobertura são grandes demais para “deixar para depois”. Para Gabriel Baioco, gerente da sucursal Espírito Santo da Porto, o Seguro Auto proporciona uma rede de assistência nos momentos de necessidade e desempenha um papel importante na proteção dos bens do segurado.

“Ele é fundamental. Não só para proteger de danos materiais em caso de acidentes, mas também para cobrir responsabilidades civis que possam surgir de incidentes ou resultar em custos significativos. Tanto em termos de reparos, quanto em indenizações”, explica.

De acordo com o gerente, um plano de seguro adequado é uma proteção contra essas eventualidades e permite que as pessoas dirijam com mais segurança e confiança.

Além disso, contar com um corretor de seguros no processo é muito importante, uma vez que o papel de empresas como a Porto e de seus profissionais é reverter a falta de conscientização sobre a importância desse serviço.

“Tanto nós, como seguradora, quanto os corretores, estamos atuando para a mudança dessa cultura e sabemos que não é um processo rápido. Por isso, temos desenvolvido soluções para atender o cliente em todas as necessidades. Novas tecnologias e atualizações do mercado incentivam uma movimentação mais rápida por toda cadeia, e o fácil acesso à informação ajuda no desenvolvimento deste mercado”, destaca o gerente.

Para quem busca por planos personalizados para os seus veículos – seja ele de duas, seja de quatro rodas – a Porto Seguro tem um leque de soluções de proteção e benefícios que trazem mais conforto e segurança. Conheça alguns dos serviços e diferenciais que a empresa oferece:

1. Coberturas básicas e adicionais

Com os planos de Seguro Auto da Porto Seguro, os proprietários de veículos podem receber indenização – parcial ou integral – por danos como vidros quebrados, incêndios e até mesmo perda total. Essa proteção também se estende a despesas hospitalares e médicas em caso de acidentes, podendo incluir terceiros e outros ocupantes do veículo.

Em casos de roubo ou furto, o segurado pode ter a tranquilidade de contar com indenização parcial ou integral do prejuízo.

Além disso, modelos elétricos e híbridos contam com cobertura especial, que inclui cabos de carregamento, pontos de recarga gratuita nos Centros Automotivos, assistência e rede de oficinas especializadas.

Para automóveis que custam a partir de R$ 250 mil, a Porto Seguro oferece o Seguro Auto Premium. Alguns benefícios inclusos neste plano são concierge, assistência 24h e oficinas de alto padrão. Além da cobertura comum – que inclui indenização em caso de acidentes, furtos e danos ao veículo –, o Seguro Auto Premium da Porto também oferece reparo de vidros blindados, isenção integral da franquia, reembolso parcial de despesas em caso de perda parcial e reparos rápidos.

2. Azul Seguro Auto por Assinatura

Visando descomplicar a experiência de quem quer contratar um seguro, a Porto Seguro e a Azul Seguros criaram o Azul Seguro Auto por Assinatura, que permite fazer orçamento e até mesmo assinar o contrato pela internet. O processo de contratação funciona de forma semelhante às plataformas de streaming e assinaturas de revistas.

Essa opção atende pessoas que usam o carro de forma exclusivamente particular, nas categorias passeio nacional, picapes leves e pesadas. São aceitos veículos com idade entre três e 25 anos e valor de até R$ 100 mil.

Pelo site da Azul Seguros, os interessados podem clicar no botão “cote em 1 segundo” e dar início ao processo de assinatura do seguro. Após essa etapa, basta preencher o formulário e o sistema apresenta uma oferta. Caso tenha interesse em continuar, o cliente pode informar os dados de pagamento e agendar uma vistoria do carro – após a aprovação, o carro estará protegido!

Outro diferencial desse serviço é a possibilidade de cancelar a assinatura a qualquer momento, sem necessidade de cumprir um período de fidelidade, e continuar desfrutando do seguro até o fim do período de faturamento.

As coberturas e serviços oferecidos pelo plano por assinatura incluem assistência e atendimento on-line 24h, cobertura de até R$ 20 mil para terceiros e muito mais. Você pode conferir a lista completa e fazer o seu orçamento pelo site da Azul Seguro Auto por Assinatura.

Benefícios

Além da proteção, o Seguro Auto da Porto Seguro também oferece benefícios exclusivos para os clientes. Confira alguns dos serviços oferecidos:

Assistência Residencial, com prestadores próprios para serviços como encanador, eletricista, chaveiro e reparo de eletrodomésticos para a casa;



Serviços para o veículo em Centros Automotivos Porto gratuitos, com troca de lâmpadas, diagnósticos e reparo de furo de pneu;

Desconto em estacionamentos parceiros, de até 30% com Tag Porto Bank;

Serviço de Motorista da Vez, que permite solicitar um motorista da Porto Seguro quando for sair e consumir bebidas alcoólicas.

Alguns desses serviços fazem parte de pacotes específicos ou estão disponíveis somente em algumas localidades. Para saber mais, acesse o site da Porto ou consulte o seu corretor.

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