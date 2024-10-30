Se Cuida Podcast: Ilhas cercadas de bem-estar por todos os lados

Um convite não só para morar bem, mas também para viver bem. O Ilha Vitória e o Ilha Trindade são empreendimentos cercados por bem-estar e lazer por todos os lados.

Os dois projetos residenciais de alto padrão integram o complexo Reserva Vitória, uma área privilegiada na capital capixaba na Enseada do Suá. Na região, praticantes de esportes outdoor como beach tennis e canoa e de outras atividades batem ponto com gosto. A orla da Curva da Jurema e na Praia da Guarderia fervem.

“Você vê pessoas se exercitando o tempo inteiro. Não tem coisa melhor do que descer (do prédio), fazer sua natação, seu beach tennis, e voltar pra casa. O Reserva Vitória talvez seja o empreendimento mais próximo do mar em Vitória, muito perto da faixa de areia. Muito bom ver todo aquele movimento, a poucos metros da sua varanda… Os esportes outdoor são muito mais agradáveis para saúde mental e física”, destaca Gustavo Prado, gerente de Novos Negócios da Nazca, empresa que constrói os empreendimentos do Reserva Vitória ao lado da Abaurre e da Apex.

Na área interna dos residenciais, que estão em fase adiantada de obras, o estímulo à saúde também é reforçado. A academia será entregue com área fitness moderna, totalmente montada com equipamentos da marca Technogym, que fornece máquinas para as maiores academias do país.

“São equipamentos qualidade altíssima. A pessoa não terá necessidade de gastar mensalmente com academia. Só chamar seu personal. Além disso, haverá quadra polieportiva, sauna seca, sauna molhada, área de spa, sala de massagem e salões de festa e gourmet diversos”, acrescenta Prado, em papo com a jornalista Marcela Scaramella no Se Cuida Podcast.