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Se Cuida Podcast: Ilhas cercadas de bem-estar por todos os lados

Localizados em ponto nobre da Enseada do Suá, os residenciais Ilha Vitória e Ilha Trindade, do complexo Reserva Vitória, são um convite à pratica de esportes e lazer
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 out 2024 às 19:30

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 19:30

Um convite não só para morar bem, mas também para viver bem. O Ilha Vitória e o Ilha Trindade são empreendimentos cercados por bem-estar e lazer por todos os lados.
Os dois projetos residenciais de alto padrão integram o complexo Reserva Vitória, uma área privilegiada na capital capixaba na Enseada do Suá. Na região,  praticantes de esportes outdoor como beach tennis e canoa e de outras atividades batem ponto com gosto. A orla da Curva da Jurema e na Praia da Guarderia fervem.
“Você vê pessoas se exercitando o tempo inteiro. Não tem coisa melhor do que descer (do prédio), fazer sua natação, seu beach tennis, e voltar pra casa. O Reserva Vitória talvez seja o empreendimento mais próximo do mar em Vitória, muito perto da faixa de areia. Muito bom ver todo aquele movimento, a poucos metros da sua varanda… Os esportes outdoor são muito mais agradáveis para saúde mental e física”, destaca Gustavo Prado, gerente de Novos Negócios da Nazca, empresa que constrói os empreendimentos do Reserva Vitória ao lado da Abaurre e da Apex.
Na área interna dos residenciais, que estão em fase adiantada de obras, o estímulo à saúde também é reforçado. A academia será entregue com área fitness moderna, totalmente montada com equipamentos da marca Technogym, que fornece máquinas para as maiores academias do país.
“São equipamentos qualidade altíssima. A pessoa não terá necessidade de gastar mensalmente com academia. Só chamar seu personal. Além disso, haverá quadra polieportiva, sauna seca, sauna molhada, área de spa, sala de massagem e salões de festa e gourmet diversos”, acrescenta Prado, em papo com a jornalista Marcela Scaramella  no Se Cuida Podcast.
Confira tudo isso e muito mais. Dê o play no vídeo acima e confira todos os atrativos dessas duas "Ilhas" da Ilha de Vitória.  As unidades têm a partir de 180 metros quadrados. Todos os quatro quartos virão  com suíte. O empreendimento será entregue nos próximos meses.

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