Se Cuida Podcast revela os segredos para envelhecer com saúde

A geriatria tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, com avanços significativos em diagnósticos, tratamentos e terapias focadas nas particularidades do envelhecimento. Em entrevista ao Se Cuida Podcast, a geriatra Rosiane Cazeli, que atende pelo plano de saúde Best Senior, destaca como é importante contar com os avanços da medicina para garantir uma velhice mais saudável, ativa e com qualidade, sempre visando à autonomia e ao bem-estar na terceira idade.
No vídeo acima, ela destaca os principais cuidados preventivos e como manter a saúde do corpo e da mente, com tratamentos como terapias de reposição hormonal, programas de reabilitação física e cognitiva personalizados, além do cuidado com a espiritualidade, o senso de pertencimento, a alimentação e a prática de exercícios físicos.
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