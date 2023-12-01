São Gabriel da Palha investe mais de R$ 32 milhões em saúde básica só em 2023

Atendimento mais humanizado e de maior qualidade são resultados na área da saúde no município em 2023 Crédito: Divulgação

A saúde pública em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Estado, tem sido modernizada, e a prefeitura ampliou o acesso da população aos serviços.

De acordo com dados do Tribunal de Contas, o investimento em saúde no município soma 24%, acima dos 15% recomendados pela lei. Ao todo, são mais de R$ 32 milhões investidos para oferecer uma saúde básica mais humanizada e de qualidade aos pacientes, segundo a administração municipal.

Coleta de exame em unidade de saúde do município Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/ Divulgação

Aplicativo de agendamentos

Um novo aplicativo, chamado Consus, é parte do trabalho que vem sendo realizado. O app ajuda os moradores da cidade a solucionarem questões com as unidades básicas de saúde. Além desses agendamentos, os munícipes também poderão marcar consultas odontológicas e atendimentos de enfermagem pelo celular, sem ter que enfrentar filas.

O Consus está disponível para usuários dos sistemas Android e iOS Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

Pensado para ajudar nas solicitações de consultas, exames e outras demandas da população com o Sistema Único de Saúde (SUS), além de viabilizar o acesso ao histórico dos pacientes, o app está disponível para Android e iOS.

De acordo com a secretária municipal de Saúde interina, Marcella Rossoni, a expectativa é ampliar o serviço em breve, proporcionando outras funções e ferramentas.

“A prefeitura reinaugurou o hospital do município e a policlínica da cidade, que, atualmente, oferece atendimentos em especialidades como neurologia, pediatria, ortopedia, cardiologia, urologia, dermatologia, infectologia, gastrologia e ginecologia, em que, no ano de 2023, foram realizados 15.530 atendimentos com especialidade na Policlínica Municipal", relata a secretária.

Ainda segundo Marcella, outros investimentos estão sendo realizados na área da saúde.

Hospital Municipal

O Hospital São Gabriel, em parceira com o governo do Estado, retomou a realização das cirurgias eletivas. Hoje, o hospital conta com um centro cirúrgico reformado e com toda estrutura preconizada pelos órgãos regulamentadores, fazendo com que haja segurança e qualidade nos períodos: pré, durante e após os procedimentos.

Em São Gabriel da Palha, a população tem acesso gratuito a 95% dos medicamentos essenciais Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

Além disso, segundo a prefeitura, houve uma restauração e qualificação na tabela de Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). Atualmente, a farmácia básica municipal conta com cobertura de 95% dos itens contados na lista Remume.

"Estamos equipando e estruturando todas as unidades com computadores e veículos novos. Além disso, estamos investindo na capacitação de atendimento humanizado em todas as unidades, seguindo com o propósito de nos tornarmos referência quando se trata de saúde com qualidade " Marcella Rossoni - Secretária municipal de Saúde-interina

A gestão municipal se aproxima da população através dos serviços realizados Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/ Divulgação

Outra prioridade tem sido os investimentos em atendimento domiciliar no caso de pacientes que possuem dificuldades de locomoção.

“A fisioterapia em casa e o nosso laboratório de análises clínicas (Laboratório Municipal) que faz coletas a domicílio são motivos de orgulho para nós”, completa.

Mais atendimentos

Prefeitura do Noroeste do ES investe mais de R$ 32 milhões em saúde básica só em 2023 Crédito: Prefeitura de São Gabriel da Palha/Divulgação

O município de São Gabriel da Palha avançou também na oferta pública de exames e consultas em 2023, aumentando a quantidade de consultas médicas e quantitativo de cobertura odontológica, além de ampliar o número de exames de média e baixa complexidade.

App Consus