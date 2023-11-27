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Saiba como servidores do ES podem contratar nova margem de crédito com segurança

O cartão benefício da Kardbank é uma nova linha de crédito que começou a ser ofertada no Espírito Santo em saques parcelados e compras
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 nov 2023 às 18:17

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 18:17

Nova linha de crédito começou a ser ofertada no Espírito Santo em novembro
Nova linha de crédito começou a ser ofertada no Espírito Santo em novembro Crédito: Shutterstock
Para muitos servidores estaduais capixabas, a chegada de uma nova margem de crédito é uma chance para colocar as contas em dia. A partir de agora, eles podem contar com o Cartão Consignado de Benefícios Kardbank, que, na prática, amplia a margem consignável em 10% para uso em compras ou saques parcelados.
No Espírito Santo, o benefício foi regulamentado por meio do Decreto 5482-R, de 24 de agosto de 2023, e, desde o último dia 13, os servidores podem conferir essa nova linha de crédito na folha de pagamento.
Essa margem já estava disponível em diversos convênios federais, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), além de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
Conforme explica o vice-presidente da Kardbank, André Azin, a contratação do cartão é simples e segura, tanto com correspondentes autorizados como diretamente com a empresa.
“Além do saque parcelado, o servidor, mesmo negativado, tem direito a um cartão de crédito bandeira Elo sem anuidade e descontos em farmácias Pague Menos e Extrafarma”, detalha.

Como fazer

De acordo com Azin, para ter acesso ao benefício, basta baixar o aplicativo da Kardbank para receber o cartão de crédito sem anuidade.
“Pelo site ou app, é possível saber a margem disponível e conferir as opções: seja para usar apenas o limite para compras à vista, seja para contar com aquela verba maior para quitar outras despesas com juros mais altos que consomem o orçamento”, exemplifica.
Ele adianta, ainda, que o servidor inicia e conclui a operação em quantas parcelas desejar, sabendo quanto vai pegar do início ao fim do contrato.
“Pelo site, o servidor pode comparar e contratar a opção mais viável, em 6, 12, 24, 36, 48, 60 ou 72 parcelas, sempre entendendo em que sentido aquele parcelamento cabe no seu bolso e quando a taxa vale ou não a pena”, garante.
Para quem vai adquirir a nova linha de crédito, a Kardbank indica alguns cuidados importantes na hora de contratar:

01

Oferta de crédito não é crime

Caso você receba uma oferta e não se sinta seguro em passar dados, procure os canais oficiais da empresa ou visite uma loja para falar com correspondentes autorizados.

02

Verifique se você tem a margem disponível

Fique atento porque alguns servidores, como policiais militares, ainda não estão aptos a fazer a contratação. Acesse seu portal de consignação e veja se você pode ser contemplado.

03

Avalie se a oferta é interessante para você

Sempre compare as taxas de juros. A adesão ao cartão é gratuita e disponível mesmo para pessoas com restrições de crédito, e o cartão não tem anuidades, mas a oferta do saque parcelado tem juros. Se você está pagando juros mais altos em outras modalidades, é uma boa opção para organizar as contas antes de encerrar o ano.

04

Não há cobrança adicional ou devolução de valores

O valor contratado deve ser depositado na conta indicada, da mesma titularidade.

05

Não se preocupe, é um um processo seguro

O processo de contratação na Kardbank é seguro e envolve etapas antifraude, com uso de inteligência artificial para verificar a validade dos documentos e a confirmação da identidade do contratante.

06

Atendimento ao cliente

Em caso de dúvidas, procure os canais oficiais pelo telefone ou WhatsApp 0800-015-0001. Você ainda pode entrar em contato pelo formulário no site.

Sobre a Kardbank

A Kardbank é uma fintech fundada em 2021 com foco em crédito consignado e que oferece esse tipo de serviço a funcionários de empresas privadas conveniadas, aposentados e pensionistas do INSS e servidores de prefeituras como São Paulo (SP), Sorocaba (SP), João Pessoa (PB), Cabedelo (PB), Campina Grande (PB) Caucaia (CE), Porto Velho (RO), além dos estados do Tocantins (TO), Rio Grande do Norte (RN), São Paulo (SP), entre outras localidades.
Para saber mais detalhes, acesse www.kardbank.com.br.

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