Robótica e Games estão entre os cursos mais procurados por jovens do ES

Há mais de 36 anos no mercado, sendo 14 em Vitória, o Cedaspy oferece 10 cursos para jovens de 12 a 19 anos, voltados para a tecnologia e com foco na preparação para o mercado de trabalho. Crédito: Cedaspy/Divulgação

As crianças estão tendo contato com a tecnologia cada vez mais cedo, e isso faz com que desenvolvam autonomia e criatividade na interação com o mundo ao redor o quanto antes. Como resultado dessa realidade, muitos jovens têm buscado investir no desenvolvimento de habilidades voltadas à área de inovação para garantir oportunidades num futuro breve. Tanto que os cursos de Robótica e de Games são alguns dos mais procurados pela juventude capixaba.

É o que afirma o diretor da unidade do Cedaspy Professional School (CPS) de Vitoria/ES, escola de informática preparatória para o mercado de trabalho, Edy Pereira de Sá. Para ele, “isso tem acontecido pelo fato de serem duas áreas promissoras que fazem essa passagem didática entre o mundo real e virtual, de forma lúdica e mais interessante para o aluno.”

Há mais de 36 anos no mercado, sendo 14 em Vitória, o Cedaspy oferece 10 cursos para jovens de 12 a 19 anos, voltados para a tecnologia e com foco na preparação para o mercado de trabalho, como Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação, Design Digital, Ilustração Digital, Processadores de Texto, Planilhas, Manutenção e Configuração de computadores, Games e Robótica, além de Empreendedorismo e Liderança. A duração é de um ano e seis meses, e as aulas são híbridas, sendo que parte é remota com transmissão ao vivo e parte é presencial na escola.

“O objetivo dos nossos cursos é desenvolver habilidades, como o raciocínio lógico, autonomia, senso crítico, uso intuitivo da tecnologia e visão empreendedora, capacitando os jovens para o mercado de trabalho. Para isso, utilizamos tecnologias e ferramentas modernas e eficazes, e as melhores metodologias de ensino voltadas para esse público”, afirma Edy.

O Cedaspy é parceiro de várias empresas capixabas, o que facilita o encaminhamento dos alunos da instituição para o mercado de trabalho. Crédito: Cedaspy/Divulgação

Além disso, o Cedaspy é parceiro de várias empresas capixabas, o que facilita o encaminhamento dos alunos da instituição para o mercado de trabalho.

OPORTUNIDADES

De acordo com relatório especial da Variety Intelligence Platform, divulgado em junho deste ano, o mercado de jogos mundial pode superar o valor de US$ 200 bilhões até 2023. Além disso, espera-se que o segmento de robótica industrial atinja a marca de US$ 31,13 bilhões até 2028. Outro dado importante mostra que, até 2023, somente no Brasil, tenha 216 milhões de computadores ativos, ou seja, 1 por habitante, segundo dados do Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020.

“Isso mostra que investir no desenvolvimento de habilidades voltadas à tecnologia pode render grandes oportunidades. Tantas máquinas e lançamentos exigirão mais profissionais que os existentes hoje, capazes de entregar novas ferramentas e, ao mesmo tempo, resolver os problemas que surgirem”, explica o diretor do Cedaspy, que possui mais de 45 unidades em todo o Brasil e já formou mais de 300 mil alunos.

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