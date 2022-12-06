Referência no ES, escola foca em inteligência emocional e empreendedorismo

Com 50 anos de história, o Colégio Contec alia tradição, excelência e inovação. Crédito: Colégio Contec/Divulgação

Com 50 anos de história, o Colégio Contec alia tradição, excelência e inovação a fim de continuar a ser referência no Espírito Santo e criar uma nova geração de alunos. A instituição de ensino está entre as cinco no Estado que mais aprovaram estudantes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nos últimos anos, com 90% de aprovação nos vestibulares e 19 primeiros lugares gerais na prova do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Com as melhores médias do Estado no Enem de 2019 - proporcionais ao número de alunos - sendo três alunos com 980 pontos no exame, a instituição de ensino tem uma formação diferenciada voltada para a cidadania e para o mundo moderno, com destaque para inteligência emocional e empreendedorismo 4.0 desde o infantil.

“Além das melhores estruturas físicas de Vila Velha, nossa dinâmica de ensino já está atualizada para a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo como premissa os quatro pilares: empreendedorismo, criatividade, investigação científica e intermediação sociocultural. O objetivo é transformar o aluno em protagonista criativo da sua própria história e preparado para vivenciar esse novo tempo”, explica o diretor do colégio, Fernando Cobe.

Cobe destaca que a busca pela inovação é uma constante para manter o alto nível de ensino. Dessa forma, no Colégio Contec é dada grande importância aos professores e à equipe pedagógica. “Buscamos sempre qualificação. Somos reconhecidos como um colégio que se destaca pela afetividade e apoio aos alunos e às famílias.”

Localizado no Centro de Vila Velha, o Colégio Contec tem uma estrutura física de ponta Crédito: Colégio Contec/Divulgação

O colégio ainda proporciona para as crianças do infantil e fundamental, do 1º ao 5º ano, no Contec Kids, uma formação para uma vida produtiva e feliz. “Aprendendo a aprender, a ser, a fazer e conviver, com uma moderna dinâmica de ensino, em um ambiente seguro, agradável e afetivo”, diz Cobe.

PARCERIAS

As parcerias também são conquistas importantes para a formação dos alunos. Junto com o Eleva, o colégio trabalha a inteligência emocional desde a educação infantil até o ensino médio. Com o Sebrae, fortalece a formação empreendedora.

“Ainda, desenvolvemos com as crianças o projeto ‘Mentes em Equilíbrio’, com técnicas extraídas da yoga”, lembra o diretor.

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