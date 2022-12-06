Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Referência no ES, escola foca em inteligência emocional e empreendedorismo

Colégio Contec aposta em uma formação voltada para a cidadania e para o mundo moderno, com destaque para habilidades socioemocionais e empreendedorismo

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 14:29

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 dez 2022 às 14:29
Colégio Contec
Com 50 anos de história, o Colégio Contec alia tradição, excelência e inovação. Crédito: Colégio Contec/Divulgação
Com 50 anos de história, o Colégio Contec alia tradição, excelência e inovação a fim de continuar a ser referência no Espírito Santo e criar uma nova geração de alunos. A instituição de ensino está entre as cinco no Estado que mais aprovaram estudantes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) nos últimos anos, com 90% de aprovação nos vestibulares e 19 primeiros lugares gerais na prova do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Com as melhores médias do Estado no Enem de 2019 - proporcionais ao número de alunos - sendo três alunos com 980 pontos no exame, a instituição de ensino tem uma formação diferenciada voltada para a cidadania e para o mundo moderno, com destaque para inteligência emocional e empreendedorismo 4.0 desde o infantil.
“Além das melhores estruturas físicas de Vila Velha, nossa dinâmica de ensino já está atualizada para a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo como premissa os quatro pilares: empreendedorismo, criatividade, investigação científica e intermediação sociocultural. O objetivo é transformar o aluno em protagonista criativo da sua própria história e preparado para vivenciar esse novo tempo”, explica o diretor do colégio, Fernando Cobe.
Cobe destaca que a busca pela inovação é uma constante para manter o alto nível de ensino. Dessa forma, no Colégio Contec é dada grande importância aos professores e à equipe pedagógica. “Buscamos sempre qualificação. Somos reconhecidos como um colégio que se destaca pela afetividade e apoio aos alunos e às famílias.”
Colégio Contec
Localizado no Centro de Vila Velha, o Colégio Contec tem uma estrutura física de ponta Crédito: Colégio Contec/Divulgação
O colégio ainda proporciona para as crianças do infantil e fundamental, do 1º ao 5º ano, no Contec Kids, uma formação para uma vida produtiva e feliz. “Aprendendo a aprender, a ser, a fazer e conviver, com uma moderna dinâmica de ensino, em um ambiente seguro, agradável e afetivo”, diz Cobe.

PARCERIAS

As parcerias também são conquistas importantes para a formação dos alunos. Junto com o Eleva, o colégio trabalha a inteligência emocional desde a educação infantil até o ensino médio. Com o Sebrae, fortalece a formação empreendedora.
“Ainda, desenvolvemos com as crianças o projeto ‘Mentes em Equilíbrio’, com técnicas extraídas da yoga”, lembra o diretor.

SAIBA MAIS SOBRE O COLÉGIO CONTEC

Público-alvo

Da educação infantil, com 3 anos, ao ensino médio.

Parcerias

O Colégio Contec tem parceria com sistema Eleva de Ensino, LIV – Laboratório de Inteligência de Vida nas aulas de inteligência emocional; com o Sebrae nas aulas de empreendedorismo; além dos projetos “Mentes em Equilíbrio”, musicalização e outros.

Esportes

Aulas opcionais de futsal e ginástica rítmica.

Endereço

Rua Sete de Setembro, número 173, Centro de Vila Velha

Telefones

(27) 2127-1111 e (27) 99530-1700

E-mail:

Site:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados