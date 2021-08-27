Referência em diagnóstico por imagem no ES lança serviço de vacinas

Unidade da Multiscan na Praia do Canto, que une diagnóstico por imagem e exames laboratoriais, agora também oferece o serviço de imunização Crédito: Multiscan/ divulgação

Mais de um ano após o início da pandemia da Covid-19 no mundo e num momento em que a vacinação contra a doença ganha fôlego, apostar na prevenção é ir ao encontro do anseio da humanidade, em sua busca pelas vacinas já desenvolvidas pelos cientistas. Criado em 1970, o Programa Nacional de Imunizações permitiu ao país extinguir doenças como pólio e sarampo, além de controlar outras como a rubéola.

Especialistas ressaltam que estar com o cartão de vacinação em dia é fundamental para todas as etapas da vida. No entanto, por causa da pandemia, muitas pessoas adiaram consultas médicas e vacinas previstas no calendário. Até a campanha de vacinação contra a Influenza foi afetada, apresentando baixa procura em quase todo o país.

Referência em diagnóstico por imagem, exames laboratoriais e medicina preventiva, o Multiscan passa agora a disponibilizar mais de 20 tipos de imunização para crianças, adolescentes e adultos. A clínica, que une diagnósticos de imagem e laboratorial no mesmo local, oferece o serviço de imunização na unidade da Praia do Canto, em Vitória, e também no atendimento em domicílio, com o serviço Multiscan em sua Casa.

Técnica de enfermagem preparada para o atendimento domiciliar de vacinação que é oferecido no Multiscan, seguindo todos os protocolos de segurança Crédito: Multiscan/ Divulgação

"Para garantia do respeito às boas práticas e a alta qualidade dos materiais, todos os profissionais envolvidos no processo de vacinação recebem treinamento dos procedimentos que envolvem o atendimento domiciliar e fazem uso de equipamentos de proteção individual (EPI), minimizando a exposição a contaminações. Com equipe treinada, o serviço oferece praticidade, conforto e segurança aos clientes em suas residências" Ricardo Dupin - Vice-presidente de operações do Multiscan

Entre os imunizantes estão os de hepatite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, entre outros que fazem parte do portfólio de vacinas licenciadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no país.

Segundo Ricardo Dupin, também estão disponíveis vacinas que não estão contempladas no Sistema Único de Saúde (SUS), além de doses de vacinas mais modernas, que garantem proteção e cobertura extras em relação à rede pública, aplicadas nos postos de saúde.

"Temos os melhores produtos para a imunização, que englobam as vacinas combinadas, como as pentavalentes, que são aquelas que permitem, com uma só aplicação, proteger a pessoa contra cinco ou seis doenças. Essas vacinas também são menos reatogênicas, ou seja, dão menos efeitos colaterais. A gente tem a incidência de eventos adversos muito raros com a evolução das vacinas", afirma.

IMPORTÂNCIA DE DOSES DE REFORÇO

O atendimento abrange diversas faixas etárias. "Temos um amplo leque de vacinas entre as necessárias ao longo da vida de uma pessoa. Vale lembrar que os primeiros cinco anos da vida são os mais intensos, no sentido da vacinação. Depois há um histórico de doses de reforço para manter aquela memória imunológica da vacina. Por exemplo, as doses contra tétano, difteria e coqueluche", cita o vice-presidente de operações do Multiscan.

Para manter as vacinas disponíveis, diz Dupin, a empresa possui um sistema com tecnologia de ponta de câmara fria com rastreabilidade remota do controle da temperatura. "As vacinas precisam ficar em determinadas temperaturas, entre dois e oito graus centígrados. Desde a compra até a comercialização, o produto fica armazenado de forma correta e segura, gerando a maior quantidade de anticorpos."

Sala de vacinação foi preparada criando um ambiente lúdico para o público infantil Crédito: Multiscan/ divulgação

De acordo com Ricardo Dupin, o público infantil representa metade do movimento nas clínicas. Na outra metade da clientela estão adolescentes, adultos e idosos. E dentro desse grupo estão grávidas, portadores de doenças crônicas e profissionais que têm a indicação das chamadas vacinas ocupacionais, por exemplo.

Com tamanho acesso às mais variadas vacinas, Dupin lamenta que ganhe força, justo neste momento tão complicado, o movimento contrário à imunização, já visto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um sério risco à saúde global.

“Claro que cada um tem o seu direito individual. Entretanto, a vacinação é um fenômeno coletivo. Quando temos várias pessoas vacinadas, não damos espaços para os vírus infectarem a população. A decisão de não se vacinar é uma decisão que afeta o outro, porque qualquer um pode ser um vetor e infectar o próximo. Nenhuma invenção humana salvou tantas vidas quanto as vacinas", observa.

QUALIDADE RECONHECIDA

O diretor médico do Multiscan Inteligência Diagnóstica, Hiram Nogueira, destaca que as iniciativas da empresa são pautadas pelo seguinte tripé: qualidade de atendimento, qualidade dos equipamentos e qualidade do corpo técnico.

"Ao longo dos anos, o Multiscan sempre se preocupou em aperfeiçoar seus serviços e atendimentos. Nós temos uma pesquisa de avaliação de qualidade muito forte, que relatou satisfação de até 98% dos clientes ao longo dos anos. Além da qualidade, o Multiscan sempre investiu em equipamentos pioneiros e avançados, sendo a primeira a realizar, no Espírito Santo, a radiologia digital, a tomografia multi slice e a ressonância magnética de alto campo" Hiram Nogueira - Diretor médico do Multiscan Inteligência Diagnóstica

Ricardo Dupin evidencia que o pioneirismo da marca continua firme. “O Multiscan traz a medicina diagnóstica de forma mais ampla, oferecendo exames de diagnóstico por imagem e exames laboratoriais no mesmo local. E foi a primeira do Estado a fazer isso. Agora estamos expandindo para medicina preventiva, com as vacinas e exames para o bem-estar, de uma maneira mais ampla, para poder atender a família toda.”

Em Vitória, o agendamento das vacinas está disponível por telefone ou pelo site da rede. O pagamento pode ser parcelado em até 10x sem juros no cartão de crédito e não há taxas adicionais para o atendimento em domicílio.

SAIBA MAIS

São mais de 20 imunizantes para adultos e crianças. As principais vacinas disponíveis são: Meningocócica ACWY 135

Meningocócica B

Pneumo Conjugada 13V

Rotavírus Pentavalente