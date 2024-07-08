Rede Meridional consolida-se como referência na saúde dos capixabas

A Rede Meridional oferece todos os serviços necessários para um cuidado completo Crédito: Meridional/Divulgação

A Rede Meridional, fundada em 2001, vem, ao longo dos anos, consolidando-se como um centro hospitalar integral, oferecendo todos os serviços necessários para um cuidado completo. Os sete hospitais da rede possuem uma infraestrutura moderna, tecnologia avançada e equipe médica altamente capacitada. Destaca-se como uma grande rede transplantadora de órgãos sólidos no Espírito Santo. No mês de junho, atingiu a marca de 500 transplantes de fígado realizados.

Para auxiliar cada vez mais brasileiros nos cuidados com a saúde, em hospitais de referência, a rede lançou o cartão de benefícios KoraCard. O cartão garante acesso a profissionais de excelência da Rede Meridional e desconto em medicamentos nas farmácias parceiras.

O Meridional conta, ainda, com o serviço de checkup executivo, um programa em que os gestores de empresas têm a facilidade de realizar todos os exames e consultas em um único dia, nos finais de semana.

Sobre as unidades

Os sete hospitais da rede possuem uma infraestrutura moderna, tecnologia avançada e equipe médica altamente capacitada Crédito: Meridional/Divulgação

O Hospital Meridional Cariacica é referência em todo o Estado e um dos destaques no atendimento é a UTI Neurológica. Em 2024, atingiu a marca de 1.000 cirurgias robóticas realizadas, desde sua implantação em 2020. Para tanto, o hospital dispõe de uma equipe de especialistas multidisciplinares que utilizam um avançado robô: o Da Vinci ® XI. Esses recursos permitiram que o Meridional se tornasse referência nesse tipo de tratamento.

A unidade de Cariacica também se consolidou nos setores de oncologia, cardiologia, hemodinâmica e inovou ao implementar uma UTI Hepática no Estado. Passou a contar, ainda, com uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, completa e estruturada para um atendimento especial às crianças.

Outra novidade recente foi a inauguração da unidade de TMO, serviço de transplante de medula óssea com a máxima habilitação (nível 3), que permite fazer transplantes de doadores da família e também de terceiros. São 10 leitos para a realização do procedimento, equipe multidisciplinar qualificada e infraestrutura completa.

Os hospitais da Rede Meridional contam com centros oncológicos completos, oferecendo o cuidado ideal para cada paciente. Os especialistas têm amplas possibilidades para os tratamentos, entre as quais quimioterapia, terapia-alvo, hormonioterapia, imunoterapia, transplante de medula óssea (TMO) e a radioterapia.

A radioterapia do Hospital Meridional Vitória possui a máquina Versa HD, que apresenta a melhor tecnologia do mercado, capaz de entregar tratamentos de alta precisão, eficácia e em menor tempo, garantindo o mínimo de efeitos colaterais.

Já o Meridional Serra possui a oncologia Meridional, maternidade, com obstetras 24h, e um pronto-socorro dedicado para atendimento a pessoa idosa. Em Cariacica, o Hospital São Francisco tem como destaque a equipe de ortopedia de plantão, pronta para atender as emergências.

Em Vila Velha, o Hospital São Luiz nasceu da demanda por uma saúde particular de qualidade na região. Hoje, é referência pelo atendimento psiquiátrico e cirúrgico. Já o Praia da Costa tem um novo Centro de Hemodinâmica. Agora o hospital tem a capacidade de cuidar dos pacientes de forma integral, desde o diagnóstico ao tratamento de obstruções vasculares no cérebro, coração e vasos periféricos, mesmo nos casos mais complexos. Toda a estrutura do local é operada por profissionais qualificados e experientes.

O Meridional São Mateus, por fim, responde à necessidade de um hospital privado e moderno na região Norte do Espírito Santo, oferecendo serviços diferenciados.

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