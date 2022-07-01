Rede hospitalar consolida excelência com humanização e tecnologia

Rede Meridional: atendimento baseado na atenção máxima ao paciente Crédito: Divulgação

A percepção de que a atenção à saúde é fundamental ficou ainda mais evidente durante os períodos mais críticos da pandemia. Nas horas mais difíceis da vida, a demanda maior é por cuidado e atendimento médico necessário, com qualidade, eficiência, inovação e acolhimento. Esses atributos são palavras de ordem da Rede Meridional, a maior rede hospitalar do Espírito Santo, cuja visão é ser referência nacional em assistência hospitalar, aliando a excelência médica à eficiência em gestão.

Os números comprovam a potência e o protagonismo: são sete hospitais em território capixaba, todos equipados com a mais avançada tecnologia, com equipes médicas altamente ágeis, capacitadas e humanas. A Kora Saúde, que engloba a Rede Meridional, conta, atualmente, com 16 hospitais no Brasil.

Serviço de emergência é um dos oferecidos pela rede, que tem ampla estrutura, do atendimento básico à alta complexidade Crédito: Divulgação

Ao todo, no Espírito Santo, a estrutura Meridional comporta mais de 710 leitos, sendo 190 de UTI adulto, 30 leitos de Utin, 490 unidades de internação e 40 salas cirúrgicas, além de possuir mais de 120 consultórios para consultas eletivas nos seus centros de especialidades. São realizados, anualmente, mais de 390 mil atendimentos nos prontos-socorros da rede, 37.829 internações e 31.372 cirurgias.

A Rede Meridional tem atualmente 4.881 médicos. Já o número de colaboradores chega a 3.353. Juntos, formam uma grande equipe com uma estrutura completa e preparada para cuidar e atender a casos de alta complexidade e atuar nos Centro de Diagnósticos, no Centro Oncológico, na Maternidade e na cirurgia robótica. Esse último recurso é mais utilizado na urologia, na ginecologia e na cirurgia geral e dispõe do equipamento mais moderno do mundo, o robô Da Vinci® Xi.

Vale destacar que a Rede Meridional tem o único hospital no Estado com plantão com médico neurologista presencial 24 horas e UTI neurológica. Possui, ainda, certificações nacionais e internacionais.

Hospital Meridional em Cariacica Crédito: Divulgação

A Rede Meridional é o maior Centro Transplantador de Órgãos Sólidos do Estado. Desde 2002, o Centro de Transplantes do Meridional Cariacica já realizou cerca de 1.200 transplantes, principalmente renais, hepáticos e cardíacos. A equipe é multidisciplinar, formada por enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e médicos, preparados para dar todo o suporte aos pacientes que receberão o transplante.

“Temos uma Rede pronta para realizar procedimentos de qualquer complexidade e entregar uma experiência eficiente, humana, entre quem cuida e quem precisa de cuidado com a saúde e o bem-estar”, salienta o diretor Hub ES da Rede Meridional, Fabio Frank.

Diretor Hub ES da Rede Meridional, Fabio Frank: “Temos uma Rede pronta para realizar procedimentos de qualquer complexidade" Crédito: Divulgação

REDE MERIDIONAL

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