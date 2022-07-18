Rede de supermercados expande complexo logístico para abertura de 8 lojas no ES

Centro de Distribuição do Grupo Coutinho, em Civit I, na Serra: área vai ser ampliada e possibilitará a abertura de novas lojas da Rede Extrabom Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho, maior companhia supermercadista do Espírito Santo e a 38ª do Brasil, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), vai expandir o Centro de Distribuição (CD), em operação desde 2013, no bairro Civit I, na Serra, Grande Vitória. A expansão vai possibilitar a abertura de oito novas lojas a serem instaladas em endereços ainda em fase de estudos.

A nova etapa de obras, em parceria com a Invest Participações Imobiliária S/A, tem investimentos de R$ 20 milhões e contempla a expansão do armazém logístico. O espaço saltará de 14 mil m² para 22.020 m² de área de piso, aumentando de 26 para 42 docas.

O local, que também concentra a sede administrativa do grupo liderado pelo empresário Luiz Coutinho, totalizará 42.000 m² de área construída, compreendendo os setores de logística e administração.

A previsão é que as novas instalações entrem em operação em fevereiro de 2023 e a expectativa do grupo é dar fôlego à expansão programada para os próximos três anos. Com 42 lojas em oito municípios capixabas, a empresa planeja chegar em 2025 com 50 unidades, alcançando um faturamento anual de R$ 3 bilhões com as bandeiras do Extrabom, Atacado Vem e Extraplus.

EMPREGOS

Para esta etapa do programa de expansão logística é esperada a geração de empregos diretos e indiretos, sendo 80 funcionários da construção civil para as obras, com duração de oito meses, e mais 60 colaboradores diretos para operação do armazém.

Ainda são previstas vagas para as oito novas lojas, que irão demandar 1,1 mil empregos diretos nos próximos três anos. Os interessados em concorrer devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br

O portal já conta com 115 vagas para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a futura unidade do Atacado Vem, com inauguração prevista para setembro de 2022, em Jacaraípe, na Serra.

Segundo Luiz Coutinho, presidente do Grupo Coutinho, o novo investimento consolidará o plano de expansão em vigor desde a inauguração da primeira planta do Centro de Distribuição e Administração (CDA).

"Iniciamos nossas operações com estimativa de ampliar o volume de lojas no Espírito Santo. Eram 22 supermercados em 2013 e atualmente contamos com 42 unidades. A expansão da nossa capacidade logística permitirá investir ainda mais no município de Serra, como também em outras cidades capixabas, ampliando a presença do Grupo Coutinho no Estado" Luiz Coutinho - Presidente do Grupo Coutinho