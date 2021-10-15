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Rede de farmácias do ES pioneira em e-commerce lança nova loja virtual

Com 45 anos de história, a rede de farmárcias Santa Lúcia desenvolveu uma loja virtual exclusiva com entregas express para o Espírito Santo

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:11

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 19:11
Fundada em 1976, a Santa Lúcia Drogarias comemora 45 anos com novas unidades e o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce mais moderna e acessível.
Fundada em 1976, a Santa Lúcia Drogarias comemora 45 anos com novas unidades e o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce mais moderna e acessível. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação
Dono de um endereço privilegiado na capital, o bairro Santa Lúcia é uma das regiões mais valorizadas em Vitória. Mas além de todos os atrativos, você sabia que ele também batizou a maior rede de farmácias do Estado? Fundada em 1976, a Santa Lúcia Drogarias comemora 45 anos com novas unidades e o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce mais moderna e acessível.
Unir tecnologia e tradição é um dos lemas da marca, segundo o gerente comercial, Thiago Carneiro. Para ele, o atendimento de qualidade, junto aos preços competitivos são as principais características da rede que até hoje busca oferecer o melhor serviço ao consumidor com variedade e inovação.
“Estamos presentes nos principais municípios do Estado e queremos expandir ainda mais nossos pontos de venda físicos e on-line. Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência ao cliente do Sul ao Norte do Espírito Santo. Estamos em quatro aplicativos de entrega e fomos pioneiros nisso”, destaca Thiago Carneiro.
Com mais de 25 mil produtos e 50 unidades, a drogaria foi a primeira do Estado a entregar pelo aplicativo iFood e hoje trabalha no desenvolvimento de uma loja virtual exclusiva.
Com mais de 25 mil produtos e 50 unidades, a drogaria foi a primeira do Estado a entregar pelo aplicativo iFood e hoje trabalha no desenvolvimento de uma loja virtual exclusiva. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

ATENDIMENTO VIRTUAL

Com mais de 25 mil produtos e 50 unidades, a drogaria foi a primeira do Estado a entregar pelo aplicativo iFood e hoje trabalha no desenvolvimento de uma loja virtual exclusiva. O consumidor pode receber a compra em casa ou escolher a unidade mais próxima para retirá-la.
Além disso, o head de marketing do grupo, Yuri Reis, explica que em algumas regiões estará disponível o serviço express, com entrega programada para até duas horas. Segundo ele, até o verão, a meta é disponibilizar essa opção em todo o Espírito Santo.
Essas diferentes ferramentas são pensadas para atender um público heterogêneo, explica Yuri. “Como capixaba nascido em Linhares, sei a diferença de lidar com o cliente do Norte e do Sul. Às vezes, o mais novo quer ser atendido muito rápido, diferente de um idoso quer toda atenção do mundo. Então, no final é sobre entender a percepção do cliente, independentemente da faixa de renda.”
Com atendimento especializado para o capixaba e mais de 700 funcionários, a Rede Santa Lúcia, nos últimos cinco anos dobrou o número de unidades. A nova malha logística tem como objetivo melhorar a execução dos serviços em prol da satisfação, facilidade e comodidade aos clientes.

SORTEIO 

Para comemorar os 45 anos, a rede prepara um sorteio. A cada 50 reais em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a um Fiat Mobi e duas motos elétricas. Clique aqui e descubra a unidade mais próxima perto de você.
Com atendimento especializado para o capixaba e mais de 700 funcionários, a Rede Santa Lúcia, nos últimos cinco anos dobrou o número de unidades.
Com atendimento especializado para o capixaba e mais de 700 funcionários, a Rede Santa Lúcia, nos últimos cinco anos dobrou o número de unidades. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

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