Rede de farmácias do ES pioneira em e-commerce lança nova loja virtual

Fundada em 1976, a Santa Lúcia Drogarias comemora 45 anos com novas unidades e o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce mais moderna e acessível. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

Dono de um endereço privilegiado na capital, o bairro Santa Lúcia é uma das regiões mais valorizadas em Vitória. Mas além de todos os atrativos, você sabia que ele também batizou a maior rede de farmácias do Estado? Fundada em 1976, a Santa Lúcia Drogarias comemora 45 anos com novas unidades e o desenvolvimento de uma plataforma e-commerce mais moderna e acessível.

Unir tecnologia e tradição é um dos lemas da marca, segundo o gerente comercial, Thiago Carneiro. Para ele, o atendimento de qualidade, junto aos preços competitivos são as principais características da rede que até hoje busca oferecer o melhor serviço ao consumidor com variedade e inovação.

“Estamos presentes nos principais municípios do Estado e queremos expandir ainda mais nossos pontos de venda físicos e on-line. Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência ao cliente do Sul ao Norte do Espírito Santo. Estamos em quatro aplicativos de entrega e fomos pioneiros nisso”, destaca Thiago Carneiro.

Com mais de 25 mil produtos e 50 unidades, a drogaria foi a primeira do Estado a entregar pelo aplicativo iFood e hoje trabalha no desenvolvimento de uma loja virtual exclusiva. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

ATENDIMENTO VIRTUAL

Com mais de 25 mil produtos e 50 unidades, a drogaria foi a primeira do Estado a entregar pelo aplicativo iFood e hoje trabalha no desenvolvimento de uma loja virtual exclusiva. O consumidor pode receber a compra em casa ou escolher a unidade mais próxima para retirá-la.

Além disso, o head de marketing do grupo, Yuri Reis, explica que em algumas regiões estará disponível o serviço express, com entrega programada para até duas horas. Segundo ele, até o verão, a meta é disponibilizar essa opção em todo o Espírito Santo.

Essas diferentes ferramentas são pensadas para atender um público heterogêneo, explica Yuri. “Como capixaba nascido em Linhares, sei a diferença de lidar com o cliente do Norte e do Sul. Às vezes, o mais novo quer ser atendido muito rápido, diferente de um idoso quer toda atenção do mundo. Então, no final é sobre entender a percepção do cliente, independentemente da faixa de renda.”

Com atendimento especializado para o capixaba e mais de 700 funcionários, a Rede Santa Lúcia, nos últimos cinco anos dobrou o número de unidades. A nova malha logística tem como objetivo melhorar a execução dos serviços em prol da satisfação, facilidade e comodidade aos clientes.

SORTEIO

Para comemorar os 45 anos, a rede prepara um sorteio. A cada 50 reais em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a um Fiat Mobi e duas motos elétricas. Clique aqui e descubra a unidade mais próxima perto de você.

Com atendimento especializado para o capixaba e mais de 700 funcionários, a Rede Santa Lúcia, nos últimos cinco anos dobrou o número de unidades. Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

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