Quer fazer um empréstimo? Saiba como se organizar e não perder o controle do orçamento

Vários fatores devem ser levados em consideração na hora de solicitar crédito, principalmente a renda total Crédito: Divulgação

Seja para realizar um sonho, seja para resolver uma urgência, um dinheiro na conta sempre cai bem, afinal, um empréstimo quase sempre simboliza aquela ajuda que faltava nas contas. Entretanto, muitas vezes esse processo vem acompanhado de muitas dúvidas, apesar de ser uma prática exercida por muitos brasileiros. Quem está pensando em solicitar um, o primeiro passo é buscar informações a respeito da operação e se planejar financeiramente antes de fechar qualquer negócio.

Pensando nisso, a Agoracred Financeira, instituição financeira de crédito com mais de 20 anos de atuação, listou algumas dicas para descomplicar o processo, organizar as finanças e evitar que as contas se acumulem em uma “bola de neve”.

Confira:

1. Conheça seus objetivos

Antes de tudo, é necessário analisar o orçamento pessoal e ver se, realmente, o empréstimo se encaixa nas finanças. Coloque tudo na ponta do lápis e planeje com cautela a porcentagem da receita que será destinada ao pagamento das parcelas.

“Para financiamentos de médio e longo prazo (18, 24 ou 36 meses), o recomendado é que o comprometimento seja de 25% a 30% da renda. Já em planos mais longos, o percentual de 20% da renda é a melhor opção para evitar o superendividamento”, explica a diretora de Crédito da Agoracred, Ivone Sabatini.

Outro fator que deve ser levado em consideração na hora da análise é o Custo Efetivo Total (CET), que inclui não apenas a taxa de juros, mas também outros encargos, como taxas de administração e seguros, caso o cliente perca o emprego.

Ainda de acordo com Ivone, o valor do CET deve sempre estar dentro do percentual ideal da renda comprometida, assim como o tamanho da dívida e todos outros gastos pessoais, como aluguel e alimentação. Comparar a renda total com esses custos ajuda a tomar uma decisão mais assertiva.

2. Atenção aos diferentes tipos de crédito (e os juros)

Uma das modalidades de crédito possíveis é o financiamento de imóveis Crédito: Adobe Stock

Também vale destacar que no mercado financeiro, há diferentes modalidades de crédito. Financiamento de imóveis, veículos, empréstimo pessoal, empréstimo consignado… enfim, a escolha ideal depende do seu objetivo. Isso porque, enquanto os financiamentos obrigatoriamente possuem finalidade específica e, geralmente, taxas de juros menores e prazos maiores, os empréstimos podem ser usados de acordo com sua vontade, mas com taxas de juros mais elevadas em comparação.

Segundo Ivone Sabatini, o empréstimo pessoal acaba sendo a opção mais procurada pela agilidade do processo que, em muitos casos, tem a liberação no mesmo dia. Ou seja, ideal para situações emergenciais. Já o empréstimo consignado pode levar um pouco mais de tempo, mas costuma oferecer juros mais atrativos. Novamente, tudo depende da sua necessidade.

Vale lembrar que, na hora da liberação do crédito, cada instituição trabalha com critérios próprios, e utilizam “scores” (pontos) financeiros para definir as taxas de juros. Um bom score pode garantir melhores condições, já que as taxas variam conforme o perfil do cliente.

3. Busque instituições confiáveis

Com a internet, várias opções que prometem crédito rápido com taxas irrisórias podem encher os olhos de quem está precisando, mas é preciso estar atento. De acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP), só em 2024 um em cada quatro brasileiros sofreu alguma tentativa de golpe financeiro, sendo que metade desses casos foram consumados.

“O mercado financeiro conta com diversas ofertas, especialmente no meio digital. Na hora de pesquisar, alguns cuidados devem ser tomados; caso todas as empresas ofereçam uma taxa semelhante e uma delas tem valores muito abaixo da média, é necessário redobrar a atenção, pois pode se tratar de um golpe. Além disso, empresas sérias jamais cobram qualquer valor antecipado para conceder crédito e, se isso acontecer, é certamente uma fraude ", afirma a diretora de Crédito.

Por isso, priorize instituições de confiança e com experiência no setor. A Agoracred, por exemplo, é uma financeira autorizada pelo Banco Central e conta com representantes de crédito credenciados, com plena autorização para operar nos mais de 8 mil estabelecimentos e lojistas parceiros.

4. Renegocie se for preciso

Procure a instituição credora na hora de renegociar a dívida Crédito: Reprodução

Caso ainda haja dificuldade para pagar as parcelas, o ideal é procurar a própria instituição credora para renegociar a dívida ao invés de buscar outra empresa para quitar o empréstimo anterior, situação que pode causar uma piora considerável nas finanças.

“Em um exemplo ilustrativo, se o contrato foi firmado em 12 parcelas e a situação financeira apertou, é possível renegociar para um prazo maior, reduzindo o valor mensal a ser pago. Para evitar o crescimento da dívida, o pagamento das parcelas deve ser feito sempre em dia para evitar juros por atraso e multas adicionais”, conta Sabatini.

Também é possível negociar com a financeira para reduzir encargos ou até retirar a multa, já que muitas empresas estão preocupadas com a inadimplência e abertas à negociação.

5. Adquira consciência financeira

Um fator primordial para evitar o acúmulo de dívidas e melhorar a situação financeira como um todo é criar a consciência financeira, que deve ser compartilhada por toda a família. É importante que o parceiro e outros membros da casa tenham conhecimento e ajudem a evitar gastos desnecessários.

Em caso de dúvidas, não hesite em questionar a credora para ter conhecimento de todos os pormenores do contrato e evitar futuras decepções.

Agoracred Financeira

Agoracred conta com 22 filiais no ES, BA e MG Crédito: Divulgação/Agoracred