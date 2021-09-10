Qualidade e produtos para paladares exigentes

Cofril é a marca mais lembrada pelos consumidores de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sandro Mancini

Quando se pensa em churrasco, não pode faltar carne de qualidade e também aquela linguiça de pernil para diversificar as opções. E no Espírito Santo, uma marca já virou sinônimo deste embutido: a Cofril ganhou o Prêmio Gazeta Empresarial, como a marca mais lembradas pelo público, novamente, nas categorias Açougue e Linguiça, Presunto e Outros Embutidos.

“Ter a marca Cofril reconhecida por tanto tempo assim nos transmite a necessidade de continuarmos trabalhando com o compromisso de oferecermos sempre ao mercado produtos que atendam aos mais exigentes paladares. Isso é muito motivador”, avalia o sócio diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso. E já existem planos para a expansão da marca a todo vapor.

Segundo José Carlos, atualmente a empresa está em fase de conclusão de uma área de expansão, além da aquisição de mais máquinas e equipamentos de última geração, que vão incrementar a produção, gerando mais empregos diretos na Região Sul do Estado, onde a indústria está instalada. “Assim, pretendemos expandir as vendas para além das fronteiras do Espírito Santo a partir do próximo ano”, revela.

Outra ação que também é motivo de sucesso da marca está relacionada à equipe de vendas e aos clientes da Cofril em todo o Estado, não deixando faltar os produtos da marca e acompanhando sempre a qualidade que faz parte da percepção dos consumidores, que elegeram a marca como a mais lembrada.

“Temos uma equipe de vendas motivada e bem distribuída em todo o estado do Espírito Santo dando assistência periódica aos clientes, não deixando nunca faltar nossos produtos nos pontos de venda. Procuramos atender todos os estabelecimentos pertinentes ao segmento, fazendo com que o consumidor possa encontrar nossos produtos com facilidade”, avalia.

A marca mais lembrada pelos cachoeirenses quando se fala em embutidos iniciou suas atividades em 1987, com a decisão dos irmãos José Carlos e Antonio Cesar, e mais tarde também, do irmão Elson Correa, de atuar no ramo dos suínos, inspirados no segmento de negócio iniciado pelo pai anos antes, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Na época, começaram abatendo dois suínos e produzindo 300 kg de linguiça por semana num espaço de 20 metros quadrados.

A demanda foi aumentando e a empresa cresceu e se modernizou, mas sem deixar de lado aquilo que sempre a destacou no mercado: a tradição e a qualidade. “A receptividade do público à nossa marca representa a valorização de todo o esforço no sentido de trabalhar sempre com foco na qualidade, na dinamização dos processos e na capacitação das pessoas. O Prêmio Gazeta vem coroar toda essa dinâmica”, avalia José Carlos.

DIVERSIDADE DE PRODUTOS

Linguiça de churrasco Cofril primeiro lugar no Prêmio Gazeta 2021 Crédito: Cofril/Divulgação

Atualmente são abatidos, todo mês, cerca de 17 mil suínos e bovinos, para utilização na indústria e também como prestação de serviço. Nas três unidades da empresa são produzidas 2,3 mil toneladas por mês de derivados de suínos, distribuídas em mais de 120 itens que chegam ao mercado consumidor.

“Nosso mix de produtos é composto por cerca de 120 itens de derivados de carne suína, que vão desde a carne in natura, embutidos diversos, carnes salgadas, temperadas, defumadas, e uma variedade de linguiças, sendo o grande diferencial utilizarmos sempre matérias primas de qualidade, além do controle total de todos os processos de produção”, conta José Carlos Correa.

A Cofril possui um laboratório para análise biológica, garantindo assim o constante monitoramento da qualidade dos seus produtos. Tudo é feito dentro das normas de higiene, em ambiente refrigerado e temperatura controlada, seguindo as exigências sanitárias e de boas práticas de fabricação. Outro detalhe também é o foco na sustentabilidade da empresa.

Entre as ações está o reaproveitamento de subprodutos derivados de seu processo produtivo, transformando em ração animal; realização anual de palestras de educação ambiental para todos os colaboradores e para as comunidades onde suas unidades estão inseridas; plano de saúde e odontológico, atendimento médico ambulatorial, atendimento de fisioterapia, ginástica laboral e segurança e saúde ocupacional, com o objetivo de melhorar o bem-estar dos colaboradores da empresa.