Promoção de Natal: shopping vai sortear R$ 500 mil em compras

O Natal do Shopping Vitória surpreende a todos neste ano com muita magia e ações especiais para as famílias. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Faltam poucos dias para o Natal e se você ainda não sabe o que comprar de presente para a família e amigos, no variado mix do Shopping Vitória os clientes encontram todas as opções que busca para presentear. São mais de 400 operações que abrangem moda feminina, masculina e infantil, brinquedos, calçados, joias, óticas, eletrônicos, eletrodomésticos, perfumaria, casa e decoração, artigos esportivos, alimentação e muito mais.

Ao escolher os presentes, os clientes ainda têm a chance de concorrer à grande premiação da Promoção de Natal deste ano. A cada R$ 350 em compras nas lojas participantes, a pessoa ganha um número da sorte para concorrer a 50 vales-compra de R$ 10 mil cada. O período de participação vai até o dia 30 de dezembro.

Toda a promoção de Natal do Shopping Vitória será on-line, garantindo mais conforto e segurança aos clientes. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Seguindo os protocolos de saúde, toda a promoção será on-line, garantindo mais conforto e segurança aos clientes. O cliente deverá efetuar o seu cadastro pessoal e das notas fiscais através do aplicativo do Shopping Vitória, disponível para smartphones e tablets com sistema Android ou IOS.

O regulamento completo pode ser consultado no site Natal Shopping Vitória

NATAL SHOPPING VITÓRIA

Toda a atração de Natal do Shopping Vitória segue os protocolos de saúde e segurança recomendados pela Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce). Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O Natal do Shopping Vitória surpreende a todos neste ano com muita magia e ações especiais para as famílias. A decoração temática traz uma experiência única com uma tecnologia inspirada em um parque temático da Disney, em que as crianças poderão dar vida a alguns brinquedos do Atelier do Noel com uma varinha mágica.

É uma cenografia de surpresas e descobertas, que vai sendo revelada por meio de movimentos e comandos de uma varinha de condão com tecnologia RFID. Todas as varinhas são higienizadas depois de cada uso. A atração, que encanta a criançada, é gratuita.

Toda a decoração é grandiosa, com elementos animatrônicos e composição aérea de grande impacto visual. Há uma grande cascata de luz e bolas de Natal na parte superior da Praça Central. Na área externa, além da iluminação de fachada, há um Papai Noel instagramável gigante, com 6m de altura.

Na área externa, além da iluminação de fachada, há um Papai Noel instagramável gigante, com 6m de altura. Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Além disso, as famílias podem se divertir em um trenó especial que fará uma viagem encantada pela neve. O ingresso para esta atração tem valor de R$ 10, com direito a acompanhante. A bilheteria é solidária, com toda a arrecadação revertida para a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES).

Toda a atração segue os protocolos de saúde e segurança recomendados pela Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce). O uso de máscara é obrigatório e no local há disponibilização de álcool em gel. Além disso, todos os brinquedos são higienizados constantemente, antes e após o uso. O horário é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h.