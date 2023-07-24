Projeto conserva nascentes do Rio Santa Maria e transforma a paisagem

O projeto Nascentes teve início em 2018 com o objetivo de proteger e recuperar as nascentes da Região do Crubixa, em Santa Leopoldina Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

Na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria, os rios, a fauna e a flora vão ganhando mais vida e a água que brota da terra gera riqueza e traz vislumbres de um futuro mais sustentável. A mudança na paisagem, vivenciada pelos produtores e moradores locais, é fruto de um trabalho reconhecido nacionalmente, o Projeto Nascentes, desenvolvido pela ArcelorMittal e parceiros.

A iniciativa teve início em 2018 com o objetivo de proteger e recuperar as nascentes da Região do Crubixa, em Santa Leopoldina. Além da ArcelorMittal, fazem parte desses esforços o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a Fundação de Desenvolvimento Agropecuário do Espírito Santo (Fundagres), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Comitê de Bacias Hidrográficas e Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.

Utilizando técnicas de cercamento associadas a pesquisas com modelos de recomposição agroﬂorestal da cobertura verde, o Projeto inclui regeneração natural da ﬂora e ações ambientais educativas com produtores rurais da região. Entre 2018 e 2022, o projeto identificou e passou a monitorar 55 nascentes. Todas já apresentaram aumento no volume de água. Até 2024, a previsão é beneficiar cerca de 200 outras nascentes, de diferentes comunidades rurais no município de Santa Leopoldina.

Entre 2018 e 2022, o projeto identificou e passou a monitorar 55 nascentes Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

“Todos os materiais utilizados no cercamento das nascentes - tais como mourões, arame e grampos - foram doados pela ArcelorMittal Tubarão. Já verificamos recomposição natural da vegetação nas nascentes cercadas, uma vez que a proteção impede o trânsito de animais. Da mesma forma, identificamos indícios de aumento no volume de água das nascentes”, comemora o engenheiro agrônomo Aureliano Nogueira da Costa, doutor em Solos e Nutrição de Plantas e pesquisador da Fundagres Inovar.

Produtores comemoram a mudança

O casal Kátia e Edmar Pivetta possui uma fazenda em Pedra Branca, a 7 quilômetros do centro de Santa Leopoldina , onde produzem café, banana e aipim. Eles já tinham vontade de reﬂorestar a área e resolveram participar do projeto Nascentes. Logo no início, ganharam estacas e arame para cercar as nascentes e depois receberam da ArcelorMittal mudas para o plantio no entorno da nascente, feito com a ajuda de crianças da região. As mudanças já são visíveis no dia a dia.

“Para nós, é uma realização de um sonho. Nesta vida, nada vai à frente sem água. Desde o início do projeto, o nível do rio aumentou consideravelmente e nós temos mais água em nossa propriedade. O que antes era só pasto, agora é um lugar cheio de vida. Isso já impacta também na fauna local. Animais como raposas e pacas começaram a aparecer para beber água, além da presença de diversas espécies de pássaros”, conta, emocionada, Kátia Pivetta.

A ArcelorMittal Tubarão doou mudas para serem plantadas no entorno das nascentes Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

Produtor rural da Fazenda Santo Antônio, comunidade de Mangaraí, em Santa Leopoldina, Mauro Moulin tem gado de corte e lavoura branca (inhame e aipim) em sua propriedade, localizada em Mangaraí, cerca de 20 quilômetros da sede de Santa Leopoldina. Em sua propriedade, quatro nascentes foram cercadas e houve o plantio de árvores nativas para facilitar a recuperação no nascedouro do rio.

“Desde o início do projeto de recuperação da bacia do Rio Santa Maria, a produção cresceu significativamente com as ações de preservação”, observa.

No sítio Cavu, do produtor rural Erildo Frederico Lauret, o resultado também impressionou. “O fluxo de água aumentou bastante. Tudo que fazemos pela natureza é bom e a gente vê a diferença na prática, de pouquinho em pouquinho.”

Saiba mais

Como participar?

Os agricultores interessados em participar do Projeto Nascentes podem entrar em contato com as instituições parceiras por meio da equipe da Fundagres Inovar. Ou também podem procurar a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, por meio da Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Para participar, o produtor rural deve estar com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) atualizado e deverá assinar um Termo de Compromisso/Adesão ao Projeto Nascentes, visando a execução das ações que são elaboradas e previstas para cada propriedade/nascente, tais como plano de manejo, técnicas de plantio, manejo e conservação dos solos e o seu compromisso em participar das ações de educação ambiental previstas no plano de trabalho da iniciativa.

O funcionamento, a execução técnica e as principais ações do projeto são definidos no plano de ação, elaborado para cada nascente. Neste trabalho é destacado o cercamento das nascentes e também o plano de manejo sustentável da propriedade e entorno das nascentes.

Todos os materiais usados no cercamento das nascentes - tais como mourões, arame e grampos - foram doados pela ArcelorMittal Tubarão Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

Mais sobre o Projeto Nascentes

O “Projeto Nascentes” recebeu o Selo Aliança pelas Águas Brasileiras, um reconhecimento do governo federal que tem como objetivo destacar e potencializar os cuidados promovidos com a bacia hidrográfica do país, valorizando a contribuição desses projetos para a preservação dos recursos hídricos brasileiros e para o seu desenvolvimento sustentável.