Profissionais de segurança pública têm benefícios para sair do aluguel

Condomínio Vista de Vila Velha, um dos empreendimentos Morar que já entregaram as chaves para os moradores Crédito: Morar/Divulgação

O governo federal lançou recentemente mais um projeto de incentivo para quem deseja realizar o sonho da casa própria: o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação Para Profissionais de Segurança Pública. Por meio do Habite Seguro, os profissionais da área de segurança pública em todo o Brasil terão acesso a condições exclusivas de crédito imobiliário, subsídios e apoio ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para comprarem a casa própria.

O Habite Seguro concederá valores de subvenção de recursos que podem chegar a R$ 12 mil, como o desconto de até R$ 2.100,00 para pagamento das tarifas de contratação para financiamento de imóveis novos e usados avaliados em até R$ 300 mil, acesso a taxas de juros e benefícios diferenciados.

A Morar Construtora possui diversas opções de condomínios residenciais que se encaixam nos requisitos do Habite Seguro, em unidades localizadas na Serra, em Vila Velha e em Cariacica. São condomínios-clube com lazer completo, segurança e apartamentos de dois e três quartos com opções com suíte e quintal privativos.

Além de contar com todo o conforto de morar em um condomínio-clube, ao comprar um imóvel com a Morar Construtora o cliente tem múltiplas vantagens, como: entrada parcelada, parcelas menores do que um aluguel, ITBI e registro do imóvel inclusos e credibilidade de uma construtora que entrega 100% no prazo há mais de 40 anos no Espírito Santo.

QUEM PODE SER BENEFICIAR

Poderão fazer parte do Habite Seguro os policiais: federais, rodoviários, civis, penais e militares. Também serão beneficiados bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, além dos profissionais de medicina legal.

Mesmo exercendo a função de agente de segurança pública no Brasil, vale a pena ficar atento aos requisitos para ter direito aos benefícios do Habite Seguro, entre eles:

Ter no mínimo três anos de exercício efetivo em cargo público na área de segurança;

Estar em dia com a instituição financeira onde realizará o financiamento;



Não fazer parte de cargos ou funções do regime jurídico de contratações temporárias;



Não ocupar cargos comissionados ou de confiança sem vínculo efetivo na administração pública.



Daniel Philipe Campos de Sousa realizou o sonho do apartamento próprio: vai viver em um condomínio-clube da Morar, construtora com opções para diversos públicos. Crédito: Morar/Divulgação

Tire dúvidas e conheça todos os benefícios que você pode conseguir com a Morar Construtora: