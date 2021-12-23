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Profissionais de segurança pública têm benefícios para sair do aluguel

Morar Construtora oferece opções de residenciais que se encaixam nos requisitos do Habite Seguro, projeto do governo federal. Os condomínios-clube disponíveis têm lazer completo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 dez 2021 às 14:57

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:57

Condomínio Vista de Vila Velha, um dos empreendimentos Morar que já entregaram as chaves para os moradores
Condomínio Vista de Vila Velha, um dos empreendimentos Morar que já entregaram as chaves para os moradores Crédito: Morar/Divulgação
O governo federal lançou recentemente mais um projeto de incentivo para quem deseja realizar o sonho da casa própria: o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação Para Profissionais de Segurança Pública. Por meio do Habite Seguro, os profissionais da área de segurança pública em todo o Brasil terão acesso a condições exclusivas de crédito imobiliário, subsídios e apoio ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para comprarem a casa própria.
O Habite Seguro concederá valores de subvenção de recursos que podem chegar a R$ 12 mil, como o desconto de até R$ 2.100,00 para pagamento das tarifas de contratação para financiamento de imóveis novos e usados avaliados em até R$ 300 mil, acesso a taxas de juros e benefícios diferenciados.
A Morar Construtora possui diversas opções de condomínios residenciais que se encaixam nos requisitos do Habite Seguro, em unidades localizadas na Serra, em Vila Velha e em Cariacica. São condomínios-clube com lazer completo, segurança e apartamentos de dois e três quartos com opções com suíte e quintal privativos.
Além de contar com todo o conforto de morar em um condomínio-clube, ao comprar um imóvel com a Morar Construtora o cliente tem múltiplas vantagens, como: entrada parcelada, parcelas menores do que um aluguel, ITBI e registro do imóvel inclusos e credibilidade de uma construtora que entrega 100% no prazo há mais de 40 anos no Espírito Santo.

QUEM PODE SER BENEFICIAR

Poderão fazer parte do Habite Seguro os policiais: federais, rodoviários, civis, penais e militares. Também serão beneficiados bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, além dos profissionais de medicina legal.
Mesmo exercendo a função de agente de segurança pública no Brasil, vale a pena ficar atento aos requisitos para ter direito aos benefícios do Habite Seguro, entre eles:
  • Ter no mínimo três anos de exercício efetivo em cargo público na área de segurança;
  • Estar em dia com a instituição financeira onde realizará o financiamento;
  • Não fazer parte de cargos ou funções do regime jurídico de contratações temporárias;
  • Não ocupar cargos comissionados ou de confiança sem vínculo efetivo na administração pública.
Daniel Philipe Campos de Sousa realizou o sonho do apartamento próprio: vai viver em um condomínio-clube da Morar, construtora com opções para diversos públicos
Daniel Philipe Campos de Sousa realizou o sonho do apartamento próprio: vai viver em um condomínio-clube da Morar, construtora com opções para diversos públicos. Crédito: Morar/Divulgação
Tire dúvidas e conheça todos os benefícios que você pode conseguir com a Morar Construtora:
  • Telefone: (27) 3315-1500
  • E-mail: [email protected]
  • Site/chat on-lineMorar
  • Loja Morar Serra: Av. Eudes Scherrer de Souza, em frente ao Carone Mall, Laranjeiras, Serra.
  • Loja Morar Vila Velha: Shopping Vila Velha, entrada da Luciano das Neves, em frente à Decathlon.

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