Preparação para olimpíadas científicas ajuda a melhorar desempenho acadêmico

As olimpíadas científicas ajudam os estudantes a desenvolverem diversas habilidades, já que incentivam os alunos a se aprofundarem em diferentes áreas do conhecimento Crédito: Madan/Divulgação

Para alcançar os objetivos é necessário ter foco, disciplina, determinação e, claro, oportunidades. Mas por trás disso existe a motivação, que funciona como um combustível para tornar os sonhos realidade. É isso que as olimpíadas científicas buscam promover.

De acordo com o diretor pedagógico da instituição de ensino Madan, Rodrigo Pinheiro, essa iniciativa ajuda os estudantes a desenvolverem diversas habilidades, já que incentivam os alunos a se aprofundarem em diversas áreas do conhecimento como a matemática, física ou biologia.

“As olimpíadas científicas são uma ferramenta valiosa para promover o estudo autônomo, o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento além do currículo regular. Participar dessas competições representa uma motivação e uma oportunidade de crescimento intelectual, desenvolver novas habilidades e fortalecer a confiança nas capacidades individuais", afirma.

O diretor explica que o processo, geralmente, é composto por provas teóricas e práticas que avaliam o conhecimento e a habilidade dos participantes em resolver problemas específicos e pode ser realizado de forma individual ou em equipe. Os vencedores recebem medalhas e até premiação em dinheiro.

Os alunos Henrique Fagundes, Felipe Dazzi e Gustavo Servino estão entre os medalhistas da 40ª Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU) Crédito: Madan/Divulgação

Habilidades socioemocionais desenvolvidas

Segundo Rodrigo, as competições também ajudam no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e preparam os alunos para o vestibular.

“A experiência de lidar com questões complexas e de alto nível torna o aluno mais preparado e confiante para enfrentar provas mais exigentes. Além disso, elas também ajudam a estimular resiliência, confiança e espírito de equipe. Essas habilidades são essenciais no desenvolvimento socioemocional, que são tão importantes quanto o conhecimento técnico”, destaca.

O Madan, que já possui turmas de pré-vestibular, abriu, neste ano, turmas de ensino médio e a Equipe Olímpica, focada nas olimpíadas científicas.

O estudante Henrique Sousa, que faz parte da turma de preparação para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), foi um dos alunos que recebeu medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Canguru. Para ele, assim como manter uma rotina de estudos, boas noites de sono também são essenciais para manter o foco.

Henrique Sousa faz parte da turma de preparação para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e recebeu medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Canguru Crédito: Madan/Divulgação

“Estudo bastante e constantemente, mas tento manter um equilíbrio. Faço questão de garantir um bom descanso, dormindo bem. Acredito que isso ajuda a manter o foco para os estudos”, pontua.

Ao todo, nove alunos do Madan foram premiados e quatro receberam honra ao mérito na Olimpíada Canguru.

Madan Instituição de Ensino

Quem se interessar pela instituição pode se inscrever no bolsão para pré-vestibular e ensino médio que acontece no dia 24/11. As inscrições podem ser feitas até o dia 22/11 e custam R$50.