Por que Itapuã e Praia da Costa são os bairros que mais valorizaram no ES?

Itapuã e Praia da Costa são dois bairros tradicionais de Vila Velha quando se fala em mercado imobiliário. Para se ter ideia de sua importância, ambos estão entre as maiores valorizações imobiliárias nos últimos 10 anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo.

O levantamento mostrou que Itapuã foi o bairro da Grande Vitória que teve a maior valorização nesse período, de 144,60%. E em segundo lugar, está a Praia da Costa, com 134,53%.