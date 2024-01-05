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Por que Itapuã e Praia da Costa são os bairros que mais valorizaram no ES?

O diretor comercial e financeiro da Javé e o gerente de vendas da construtora, explicam os motivos para que as duas regiões atingissem 144% de valorização em 10 anos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 jan 2024 às 17:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 17:32

Itapuã e Praia da Costa são dois bairros tradicionais de Vila Velha quando se fala em mercado imobiliário. Para se ter ideia de sua importância, ambos estão entre as maiores valorizações imobiliárias nos últimos 10 anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo.
O levantamento mostrou que Itapuã foi o bairro da Grande Vitória que teve a maior valorização nesse período, de 144,60%. E em segundo lugar, está a Praia da Costa, com 134,53%.
O diretor comercial e financeiro da Javé, Diego Freire, e o gerente de vendas da construtora, Átila Duque explicam no videocast Hub Imobi especial Talk Imóveis sobre os motivos que levaram a essa valorização e o que esperar para o futuro dos dois bairros.

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