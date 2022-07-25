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Ponto Cachoeiro: app permite acompanhar localização do ônibus em tempo real

Com o Ponto Cachoeiro, os usuários vão pode fazer recarga dos cartões de passagens e ficar de olho nas linhas de ônibus mais próximas de acordo com a localização em tempo real
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:12

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:12

Com o aplicativo, os usuários vão poder ficar de olho nos horários dos ônibus e acompanhar a localização em tempo real dos veículos
Com o aplicativo, os usuários vão poder ficar de olho nos horários dos ônibus e acompanhar a localização em tempo real dos veículos Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Para facilitar a vida dos moradores de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, e reduzir o tempo de espera pelos transporte coletivo nos pontos de parada, a administração municipal lançou o aplicativo Ponto Cachoeiro. Com o novo serviço, os usuários vão poder ficar de olho nos horários dos ônibus, recarregar o cartão de passagem e acompanhar a localização em tempo real dos veículos, por meio da tecnologia Easy.
Desenvolvido pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, que é vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), em parceria com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), o app está disponível tanto para usuários Android quanto para iOS e já contabiliza mais de 12 mil downloads.
O coordenador executivo de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Élcio Sá Neto, explica que, embora o app já esteja lançado, correções e melhorias ainda estão sendo realizadas pela equipe de criação. Isso porque o objetivo é aprimorar cada vez mais o serviço e construir uma cidade inteligente que garanta o bem-estar da população.
“Nossa maior meta sempre foi desenvolver um projeto que facilite a vida do cidadão em relação ao tempo que ele fica no ponto de ônibus, por exemplo. Com o nosso aplicativo, o usuário consegue descobrir o trajeto até a parada mais perto e saber qual a linha mais próxima da localização atual. Acho que isso ajuda a população a se sentir mais tranquila”, ressalta o coordenador.
Totalmente gratuito, o Ponto Cachoeiro, hoje, contabiliza uma média de dois mil acessos por dia. Para o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, o app consegue tornar a cidade ainda mais eficiente. Além disso, investir em tecnologia é quase indispensável com o mundo cada vez mais conectado.
“O aplicativo Ponto Cachoeiro é mais uma inovação que trouxemos para o dia a dia dos cachoeirenses. Ele é simples, intuitivo e reúne as informações que qualquer um precisa. Utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas é indispensável para construirmos uma cidade inteligente, voltada para o bem-estar da população”, destaca Victor Coelho.

FUNCIONALIDADES E DOWNLOAD

Dentre as principais funcionalidades do Ponto Cachoeiro estão a disponibilização dos itinerários dos ônibus, considerando a localização do usuário, a proximidade de linhas dos transportes coletivos, a opção de recarregar o cartão de passagem e um serviço de ouvidoria para que os cidadãos possam se manifestar.
Quem ficou interessado e é morador da região ou vai visitar Cachoeiro, já pode baixar a versão para Android do Ponto Cachoeiro clicando aqui. Para os usuários do iOS, o aplicativo está disponível neste link.

SAIBA COMO UTILIZAR O PONTO CACHOEIRO

O aplicativo está dividido em quatro telas principais, onde o usuário, de forma intuitiva, acessa diversas informações.

Na tela “Horários”:

É possível informar o bairro para qual o passageiro deseja ir e ter acesso a detalhes sobre horários e itinerários das linhas disponíveis naquela região.

Na tela “Ônibus próximos”:

O app mostra ao usuário as linhas de ônibus em rotas próximas à sua localização atual, assim, ele poderá acompanhar, em tempo real, o trajeto do veículo. Também será possível solicitar que o aplicativo localize o ponto de ônibus mais próximo do usuário, que mostrará um mapa com a rota mais adequada, para que ele chegue rapidamente até o local.

Na tela “Recarga”:

Os usuários do aplicativo poderão realizar a recarga de seus cartões de passagem por meio de app, de maneira prática e intuitiva.

Na tela “Ouvidoria”:

O app tem um espaço para os usuários manifestarem suas opiniões. o objetivo do canal é para que as pessoas enviem sugestões ou reclamações.

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