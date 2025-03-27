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Plataforma ajuda donos de restaurantes a economizar tempo e melhorar gestão do negócio

No novo episódio do EstúdioCast, conheça a Foozi, startup que irá lançar um software que oferece base de fornecedores e possibilita a realização de cotações, no mês de abril
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:17

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:17

Donos de restaurantes sabem como a rotina pode ser puxada. Afinal, é preciso ficar atento à compra de insumos, gestão de fornecedores, pesquisa de preços e etc. Para agilizar esses processos, a terceirização dessas etapas pode facilitar o dia a dia de quem administra o próprio negócio.
Essa é a missão da Foozi, uma plataforma de gestão e inteligência de compras para restaurantes, hotéis, padarias e supermercados. A fim de tornar esse processo ainda mais ágil, a startup lançará no mês de abril um novo software para fazer cotações e encontrar fornecedores com o melhor custo-benefício.
Quem conta a novidade é o cofundador da Foozi, Felipe Araújo, no novo episódio do EstúdioCast, o videocast do Estúdio Gazeta. Segundo ele, isso vai permitir uma maior economia de tempo, assim como agilidade para os clientes da empresa durante a tomada de decisões exigida no dia a dia.
Felipe explica que por meio de poucos cliques será possível ter acesso a uma base de fornecedores, realizar cotações e até mesmo escolher um tempo limite para que a cotação seja feita. Além disso, a plataforma também oferecerá análise dos melhores preços e clientes premium da Foozi terão ofertas exclusivas.
“O cliente faz uma lista com os insumos que ele precisa comprar toda semana, e passa para a gente. Depois de fazer a listagem, a única coisa que ele precisa se preocupar é quando receber e como isso será feito. Todo o processo de compra fica conosco”, detalha.
É por meio da Foozi, portanto, que o cliente elimina a preocupação com fornecedores e ou preços, pois a startup se encarrega desta etapa. Para Felipe Araújo, é fundamental que os estabelecimentos tenham os processos de compras bem alinhados para lucrar.
“Se você compra bem, você vende bem, e consequentemente tem um lucro melhor”, destaca.
Ficou interessado? Confira o videocast acima na íntegra e conheça mais sobre a Foozi e o novo software.
No último EstúdioCast, o repórter Douglas Motta entrevistou Felipe Araújo, co-fundador da Foozi.
No novo episódio do EstúdioCast, o repórter Douglas Motta conversou com Felipe Araújo, cofundador da Foozi. Crédito: Philipe Ferreira

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