Plano oferece especialidades em telemedicina sem coparticipação

Pelos planos da Samp, por exemplo, os beneficiários têm acesso a uma extensa lista de 40 especialidades contempladas pelos serviços de atendimento remoto. Crédito: Shutterstock

Ser prático e assertivo em uma consulta médica pode salvar vidas e agilizar vários outros processos na hora de tratar qualquer sintoma. Por isso, nos últimos anos, a telemedicina se mostrou uma potente aliada para os profissionais da saúde, ainda mais depois do auge da pandemia, onde esse mecanismo foi de extrema importância para combater a Covid-19 e outras doenças diante da necessidade de distanciamento social.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abrange), pelo menos 90% dos pacientes entrevistados conseguiram resolver problemas de saúde sem sair de casa na pandemia. O resultado dessa nova tendência é o acesso a um atendimento de qualidade e especializado independentemente de onde o paciente esteja.

“É claro que a pandemia acelerou esse processo. Mas era um movimento natural e a autorização por atendimentos remotos sempre foi uma solicitação das operadoras de planos de saúde. Hoje, conseguimos manter uma agenda maior de atendimentos, liberar facilmente exames, autorizações de exames e oferecer um atendimento especializado em qualquer lugar que esteja o beneficiário”, destaca o diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar.

7,5 milhões de atendimentos no Brasil realizados de 2020 a 2021, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital (Saúde Digital Brasil).

AVANÇO DA TELEMEDICINA

Esse movimento é favorável para o consumidor, principalmente para as pessoas que moram em cidades do interior e estão afastadas dos grandes centros. Já que devido a telemedicina, esses pacientes evitam um longo deslocamento para ter acesso à saúde.

Pelos planos da Samp, por exemplo, os beneficiários têm acesso a uma extensa lista de 40 especialidades contempladas pelos serviços de atendimento remoto.

De acordo com o diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar, para garantir a qualidade dos atendimentos, a Samp disponibiliza meios de avaliação para que os usuários possam opinar sobre esse serviço Crédito: Samp/Divulgação

"Nós conseguimos oferecer uma gama maior de especialistas sem precisar de uma grande infraestrutura, sem cobrar a coparticipação em telemedicina" Fernando de Souza - Diretor comercial e de marketing da Samp

Dentre os serviços oferecidos estão clínico geral, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, cardiologista, alergista, neurologista, entre outros.

Vale ressaltar que todos os beneficiários da Samp têm acesso a essas consultas e outros serviços pelo aplicativo, além das consultas emergenciais, no pronto-socorro virtual, disponível 24 horas. São oferecidas especialidades para consultas eletivas, inclusive aos finais de semana.

De acordo com o diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar, para garantir a qualidade dos atendimentos, a Samp disponibiliza meios de avaliação para que os usuários possam opinar sobre esse serviço.

“Eu acho que é importante estarmos falando de algo novo e que quebra os paradigmas de que é preciso estar presente em uma sala para avaliação médica. A Samp atua em todo o Estado. Mas agora as nossas expectativas são de aumentar forças, principalmente, quando pensamos no interior”, conclui Fernando de Souza.

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