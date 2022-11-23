Plano de saúde investe R$ 5 milhões na modernização de hospital no Sul

Unimed Sul capixaba vencedora em três categorias no Prêmio Gazeta 2022 Crédito: Divulgação / Unimed Sul Capixaba

Bons planos hospitalares permitem um cuidado da saúde não apenas em situações de emergência, mas também de forma preventiva. Principalmente, quando isso vem acompanhado de uma rede de hospitais que tem a tecnologia como uma das principais premissas.

“Nossa missão é salvar vidas e cuidar de toda a jornada do paciente e seus familiares. O objetivo é que eles tenham os resultados clínicos e hospitalares e se sintam acolhidos pelos nossos profissionais”, define o médico oftalmologista e diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.

Cooperado há 10 anos, Lemgruber destaca que tudo na operadora de plano de saúde é pensado para proporcionar melhor experiência e bem-estar, desde o atendimento humanizado e multidisciplinar aos equipamentos com tecnologia de ponta. Isso é o que ajuda a oferecer um cuidado completo e alinhado às necessidades de cada cliente. Um dos investimentos da operadora é na modernização e reestruturação da unidade no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Reflexo disso é o primeiro lugar nas categorias Plano de Saúde, Hospital-Laboratório de Análises Clínicas e Clínica de Medicina do Trabalho no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.

Para o diretor-presidente, essa liderança conquistada nos últimos anos mostra a consolidação do chamado Jeito de Cuidar da Unimed Sul Capixaba, um conjunto de práticas aplicadas em todas as áreas da empresa.

“Ficamos felizes que isso se reflete no reconhecimento do público, renovado ano após ano. Por isso, agradecemos aos moradores de Cachoeiro do Itapemirim e de todo o Sul do Estado por elegerem a Unimed Sul Capixaba como a marca mais lembrada quando se fala de saúde”, ressalta Fernando Lemgruber.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ainda segundo ele, o uso de tecnologia de ponta e o cuidado humanizado são os principais diferenciais da marca. O complexo do Hospital Unimed Sul, inaugurado há dois anos, integra um seleto grupo de instituições hospitalares no Brasil com a certificação internacional Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). O espaço oferece os mais modernos procedimentos para diagnóstico e tratamentos precisos.

“Somos um hospital digital e temos muito orgulho de já estarmos conectados ao futuro. Inovamos na aplicação da inteligência artificial, com a Laura, que é capaz de monitorar a trajetória de pacientes e identificar aqueles que apresentem deterioração clínicas permitindo uma intervenção precoce de forma a prevenir desfechos desfavoráveis. Temos também a Isa, assistente virtual por WhatsApp que agiliza o contato e oferece diversas facilidades”, afirma Fernando Lemgruber.

INVESTIMENTOS E PROJETOS FUTUROS

Mas não para por aí. A Unimed está investindo mais de R$ 5 milhões na modernização e reestruturação do Hospital Materno-Infantil, a unidade no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, a colocando no mesmo padrão de qualidade aplicado no Hospital Unimed.

Além disso, já foram entregues na UTI Neonatal e Pediátrica (Utin/Utip) e um novo Centro de Especialidades. Agora, segue em andamento a reforma do Centro Cirúrgico, do Centro Obstétrico, do novo Pronto Atendimento – que continua sendo adulto e infantil 24 horas – e um posto de coleta do Laboratório Unimed, que em breve estará à disposição dos clientes da Unimed.

“A Unimed Sul Capixaba está presente em 30 municípios e continuamos trabalhando continuamente para ofertar o melhor atendimento em saúde no Sul do Espírito Santo. No mês de agosto, por exemplo, inauguramos a unidade Litoral Sul, em Marataízes. Nosso Jeito de Cuidar está em cada ação, seja com cliente, cooperado, colaborador, fornecedor e sociedade. Queremos transmitir o cuidado para cumprir com a nossa essência, que é a cada dia tornar a vida mais saudável e com qualidade, ofertando excelência para clientes e colaboradores”, finaliza o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber.

Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba Crédito: Divulgação / Unimed Sul Capixaba