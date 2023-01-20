Plano de saúde é selo ouro da ANS com quase 300 mil beneficiários

A Samp tem clínica própria no Life Vix Mall, na avenida Leitão da Silva, umas das principais de Vitória Crédito: Samp/ Divulgação

Há mais de 30 anos, a Samp é referência em saúde suplementar no Espírito Santo. A história da empresa, capixaba de coração, começou em São Paulo, no final da década de 1980, mas a atuação no Espírito Santo veio logo depois, em 1991, com uma ascensão meteórica. Bastaram dois anos em território capixaba para que a Samp conquistasse 14 mil clientes, número que cresceu ano após ano e hoje soma quase 300 mil beneficiários.

Com uma rede de atendimento que inclui mais de 1.500 prestadores credenciados, presente em mais de 70 municípios capixabas, a Samp Assistência Médica é a maior operadora de medicina de grupo do Espírito Santo e a primeira no Estado a receber o selo ouro, nível máximo na certificação de qualidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A empresa conta com seis clínicas próprias em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim.

"Oferecer um atendimento de qualidade, focado no acolhimento e na promoção da saúde de seus beneficiários é o compromisso da Samp" Fernando de Souza Aguiar - Diretor Comercial e de Marketing da Samp

Localizado no Life Vix Mall, na avenida Leitão da Silva, umas das principais de Vitória, o espaço conta com clínica eletiva própria, clínica de assistência oncológica (Oncomédica), pronto-atendimento (Vitória Apart Hospital), clínica exclusiva para a saúde da mulher (Espaço Mulher) e atendimento pediátrico.

Os clientes da Samp também contam com uma extensa lista de especialidades contempladas pelo serviço de telemedicina, onde não há cobrança de coparticipação. O acesso às consultas, solicitação de exames e outros serviços é feito pelo aplicativo da operadora. Além das consultas emergenciais no Pronto-Socorro Virtual 24 horas, são oferecidas ainda mais de 40 especialidades para consultas eletivas que podem ser realizadas, inclusive, nos finais de semana.

“Essa foi uma demanda que surgiu durante a pandemia, mas que continua crescendo. Entramos com a telemedicina para que estivéssemos presentes em todo o Estado de uma forma mais rápida e segura. Os benefícios são muitos, e atendem tanto ao beneficiário quanto ao médico. Oferecemos uma gama maior de especialistas sem precisar de uma grande infraestrutura ou que o usuário se desloque de sua casa, diminuindo a distância entre paciente e médico”, explica Fernando de Souza Aguiar.

Fernando de Souza Aguiar, diretor Comercial e de Marketing da Samp Crédito: Samp/divulgação

DNA Empresarial

Com DNA empresarial, a Samp tem opções de planos de saúde para empresas e também para microempreendedores. O MEI agora pode ter um plano de saúde empresarial, a partir de uma vida, com cobertura para exames, consultas, procedimentos, internações, cirurgia e parto, além de atendimento de urgência e emergência. As opções vão desde o atendimento exclusivo na rede própria até planos com cobertura estadual e nacional.

“A partir de R$ 124,90 você tem acesso a um plano empresarial completo, com atendimento hospitalar no melhor hospital do Espírito Santo, que é o Vitória Apart Hospital. Temos muitas empresas que precisam de plano de saúde no Estado, e a nossa intenção é sempre trabalhar com a qualidade de vida do nosso beneficiário. Queremos contribuir com a promoção de saúde e o bem-estar nas empresas para que o colaborador possa trabalhar mais feliz, com maior controle do absenteísmo e aumento da produtividade. O plano de saúde empresarial é o nosso DNA”, afirma.

A Samp hoje integra a maior rede de operação de planos de saúde em território capixaba, a Athena Saúde. A operadora planeja continuar a crescer em 2023 e vai priorizar a qualidade dos serviços prestados no Espírito Santo. A meta é ser referência em plano empresarial no Estado.

O planejamento para o próximo ano é um crescimento de 12% nas receitas da operadora, além de um aumento 10% acima do mercado para o número de vidas atendidas.