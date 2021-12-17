Parque Cultural Reserva Vitória é aberto ao público

Localizado na Enseada do Sua, o empreendimento é uma gentileza urbana para ser de uso público. Crédito: Nova Cidade/Divulgação

Capixabas e turistas agora têm mais um lugar para passear na Capital. Isso porque o novo Parque Cultural Reserva Vitória foi inaugurado com uma programação especial. A solenidade de abertura realizada nesta sexta-feira (17) contou com a presença de empreendedores do parque, autoridades locais e a comunidade.

O empreendimento é uma gentileza urbana para ser de uso público. Neste primeiro fim de semana de funcionamento, o parque receberá o espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”, que será exibido no sábado (18) e no domingo (19) e contou com entrada solidária para 5 mil pessoas.

A apresentação, idealizada e escrita pela bailarina e professora Liviane Pimenta, tem um elenco de peso, com a participação de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e quase 400 integrantes no ballet mais famoso do mundo. Os ingressos estão esgotados.

O PARQUE

Com um investimento de R$ 26 milhões, o Parque Cultural Reserva Vitória tem uma área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência. Crédito: Nova Cidade/Divulgação

Com um investimento de R$ 26 milhões, a área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência está localizada no entorno do Shopping Vitória. O espaço une arte à diversão, entretenimento ao bem-estar e promete conectar as pessoas a um lugar melhor para conviver.

O novo ponto turístico foi doado à Cidade Vitória como presente de aniversário da Capital. O espaço será um lugar para passear, encantar-se e se divertir em um espaço revitalizado para uso da comunidade.

A Nova Cidade Empreendimentos é a empresa responsável pela infraestrutura e gestão do empreendimento Reserva Vitória, onde está localizado o parque. O projeto arquitetônico é assinado pela DG Projetos, do renomado Diocelio Grasselli e do Escritório de Paisagismo Burle Marx. O espaço contempla ruas de pedestres, paisagismo, ambiente aberto para a prática de atividades ao ar livre, brinquedos, equipamentos de ginástica e um circuito de arte a céu aberto.

Ao todo, 32 espécies de plantas diferentes e mais de 500 árvores e plantas estarão nos 16 mil m² de extensão do parque. Crédito: Nova Cidade/Divulgação

Sob a curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea, também estarão expostas obras de sete artistas: os capixabas Sandro Novaes e Vilar, além de José Spaniol, Adrianna Eu, Thainan Castro, Antônio Bokel e, em breve, José Bechara.

E os investimentos não param por aí. Além de toda a entrega cultural, o parque contempla também uma moderna rede de energia elétrica, melhorando a iluminação da região; a implantação de calçada cidadã e melhoria da ciclovia na Av. Marília Rezende Coutinho Scarton (entre a Ilha do Boi e a Praia do Havaizinho).

Os brinquedos do Parque Cultural Reserva Vitória são interativos para as diferentes fases das crianças. Crédito: Nova Cidade/Divulgação

CURIOSIDADES SOBRE O PARQUE CULTURAL RESERVA VITÓRIA

Brinquedos e aparelhos de ginástica É o primeiro espaço aberto e público a ter piso de granito na Capital. São 6.700 metros de piso nos tons cinza claro e escuro adquiridos no Sul do Estado, região rica em pedras e rochas ornamentais. O Parque Cultural será um circuito de arte contemporânea a céu aberto com esculturas de artistas de renome nacional. Ao todo, 32 espécies de plantas diferentes e mais de 500 árvores e plantas estarão nos 16 mil m² de extensão do parque. Existe um detalhe para valorizar ainda mais a região: um espelho d’água de 40 m² para refletir a bela paisagem do local. Os brinquedos são interativos para as diferentes fases das crianças. São duas áreas de playground para diversão dos pequenos com brinquedos inéditos na Capital. E também vai ter academia de ginástica para a melhor idade.

CIRCUITO ABERTO DE ARTE: CURADORIA DE MATIAS BROTAS ARTE CONTEMPORÂNEA

SANDRO NOVAES - Obra “Experimento Nido”

Experimento Nido 1 | 2020



Técnica: Escultura em tubos de aço e pintura epóxi



Dimensões: 600 x 500 x 600 cm



Obra “Experimento Nido” de Sandro Novaes. Escultura em tubos de aço e pintura epóxi. Crédito: Divulgação

ANTÔNIO BOKEL – Obra ”Karma”

Karma | 2014



Técnica: Concreto e bronze fundido



Dimensões: 90 x 60 x 200 cm



Obra ”Karma” de Antônio Bokel, produzida de concreto e bronze fundido. Crédito: Divulgação

THAINAN CASTRO – Obra “(…) Uma carta de amor direto no coração”

“(…) Uma carta de amor direto no coração” | 2021

Técnica: Escultura em bronze



Dimensões: 110 x 80 x 60 cm



Simulação da obra “(…) Uma carta de amor direto no coração”, de Thainan Castro. Crédito: Divulgação

ADRIANNA EU - Obra “Uma porta para o depois”

“Porta para um depois” | 2021



Técnica: Porta e mãos da artista fundidas em bronze



Dimensões: 65 x 205 x 75 cm



Obra “Uma porta para o depois” de Adrianna Eu. Crédito: Divulgação

JOSÉ SPANIOL – Obra “Vazante”

“Vazante” | 2016



Técnica: escultura em alumínio fundido e madeira



Dimensões: Coluna 260 cm de altura por 70 cm de diâmetro | Barco 60 x 250 x 80 cm, madeira



Dimensão total da obra: 300 cm de altura 100 cm de diâmetro



Obra “Vazante” de José Spaniol. Escultura em alumínio fundido e madeira. Crédito: Divulgação

JOSÉ BECHARA – Obra “Randômica”

“Randômica” 2021



Técnica: Escultura em Quartzito Negresco Levigado



Dimensões aproximadas: 980 x 160 x 8 cm | esfera diâmetro :14 cm



Obra “Randômica” de José Bechera. Escultura em Quartzito Negresco Levigado. Crédito: Divulgação

JOSÉ CARLOS VILAR - Obra “Liber”

“Liber” (latim – livro) 2021



Técnica: Escultura em tinta automotiva s/ aço carbono ½”



Dimensões: 350 x 250 cm



Obra “Liber” de José Carlos Vilar. Escultura em tinta automotiva s/ aço carbono ½”. Crédito: Divulgação

SERVIÇO