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Publieditorial

Parque Cultural Reserva Vitória é aberto ao público

Localizado na Enseada do Suá, na Capital, o espaço une arte à diversão, entretenimento ao bem-estar e promete conectar as pessoas a um lugar melhor para conviver
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 dez 2021 às 17:20

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:20

Localizado na Enseada do Sua, o empreendimento é uma gentileza urbana para ser de uso público.
Localizado na Enseada do Sua, o empreendimento é uma gentileza urbana para ser de uso público. Crédito: Nova Cidade/Divulgação
Capixabas e turistas agora têm mais um lugar para passear na Capital. Isso porque o novo Parque Cultural Reserva Vitória foi inaugurado com uma programação especial. A solenidade de abertura realizada nesta sexta-feira (17) contou com a presença de empreendedores do parque, autoridades locais e a comunidade.
O empreendimento é uma gentileza urbana para ser de uso público. Neste primeiro fim de semana de funcionamento, o parque receberá o espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”, que será exibido no sábado (18) e no domingo (19) e contou com entrada solidária para 5 mil pessoas.
A apresentação, idealizada e escrita pela bailarina e professora Liviane Pimenta, tem um elenco de peso, com a participação de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e quase 400 integrantes no ballet mais famoso do mundo. Os ingressos estão esgotados.

O PARQUE

Com um investimento de R$ 26 milhões, o Parque Cultural Reserva Vitória tem uma área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência.
Com um investimento de R$ 26 milhões, o Parque Cultural Reserva Vitória tem uma área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência. Crédito: Nova Cidade/Divulgação
Com um investimento de R$ 26 milhões, a área de 16 mil m² de lazer, arte e convivência está localizada no entorno do Shopping Vitória. O espaço une arte à diversão, entretenimento ao bem-estar e promete conectar as pessoas a um lugar melhor para conviver.
O novo ponto turístico foi doado à Cidade Vitória como presente de aniversário da Capital. O espaço será um lugar para passear, encantar-se e se divertir em um espaço revitalizado para uso da comunidade.
A Nova Cidade Empreendimentos é a empresa responsável pela infraestrutura e gestão do empreendimento Reserva Vitória, onde está localizado o parque. O projeto arquitetônico é assinado pela DG Projetos, do renomado Diocelio Grasselli e do Escritório de Paisagismo Burle Marx. O espaço contempla ruas de pedestres, paisagismo, ambiente aberto para a prática de atividades ao ar livre, brinquedos, equipamentos de ginástica e um circuito de arte a céu aberto.
Ao todo, 32 espécies de plantas diferentes e mais de 500 árvores e plantas estarão nos 16 mil m² de extensão do parque.
Ao todo, 32 espécies de plantas diferentes e mais de 500 árvores e plantas estarão nos 16 mil m² de extensão do parque. Crédito: Nova Cidade/Divulgação
Sob a curadoria da Matias Brotas Arte Contemporânea, também estarão expostas obras de sete artistas: os capixabas Sandro Novaes e Vilar, além de José Spaniol, Adrianna Eu, Thainan Castro, Antônio Bokel e, em breve, José Bechara.
E os investimentos não param por aí. Além de toda a entrega cultural, o parque contempla também uma moderna rede de energia elétrica, melhorando a iluminação da região; a implantação de calçada cidadã e melhoria da ciclovia na Av. Marília Rezende Coutinho Scarton (entre a Ilha do Boi e a Praia do Havaizinho).
Os brinquedos do Parque Cultural Reserva Vitória são interativos para as diferentes fases das crianças.
Os brinquedos do Parque Cultural Reserva Vitória são interativos para as diferentes fases das crianças. Crédito: Nova Cidade/Divulgação

CURIOSIDADES SOBRE O PARQUE CULTURAL RESERVA VITÓRIA

Brinquedos e aparelhos de ginástica

É o primeiro espaço aberto e público a ter piso de granito na Capital. São 6.700 metros de piso nos tons cinza claro e escuro adquiridos no Sul do Estado, região rica em pedras e rochas ornamentais. O Parque Cultural será um circuito de arte contemporânea a céu aberto com esculturas de artistas de renome nacional.
Ao todo, 32 espécies de plantas diferentes e mais de 500 árvores e plantas estarão nos 16 mil m² de extensão do parque.
Existe um detalhe para valorizar ainda mais a região: um espelho d’água de 40 m² para refletir a bela paisagem do local.
Os brinquedos são interativos para as diferentes fases das crianças. São duas áreas de playground para diversão dos pequenos com brinquedos inéditos na Capital. E também vai ter academia de ginástica para a melhor idade.

CIRCUITO ABERTO DE ARTE: CURADORIA DE MATIAS BROTAS ARTE CONTEMPORÂNEA

  • SANDRO NOVAES - Obra “Experimento Nido”
  • Experimento Nido 1 | 2020
  • Técnica: Escultura em tubos de aço e pintura epóxi
  • Dimensões: 600 x 500 x 600 cm
Obra “Experimento Nido” de Sandro Novaes. Escultura em tubos de aço e pintura epóxi.
Obra “Experimento Nido” de Sandro Novaes. Escultura em tubos de aço e pintura epóxi. Crédito: Divulgação
  • ANTÔNIO BOKEL – Obra ”Karma”
  • Karma | 2014
  • Técnica: Concreto e bronze fundido
  • Dimensões: 90 x 60 x 200 cm
Obra ”Karma” de Antônio Bokel, produzida de concreto e bronze fundido.
Obra ”Karma” de Antônio Bokel, produzida de concreto e bronze fundido. Crédito: Divulgação
  • THAINAN CASTRO – Obra “(…) Uma carta de amor direto no coração”
  • “(…) Uma carta de amor direto no coração” | 2021
  • Técnica: Escultura em bronze
  • Dimensões: 110 x 80 x 60 cm
Simulação da obra “(…) Uma carta de amor direto no coração”, de Thainan Castro.
Simulação da obra “(…) Uma carta de amor direto no coração”, de Thainan Castro. Crédito: Divulgação
  • ADRIANNA EU - Obra “Uma porta para o depois”
  • “Porta para um depois” | 2021
  • Técnica: Porta e mãos da artista fundidas em bronze
  • Dimensões: 65 x 205 x 75 cm
Obra “Uma porta para o depois” de Adrianna Eu.
Obra “Uma porta para o depois” de Adrianna Eu. Crédito: Divulgação
  • JOSÉ SPANIOL – Obra “Vazante”
  • “Vazante” | 2016
  • Técnica: escultura em alumínio fundido e madeira
  • Dimensões: Coluna 260 cm de altura por 70 cm de diâmetro | Barco 60 x 250 x 80 cm, madeira
  • Dimensão total da obra: 300 cm de altura 100 cm de diâmetro
Obra “Vazante” de José Spaniol. Escultura em alumínio fundido e madeira.
Obra “Vazante” de José Spaniol. Escultura em alumínio fundido e madeira. Crédito: Divulgação
  • JOSÉ BECHARA – Obra “Randômica”
  • “Randômica” 2021
  • Técnica: Escultura em Quartzito Negresco Levigado
  • Dimensões aproximadas: 980 x 160 x 8 cm | esfera diâmetro :14 cm
Obra “Randômica” de José Bechera. Escultura em Quartzito Negresco Levigado.
Obra “Randômica” de José Bechera. Escultura em Quartzito Negresco Levigado. Crédito: Divulgação
  • JOSÉ CARLOS VILAR - Obra “Liber”
  • “Liber” (latim – livro) 2021
  • Técnica: Escultura em tinta automotiva s/ aço carbono ½”
  • Dimensões: 350 x 250 cm
Obra “Liber” de José Carlos Vilar. Escultura em tinta automotiva s/ aço carbono ½”.
Obra “Liber” de José Carlos Vilar. Escultura em tinta automotiva s/ aço carbono ½”. Crédito: Divulgação

SERVIÇO

Evento:

Entrega do Parque Cultural Reserva Vitória

Data:

2021-12-17T00:00:00.000Z

Horário:

17 horas

Local:

Rua Victor Civita, atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em Vitória

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