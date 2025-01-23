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Parque Costeiro recebe exposição com animais marinhos preservados

Até o dia 28 de janeiro, visitantes podem conferir a exposição “Guardiões dos Mares - Lutando contra os resíduos”, que conta com entrada gratuita, na orla de Camburi, em Vitória
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 jan 2025 às 17:12

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 17:12

tubarao
Exposição no Parque Costeiro visa sensibilizar sobre a vida marinha Crédito: Divulgação/Vale
Sensibilizar e conscientizar sobre os impactos dos resíduos, além de mostrar toda a beleza marinha. Esse é o foco da exposição “Guardiões dos Mares – Lutando contra os resíduos”. A exposição é organizada pelo IPRAM (Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos) e é aberta para visitação com entrada gratuita, até o dia 28 de janeiro, no Parque Costeiro, construído pela Vale, na orla de Camburi, em Vitória.
Por meio da técnica de taxidermia, os visitantes poderão ver os animais marinhos preservados bem de pertinho. A visita é guiada e quem passar por lá ainda pode ter a oportunidade de participar de uma oficina de reaproveitamento de resíduos como madeira, plástico e metal para a construção de esculturas de animais marinhos.
“A exposição é a primeira a reunir todas as peças educativas do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Nossa missão é conscientizar sobre os impactos causados pelos resíduos descartados de forma inadequada no mar, o que afeta tanto animais quanto seres humanos”, conforme Luis Felipe Mayorga, diretor presidente do IPRAM.
Tubarão e moqueca representam ciclo dos microplásticos
Tubarão e moqueca representam ciclo dos microplásticos Crédito: Divulgação/Vale
O destaque fica por conta da moqueca, prato típico capixaba, feita com resíduos recicláveis ao lado de um tubarão-mako em fibra de vidro, com 125 cm de comprimento.
“Desde a inauguração da exposição, observamos um aumento no número de visitantes. Queremos discutir a conscientização em relação ao impacto das atitudes humanas no ambiente marinho e como tudo retorna às nossas vidas, como, por exemplo, quando ingerimos um alimento com microplástico. Com isso, as soluções passam a ser parte do dia a dia dessas pessoas”, pontua a coordenadora de Meio Ambiente da Vale, Tatiana Rodrigues.
“Desde a inauguração da exposição, observamos um aumento no número de visitantes. Queremos discutir a conscientização em relação ao impacto das atitudes humanas no ambiente marinho e como tudo retorna às nossas vidas, como, por exemplo, quando ingerimos um alimento com microplástico. Com isso, as soluções passam a ser parte do dia a dia dessas pessoas”, pontua.
Vale ressaltar que a exposição também conta com recursos de acessibilidade: todas as peças são táteis e permitem que os visitantes sintam a textura e formato dos animais expostos. Todos os materiais da mostra também possuem legendas explicativas.
“A temática da exposição ‘Guardiões dos Mares - Lutando contra os resíduos’ está diretamente conectada ao propósito do Parque Costeiro porque democratiza o conhecimento de forma simples, fortalece e dá visibilidade aos projetos realizados no Estado”, afirma Rodrigues.
O Parque Costeiro, localizado na orla de Camburi, em Vitória, foi construído e é administrado pela Vale, e funciona como um espaço dedicado à educação ambiental e à conservação dos ecossistemas de restinga, manguezal e marinho.

Exposição “Guardiões dos Mares – Lutando contra os resíduos”

Parque Costeiro está localizado no Norte da Orla de Camburi
Parque Costeiro está localizado no Norte da Orla de Camburi Crédito: Gabriel Lordello
Horário: 8h às 17h;
Local: Região Norte da Orla de Camburi, na Sala Restinga 2;
Entrada gratuita
Período: 18 a 28 de janeiro;
Sitehttps://vale.com/pt/parquecosteiro

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