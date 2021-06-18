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Os segredos e as dicas para preparar o melhor café nosso de cada dia

Você sabia que a temperatura da água e o truque no coador fazem a diferença? O Cafuso desvenda tudo na campanha #tenhaânimo

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:49

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

18 jun 2021 às 19:49
A supervisora de Promoções e Vendas Kesia Luiza de Paiva dá as dicas para não errar no preparo
A supervisora de Promoções e Vendas Kesia Luiza de Paiva dá as dicas para não errar no preparo Crédito: Divulgação/Realcafé
Nada como fazer e tomar aquele tradicional café em casa, proporcionando uma experiência única e levando aquele aroma inconfundível para os lares. Mas um bom preparo dessa paixão nacional tem os seus segredos. O Café Cafuso apresenta um jeitinho capixaba de preparar o produto e continuar caindo no gosto das famílias do Espírito Santo.
Por isso, a supervisora de Promoções e Vendas da Realcafé, Kesia Luiza de Paiva, traz dicas de preparo em casa para que todos aproveitem os benefícios e delícias do café.
“Temos aquela tradição de achar que o cafezinho de manhã é só para iniciar o nosso dia e nos acompanhar nos melhores momentos. Mas, com este café, podemos proporcionar muitas outras coisas no nosso dia, uma receita diferente, na estética e até numa limpeza de alguns utensílios. O café sempre nos dá ânimo e proporciona os melhores momentos de nossas vidas”, destacou Kesia.
O café coado, além do uso tradicional, pode ser usado para várias e deliciosas receitas e até para uso cosmético, como esfoliação para pele ou cabelo.

PARA O PREPARO DO CAFÉ CAFUSO CASEIRO DIARIAMENTE, SÃO NECESSÁRIOS:

  • 4 a 5 colheres (sopa) de pó de café
  • 1 litro de água filtrada

MODO DE FAZER

  • Coloque o filtro de papel no suporte ou utilize o coador de pano. Ponha a água num fervedor e leve ao fogo médio para aquecer. Atenção: não deixe a água ferver. Assim que começarem a subir as primeiras bolhinhas, desligue o fogo – se a água estiver muito quente, pode queimar o pó e deixar o café amargo em excesso.
  • Regue um pouco da água quente sobre o filtro sem o café – é bem pouco mesmo, apenas para aquecer o filtro e o coador e eliminar qualquer aroma indesejado do papel. Despreze a água.
  • Coloque o pó de café no filtro umedecido e regue apenas a quantidade suficiente de água quente para umedecer todo o pó. 
  • Deixe hidratar por alguns segundos e regue o restante da água, em movimento circular, para coar todo o pó por igual. 
  • Deixe o café coar sem mexer. 
  • Sirva a seguir.
Para proporcionar momentos incríveis às famílias capixabas, o blog do Cafuso traz essa e outras dicas na campanha #tenhaânimo. Nele, é possível encontrar receitas de drinques e de utilidades diversas do pó de café.
No clima de São João, o blog traz, ainda, um conteúdo de comidas juninas que não podem faltar em nenhum arraiá.

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