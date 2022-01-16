Operadora de telefonia oferece plataforma de educação democrática

Com mais de 3.400 horas de conteúdo, plataforma pode ser acessada sem custo por clientes Claro Pré, Controle e Pós Crédito: Claro/Divulgação

Os impactos da pandemia do coronavírus levaram o país a atingir em 2020 a maior taxa média anual de desemprego desde 2012. O índice chegou a 13,5%, o que correspondeu a 13,4 milhões de pessoas à procura por um trabalho. Em 2021, o cenário se manteve, com 13,5 milhões de brasileiros nessa condição no terceiro trimestre. Para ajudar os consumidores a superarem esta realidade desafiadora, a Claro traz uma plataforma de cursos on-line com módulos nativos mobile, de fácil navegação e acesso sem custo adicional para todos os clientes ativos no Prezão, o pré-pago da operadora, e também nos planos controle e pós-pago.

No Claro cursos, há mais de 100 opções de cursos em diversas áreas e segmentos, com conteúdo em vídeos e textos, além de avaliação de conclusão com certificação. São mais de 3.400 horas de investimento em conhecimentos, acessíveis pelo smartphone, com média de 35 horas por curso. Não há desconto da franquia de internet, e o cliente poderá consumir à vontade todo o conteúdo.

"O Claro Cursos é mais uma iniciativa da Claro diante do cenário econômico atual, com maior desemprego, queda da renda e previsão de prolongamento da crise por mais tempo, o que reforça ainda mais a entrega de medidas como esta para ajudar as pessoas a ter mais oportunidades" Paulo César Teixeira - CEO da Claro

Este projeto, acrescenta Paulo César, tem o objetivo de atender a uma grande parcela da população que precisa ter mais acesso a conhecimento técnico e qualificação profissional para alcançar maior crescimento no mercado de trabalho e contribuir para a movimentação da economia.

O aplicativo foi ainda premiado como um dos Melhores Apps de Crescimento Pessoal pelo Google Play 2021 Awards, que seleciona os apps mais amados pelo público e validado pelos editores do Google.

Conheça alguns dos cursos:

Administração e Negócios : Organizando suas Finanças, Marketing para Iniciantes, Gestão de Compras.

: Organizando suas Finanças, Marketing para Iniciantes, Gestão de Compras. Marketing Digital

Administração de Perfis em Redes Sociais

Informática : Design Gráfico, Técnico em Informática.

: Design Gráfico, Técnico em Informática. Finanças : Economia Doméstica, Contabilidade para Micro e Pequena Empresa.

: Economia Doméstica, Contabilidade para Micro e Pequena Empresa. Comportamental : Técnicas de Entrevista, Satisfação de Clientes, Gestão de Tempo.

: Técnicas de Entrevista, Satisfação de Clientes, Gestão de Tempo. Culinária : Cupcakes

: Cupcakes Casa e Jardim : Paisagismo, Pedreiro.

: Paisagismo, Pedreiro. Arte e Cultura : Customização de roupas, Fotografia, Corte e Costura.

: Customização de roupas, Fotografia, Corte e Costura. Beleza e maquiagem: Corte de cabelo (com Marcos Proença), Maquiagem (com Duda Molinos).