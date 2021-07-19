Olimpíada de Eficiência Energética vai premiar alunos com notebooks

EDP realizada Olimpíada em parceria com a Aneel; expectativa é que mais de 3 mil alunos do Estado participem. Crédito: EDP/Divulgação

Enquanto os atletas do Brasil vão disputar medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os estudantes das séries finais do Ensino Fundamental terão a oportunidade de participar da primeira edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em parceria com concessionárias, como a EDP.

No Espírito Santo, serão atendidas pelo menos 48 escolas e 3.480 estudantes – e cerca de 35 mil alunos e 600 escolas no país. Quatro vencedores por estado vão levar para casa, além de medalhas, um notebook. A inscrição para a competição nacional é gratuita e pode ser realizada por instituições de ensino públicas e privadas, até o dia 06 de agosto de 2021, no site https://onee.org.br

A EDP será a única distribuidora de energia elétrica do Sudeste a participar. A companhia foi escolhida por já possuir projetos semelhantes ao conceito da Olimpíada, como o Boa Energia nas Escolas, realizado há 10 anos.

“É motivo de honra representar a região Sudeste e o Estado do Espírito Santo nesse importante momento. A Olimpíada vai trabalhar os conceitos de eficiência energética, as melhores práticas para estimular atos sustentáveis proporcionando que os alunos possam ser agentes de transformação”, destaca o gestor executivo de atendimento comercial da EDP, Edson Barbosa.

Na competição, os alunos vão testar conhecimentos sobre eficiência energética. Na primeira etapa, serão realizados desafios específicos e, na segunda, uma prova. As duas fases serão on-line, ambas no mês de agosto. Obrigatoriamente o aluno deve realizar as duas etapas para estar apto a disputar a premiação.

A inscrição para a competição nacional é gratuita e pode ser realizada por instituições de ensino públicas e privadas. Crédito: EDP/Divulgação

Edson Barbosa destaca que, em um momento de alta no consumo de energia elétrica junto a uma crise hidrológica com repercussões nacionais, refletir sobre o tema e trazer novas ideias será um marco para o país.

“A EDP tem a visão de liderar a transmissão energética no setor, criando valores para os nossos clientes. O uso de energia de forma sustentável, visando melhorar a qualidade de vida para gerações futuras, faz parte de nossa razão de ser. No cenário hidrológico crítico que temos enfrentado, é cada vez mais necessário usarmos a energia de forma mais racional. As novas gerações terão um papel fundamental nesse processo e a Olimpíada pretende estimular essa transformação”, ressalta Barbosa.

PROFESSORES TAMBÉM VÃO RECEBER PREMIAÇÃO

Não só os alunos serão premiados na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Os professores das escolas participantes poderão realizar um curso digital de formação sobre eficiência energética, abordando conceitos de energia, geração de energia elétrica, histórico, desenvolvimento e eficiência dos sistemas produtores e consumidores de energia elétrica, além de disputarem um notebook por estado participante.

Para se inscrever, basta acessar o site da ONEE e seguir o passo a passo. Após realizado o cadastro, o professor terá acesso ao sistema do curso, que será gratuito.

Instituições de ensino públicas e privadas podem se cadastrar gratuitamente para que seus alunos participem da Olimpíada. É necessário apenas preencher a ficha de inscrição no mesmo site.

Entre professores e alunos, serão distribuídas cerca de mil medalhas de ouro, prata e bronze, e certificados de menção honrosa a 50% dos participantes.

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