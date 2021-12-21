Obras de Hospital do Câncer em Cachoeiro devem começar em breve

Hospital Evangélico primeiro lugar no Prêmio Gazeta 2021 Crédito: Hospital Evangélico / Divulgação

O Hospital Evangélico, que já é referência em todo o Espírito Santo e também atende cerca de 20 estados, trabalha no já consolidado projeto de construção do Hospital do Câncer. Trata-se de uma iniciativa que está em fase de aprovação e tem sido uma das principais medidas da instituição para melhorar e concentrar todo o atendimento oncológico em um só lugar.

Segundo o presidente do conselho deliberativo do Hospital Evangélico, Elizeu Crisostomo Vargas, a instituição está caminhando para as obras do Hospital do Câncer. “Será uma unidade específica voltada para todas as fases do tratamento. Estamos apenas aguardando detalhes do projeto para iniciarmos as obras assim que for aprovado. Com a construção dessa unidade e a partir do minucioso planejamento das instalações, teremos um atendimento da oncologia ainda mais humanizado”.

O Hospital Evangélico recentemente passou por investimentos em serviços de referência no tratamento de tumores: a radioablação, tratamento cirúrgico minimamente invasivo, usado em tumores colorretais, de fígado e rins e ainda a braquiterapia, uma aliada no tratamento de tumores ginecológicos. E também foi o primeiro no estado a realizar a radioablação de pâncreas. Atualmente é o serviço completo da região, contando com quimioterapia, cirurgia oncológica e radioterapia.

Atualmente, o hospital realiza 81% dos atendimentos ambulatoriais feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência em oncologia, cardiologia e agora neurologia, não apenas no Sul do Espírito Santo, mas como em todo o estado, segundo conta o presidente do conselho deliberativo. “Não atendemos às especialidades apenas no Sul, mas também as que vêm de outros estados por recomendações de parentes ou conhecidos”, diz.

Elizeu Crisostomo presidente do hospital Evangélico Crédito: Davi Monteiro Fotografo

ESPECIALIDADES

Além dos serviços de referência, a instituição também tem investido na ampliação da oferta de especialidades, como o Ambulatório de Especialidades, que oferece serviço em 30 especialidades, envolve 80 profissionais e atende mais de 30 convênios, além de consultas e procedimentos médicos particulares. “Somos um hospital completo, que investe na valorização da vida e na qualidade dos nossos profissionais, capacitados e qualificados para proporcionar um atendimento de qualidade. Além disso, contamos com ambientes adequados e planejados para receber os nossos pacientes”, avalia.

No ano passado, o Hospital Evangélico também investiu em obras como: ampliação do setor de Hemodinâmica; novas dependências da quimioterapia; cintilografia nos apartamentos no sexto e sétimo andar e planeja seu maior sonho: o Hospital do Câncer. Também atuou como reforço para atender a população sul capixaba durante os períodos mais críticos da pandemia do novo coronavírus.

“Abrimos as portas ao governo estadual e atendemos o tratamento da Covid-19, ofertando mais 30 leitos de UTI e 40 de enfermaria na nossa unidade de Itapemirim, e mais 20 unidades de UTI no Hospital Evangélico de Cachoeiro. Fizemos dentro de todos os padrões de segurança e com a estrutura necessária para atender a essa demanda. Observa-se que tivemos aqui um dos menores índices de mortalidade, pela dedicação dos médicos e dos demais profissionais de apoio”.

RECONHECIMENTO

Com a responsabilidade de ser um hospital completo, a instituição hoje possui 1,8 mil colaboradores e, além dos serviços de referência, o Hospital Evangélico conta com um banco de sangue, que atende a própria demanda e a de mais 15 hospitais da região.

“Somos um hospital completo e procuramos nos adaptar às exigências e mudanças tecnológicas. Estamos comprometidos com a saúde e em oferecer qualidade para quem nos procura. Temos mais de cinco décadas de história e nos preocupamos em continuar construindo essa história para que as futuras gerações continuem a utilizar o Hospital Evangélico”, afirma.

Esta foi a décima nona vez que o Hospital Evangélico recebeu o Prêmio Gazeta Empresarial, que este ano completa 20 anos de existência. “Receber o Prêmio Gazeta Empresarial mostra o reconhecimento da sociedade pelo que fazemos”, avalia Elizeu.