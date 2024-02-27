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Obras da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vão acabar com alagamentos

Obras de macrodrenagem já estão com 80% das intervenções concluídas e o objetivo é solucionar uma das maiores demandas da população

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 14:45

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 fev 2024 às 14:45
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem realizado investimentos importantes para promover o desenvolvimento do município e também a solução de demandas da população. Como é o caso da macrodrenagem, um conjunto de obras que já estão com 80% das intervenções concluídas e têm como objetivo resolver problemas de alagamentos e de infraestrutura.
Recentemente, a prefeitura conseguiu um novo empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que será destinado para um projeto que visa aumentar a capacidade de a prefeitura fazer investimentos em infraestrutura pelos próximos cinco anos.
Veja na íntegra, no videocast com o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, as ações e os avanços do município.

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