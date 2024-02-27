Obras da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vão acabar com alagamentos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem realizado investimentos importantes para promover o desenvolvimento do município e também a solução de demandas da população. Como é o caso da macrodrenagem, um conjunto de obras que já estão com 80% das intervenções concluídas e têm como objetivo resolver problemas de alagamentos e de infraestrutura.

Recentemente, a prefeitura conseguiu um novo empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que será destinado para um projeto que visa aumentar a capacidade de a prefeitura fazer investimentos em infraestrutura pelos próximos cinco anos.