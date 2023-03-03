Novas vagas em cursos que facilitam acesso ao mercado de trabalho

O Senac oferece cursos de qualificação e técnicos nas unidades do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Para quem busca qualificação ou uma formação técnica para ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo mudar a área de atuação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Espírito Santo tem oportunidades nas mais diversas áreas. Tecnologia da Informação (TI), Saúde e Gestão são algumas das opções da instituição, que tem ofertas nas modalidades presencial — na Grande Vitória e no interior — e a distância. Cerca de 80% dos alunos da instituição são absorvidos pelo mercado.

Um dos cursos mais requisitados é o Técnico em Enfermagem que, segundo a gerente do Centro de Educação Profissional de Vila Velha, Edna Folador, é uma referência nacional e tem proporcionado alto índice de empregabilidade para os alunos egressos, sempre disputados pelo mercado.

Edna aponta que esse bom desempenho de alunos que passam pelo Senac tem, entre outras razões, a adoção do conceito Marcas Formativas, características que devem ser evidenciadas no estudante durante o curso e com o qual espera-se que o profissional, formado pela instituição, demonstre domínio técnico-científico em seu campo profissional, que tenha visão crítica sobre a realidade e as ações que realiza e apresente criatividade e atitude empreendedora, atitude sustentável, colaboração e comunicação e autonomia digital, atuando com foco em resultados.

Ao todo, o Senac oferece cursos técnicos em 26 segmentos, e está com matrículas abertas em todas as modalidades. Para conhecer os cursos e efetuar a matrícula, basta acessar o site www.es.senac.br

A formação técnica, para quem já tem ou não o ensino médio, é uma alternativa para ingressar no mundo do trabalho antes mesmo de pensar e fazer uma graduação.

Entre as vantagens estão a maior oferta de vagas de emprego, a duração menor, de em média 18 meses, e a possibilidade do estudante realizar estágio remunerado (extracurricular) durante a formação e, assim, ter renda extra.

O Senac ainda oferece o Banco de Oportunidades , um programa gratuito, que encaminha alunos e ex-alunos para participarem dos processos seletivos nas empresas. Dessa forma, é promovida a interação entre o mercado de trabalho, o estagiário e o profissional.

Diferentes arranjos curriculares

Com valores de investimentos acessíveis e carga horária variando entre 800 e 1.600 horas, os cursos no Senac podem ser estruturados com diferentes arranjos curriculares. Isso possibilita a organização de itinerários formativos com saídas intermediárias de qualificação profissional e técnica, como, por exemplo, se habilitar primeiramente para ser auxiliar de Enfermagem num curso de técnico na área.

Os cursos técnicos podem ser desenvolvidos de forma articulada ao ensino médio. Há duas possibilidades: integrada, para aqueles estudantes que concluíram o ensino fundamental, ou concomitante, para alunos que irão iniciar ou estejam cursando o ensino médio. A oferta pode ser tanto na mesma escola quanto em instituições de ensino distintas. Pode, ainda, ser desenvolvida em regime de intercomplementaridade, ou seja, concomitante na forma e integrado em projeto pedagógico conjunto.

Além de articulada, a oferta dos cursos técnicos pode ser subsequente, que destina-se a quem já concluiu o ensino médio.

Com foco no desenvolvimento de competências e protagonismo dos alunos, o Modelo Pedagógico Senac, observa Edna Folador, permite um aprendizado e aprimoramento de conhecimentos contínuos.

"O modelo pressupõe, especialmente, uma forma de estrutura curricular comum a partir da qual se alinham as práticas educativas a serem desenvolvidas na instituição. Sua natureza, nesse sentido, remete às teorias da aprendizagem e do desenvolvimento e, por consequência, reflete os pressupostos da avaliação educacional que lhe são próprios, ou seja, apresenta as finalidades, os objetivos, os meios e os resultados de aprendizagem que se pretende atingir", detalha a gerente do Centro de Educação Profissional de Vila Velha.

O Senac preocupa-se, ainda, em oferecer uma boa estrutura para os alunos e, por essa razão, vem investindo em equipamentos modernos. De acordo com Bruno Emílio, gerente do Centro de Educação Profissional de Vitória, estão em fase de implantação salas de aulas inovadoras, ambientes equipados com impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de realidade virtual, drones, mesas digitalizadoras, lousas e projetores interativos e miniestúdios de gravações para streaming e trilhas educacionais.

A qualidade da equipe é outro ponto de atenção. Os profissionais do Senac são altamente qualificados, fazendo constantes atualizações.

"Em sintonia com a concepção de currículo, o docente do Senac é responsável por planejar, desenvolver e executar estratégias pedagógicas que promovam a aprendizagem significativa dos alunos. Consciente de seu papel profissional, ele se compromete com a formação humana integral, utilizando diferentes ambientes e criando situações de aprendizagem favoráveis à ação dos alunos", ressalta Bruno Emílio.

Cursos por área de atuação