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Multivix está entre as melhores instituições de ensino superior do país

Instituição se destaca nos indicadores mais importantes do MEC, obtendo notas máximas em diversos cursos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

09 nov 2022 às 14:48

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 14:48

Multivix
Centro Universitário Multivix da unidade de Vitória Crédito: Multivix/Divulgação
São 23 anos de mercado, oito unidades e mais de 40 mil alunos nos cursos superiores. Esses são apenas alguns números que mostram a força da Multivix no ramo da educação no Espírito Santo e Brasil.
Ao investir pesado na qualidade do corpo docente, na inovação e na metodologia de ensino, na estrutura dos cursos, a faculdade conseguiu alcançar um patamar impressionante e se colocar entre as melhores do país nos rankings do Ministério da Educação (MEC).
O destaque vai para o reconhecimento no Índice Geral de Cursos (IGC), do MEC, divulgado em abril de 2021, quando a Multivix obteve as notas máximas na avaliação. Dentre todas as instituições de ensino superior avaliadas no Brasil, apenas 2% alcançaram a nota máxima. Isso significa que, a cada 100 instituições, somente 2 conquistam a nota 5, e a Multivix faz parte desse grupo.
"Esse resultado de excelência é fruto de muito investimento, trabalho e comprometimento de toda a comunidade acadêmica. Agradecemos aos diretores, colaboradores, mantenedores, professores e, principalmente, aos alunos que depositam a confiança em nosso trabalho ao longo desses anos de história da Multivix”, orgulha-se o diretor executivo da faculdade, Tadeu Penina.
Multivix
Tadeu Penina: "Esse resultado de excelência é fruto de muito investimento, trabalho e comprometimento de toda a comunidade acadêmica" Crédito: Multivix/Divulgação
O curso de Direito ficou em primeiro lugar no Conceito Preliminar de Curso (CPC), um dos principais indicadores de qualidade do MEC. O curso de Administração obteve a segunda colocação nesse indicador. Biomedicina, Engenharia Civil e Engenharia da Computação, por sua vez, ficaram em terceiro lugar entre as melhores do país. O curso de Enfermagem da Multivix é o quinto melhor do Brasil.
Atualmente, a faculdade oferece mais de 70 cursos superiores de graduação e 150 de pós-graduação, que abrangem as mais diversas áreas de conhecimento e podem ser on-line, presenciais ou híbridos.
O diferencial da Multivix, de acordo com o diretor executivo, é focar em metodologias inovadoras. "Apostamos no desenvolvimento de aulas com metodologias ativas de ensino que colocam o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, além de disciplinas de extensão em que o aluno busca resolver problemas da sociedade buscando soluções. Além disso, utilizamos softwares com inteligência artificial para mapeamento dos conteúdos deficitários", aponta ele.
Multivix
Multispace da Multivix: instituição foca em metodologias inovadoras Crédito: Multivix/Divulgação
O resultado obtido na última avaliação do MEC, diz Penina, reflete o que sempre foi valorizado na Multivix: ensino de qualidade e além da teoria. "Buscamos, por meio de investimentos em tecnologia, estrutura e metodologias de ensino, fazer com que o nosso aluno realmente experimente e conheça o mercado em que ele está prestes a ingressar. Nos empenhamos em metodologia de ensino com disciplinas inovadoras e ativas, além do corpo docente qualificado e infraestrutura moderna. Nossos alunos são dedicados e levam a sério o nosso compromisso de formar cidadãos e futuros profissionais que farão a diferença na sociedade."
A pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) da Faculdade Multivix oferece cursos de especialização e MBA em diversas áreas de formação. São cursos que aliam a tradicional excelência de ensino da instituição à abertura no mercado de trabalho como referência em capacitação profissional.

Inovação

Segundo o diretor, o investimento constante em tecnologia e inovação faz da Multivix uma instituição que oferece o melhor suporte aos alunos. Um exemplo é a criação da Malu, a assistente virtual da Multivix. Com ela, é possível fazer diversos tipos de atendimento para o aluno, como: solicitação de 2ª via de boleto, download de documentos acadêmicos, informações sobre bolsa de estudos e muito mais. Além disso, para quem ainda não é matriculado, é possível saber informações sobre inscrições, formas de ingresso, dentre outras opções.
Penina reforça que todos esses serviços podem ser acessados pelo portal do aluno (para quem já é aluno), WhatsApp, site e app, via desktop ou celular. Para o próximo ano a tendência é que a Malu ganhe novos tipos de atendimento, principalmente voltados para o estudante da modalidade EAD.
"Na rota de inovações está o atendimento com inteligência artificial, para que ela apoie os alunos também em seus estudos", resume o diretor executivo.
Outra novidade bacana é a interface do portal do aluno, agora chamado de Portal Multivix. Ele possui a interface mais amigável e em sintonia com o já muito bem avaliado Aplicativo da Multivix. Para os próximos anos, a Multivix vai continuar realizando investimentos em tecnologia e inovação, sempre buscando o melhor para os alunos como já vem fazendo por meio de novos laboratórios, metodologias inovadoras, recursos tecnológicos em sala de aula e novos cursos no ensino a distância.
Quem quiser fazer parte desse universo de ensino e garantir sua vaga numa das melhores faculdades do Brasil deve ficar atento ao cronograma do Vest Multivix 2023. O vestibular está com inscrições abertas e com condições especiais. Basta acessar: multivix.edu.br.

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