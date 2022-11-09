Multivix está entre as melhores instituições de ensino superior do país

Centro Universitário Multivix da unidade de Vitória Crédito: Multivix/Divulgação

São 23 anos de mercado, oito unidades e mais de 40 mil alunos nos cursos superiores. Esses são apenas alguns números que mostram a força da Multivix no ramo da educação no Espírito Santo e Brasil.

Ao investir pesado na qualidade do corpo docente, na inovação e na metodologia de ensino, na estrutura dos cursos, a faculdade conseguiu alcançar um patamar impressionante e se colocar entre as melhores do país nos rankings do Ministério da Educação (MEC).

O destaque vai para o reconhecimento no Índice Geral de Cursos (IGC), do MEC, divulgado em abril de 2021, quando a Multivix obteve as notas máximas na avaliação. Dentre todas as instituições de ensino superior avaliadas no Brasil, apenas 2% alcançaram a nota máxima. Isso significa que, a cada 100 instituições, somente 2 conquistam a nota 5, e a Multivix faz parte desse grupo.

"Esse resultado de excelência é fruto de muito investimento, trabalho e comprometimento de toda a comunidade acadêmica. Agradecemos aos diretores, colaboradores, mantenedores, professores e, principalmente, aos alunos que depositam a confiança em nosso trabalho ao longo desses anos de história da Multivix”, orgulha-se o diretor executivo da faculdade, Tadeu Penina.

Tadeu Penina: "Esse resultado de excelência é fruto de muito investimento, trabalho e comprometimento de toda a comunidade acadêmica" Crédito: Multivix/Divulgação

O curso de Direito ficou em primeiro lugar no Conceito Preliminar de Curso (CPC), um dos principais indicadores de qualidade do MEC. O curso de Administração obteve a segunda colocação nesse indicador. Biomedicina, Engenharia Civil e Engenharia da Computação, por sua vez, ficaram em terceiro lugar entre as melhores do país. O curso de Enfermagem da Multivix é o quinto melhor do Brasil.

Atualmente, a faculdade oferece mais de 70 cursos superiores de graduação e 150 de pós-graduação, que abrangem as mais diversas áreas de conhecimento e podem ser on-line, presenciais ou híbridos.

O diferencial da Multivix, de acordo com o diretor executivo, é focar em metodologias inovadoras. "Apostamos no desenvolvimento de aulas com metodologias ativas de ensino que colocam o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, além de disciplinas de extensão em que o aluno busca resolver problemas da sociedade buscando soluções. Além disso, utilizamos softwares com inteligência artificial para mapeamento dos conteúdos deficitários", aponta ele.

Multispace da Multivix: instituição foca em metodologias inovadoras Crédito: Multivix/Divulgação

O resultado obtido na última avaliação do MEC, diz Penina, reflete o que sempre foi valorizado na Multivix: ensino de qualidade e além da teoria. "Buscamos, por meio de investimentos em tecnologia, estrutura e metodologias de ensino, fazer com que o nosso aluno realmente experimente e conheça o mercado em que ele está prestes a ingressar. Nos empenhamos em metodologia de ensino com disciplinas inovadoras e ativas, além do corpo docente qualificado e infraestrutura moderna. Nossos alunos são dedicados e levam a sério o nosso compromisso de formar cidadãos e futuros profissionais que farão a diferença na sociedade."

A pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) da Faculdade Multivix oferece cursos de especialização e MBA em diversas áreas de formação. São cursos que aliam a tradicional excelência de ensino da instituição à abertura no mercado de trabalho como referência em capacitação profissional.

Inovação

Segundo o diretor, o investimento constante em tecnologia e inovação faz da Multivix uma instituição que oferece o melhor suporte aos alunos. Um exemplo é a criação da Malu, a assistente virtual da Multivix. Com ela, é possível fazer diversos tipos de atendimento para o aluno, como: solicitação de 2ª via de boleto, download de documentos acadêmicos, informações sobre bolsa de estudos e muito mais. Além disso, para quem ainda não é matriculado, é possível saber informações sobre inscrições, formas de ingresso, dentre outras opções.

Penina reforça que todos esses serviços podem ser acessados pelo portal do aluno (para quem já é aluno), WhatsApp, site e app, via desktop ou celular. Para o próximo ano a tendência é que a Malu ganhe novos tipos de atendimento, principalmente voltados para o estudante da modalidade EAD.

"Na rota de inovações está o atendimento com inteligência artificial, para que ela apoie os alunos também em seus estudos", resume o diretor executivo.

Outra novidade bacana é a interface do portal do aluno, agora chamado de Portal Multivix. Ele possui a interface mais amigável e em sintonia com o já muito bem avaliado Aplicativo da Multivix. Para os próximos anos, a Multivix vai continuar realizando investimentos em tecnologia e inovação, sempre buscando o melhor para os alunos como já vem fazendo por meio de novos laboratórios, metodologias inovadoras, recursos tecnológicos em sala de aula e novos cursos no ensino a distância.