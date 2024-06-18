MRV lança primeiro condomínio de linha premium no ES

Conhecida pela construção de moradias econômicas, a MRV está ampliando o portfólio. A empresa apresentou, neste mês, seu mais novo lançamento: o Parkside Residence, em Valparaíso, na Serra.
O empreendimento é o primeiro produto da linha Class que a construtora lança no Estado, voltado para famílias com renda acima de R$ 8 mil e que buscam por condomínios mais completos, bem localizados e com ampla área de lazer.
“Nos últimos quatro anos, começamos a investir em empreendimentos com acabamentos diferenciados e mais itens de lazer e agora estamos trazendo a linha premium para o Espírito Santo. Os condomínios mais acessíveis continuam, mas resolvemos ampliar o portfólio”, afirma o gestor de vendas da MRV no Espírito Santo, Johann Souza.
A escolha da MRV pela Serra não foi à toa. A cidade é a mais populosa do ES e tem se destacado pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sendo o maior do Estado. Em termos geográficos, a Serra é quase seis vezes maior que Vitória e duas vezes maior que Vila Velha, e ainda apresenta um amplo espaço para investimentos no setor imobiliário.
Com o aumento na valorização do metro quadrado e na busca por empreendimentos de médio padrão, Johann Souza enxerga de maneira positiva a situação imobiliária da cidade.
“O Espírito Santo, de modo geral, mas principalmente a Serra, está em um amplo crescimento, com muitas oportunidades e alta demanda. Além disso, levando em conta a saturação do mercado imobiliário em Vitória, a Serra está cada vez mais na mira de quem procura um lar”, pontua.
Lazer e comodidade em frente ao Parque da Cidade
De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras e Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, mais de 60% das pessoas consideram a localização e a segurança fatores importantes na avaliação de um imóvel.
Este é um dos motivos que resultaram no sucesso de vendas do Parkside Residence, que teve 15% de unidades vendidas em uma semana de lançamento.
O empreendimento tem localização privilegiada em Valparaíso, na Serra, em frente ao Parque da Cidade, uma área amplamente verde com diversos espaços para práticas de esportes e lazer.
O local não costuma ser afetado pelas chuvas e ainda conta com shoppings, supermercados, restaurantes, academias e escolas no seu entorno. Quem morar no Parkside também estará a cinco minutos do polo comercial de Laranjeiras e a 15 minutos da praia de Camburi, em Vitória.
Dentre as opções de lazer estão: bicicletários, salão de festas, academia, piscina infantil e adulta, playground, quadra de beach tennis, salão de jogos, espaço para piquenique, espaço funcional, área gourmet, gazebo e pet place.
Todos os 248 apartamentos das duas torres do Parkside Residence têm dois quartos, sendo um com suíte, além de varanda gourmet com churrasqueira e pia.
Em relação ao preço, as unidades podem ser adquiridas a partir de R$ 380 mil, podendo ser financiadas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) ou diretamente com a construtora.
MRV no Espírito Santo
A MRV está presente há 16 anos no Estado, colecionando números representativos. São 53 empreendimentos lançados, que somam cerca de 14.742 unidades, das quais 12.540 já foram entregues.
A empresa já investiu, aproximadamente, R$ 29 milhões em obras de melhorias na infraestrutura urbana e gerou mais de 37 mil postos de trabalho diretos e indiretos.
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