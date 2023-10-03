MPT-ES e Justiça do Trabalho buscam empregados do Cesmed/Cesdont para recebimento de FGTS em atraso

Os valores a receber decorrem de uma ação civil pública (ACP) movida pela instituição ministerial na Justiça do Trabalho da 17ª Região, no ano de 1994 Crédito: MPT/Divulgação

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª Região convocam 226 empregados ativos e dispensados do Centro de Saúde Médico LTDA (Cesmed) e do Centro Odontológico LTDA (Cesdont) a se apresentarem para o recebimento de uma verba trabalhista decorrente da regularização dos recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por parte do empregador. A lista de beneficiários pode ser consultada no edital no final deste texto.

Os valores a receber decorrem de uma ação civil pública (ACP) movida pela instituição ministerial na Justiça do Trabalho da 17ª Região, no ano de 1994, depois de esgotadas todas as tentativas de resolução das ilicitudes na via extrajudicial, por meio da assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC). A sentença foi proferida neste ano. No entanto, segundo consta nos autos, a instituição bancária não consegue proceder aos pagamentos de alguns trabalhadores, haja vista que os alvarás foram expedidos somente com a informação do PIS/NIT dos beneficiários, ou seja, sem o número do CPF de cada um.

Denúncia

O MPT tomou conhecimento dos fatos a partir de denúncia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Em Hospitais, Clínicas Médicas e Odontológicas, Laboratórios de Análises Clínicas e Patológicas, Bancos de Sangue, Filantrópicos e Privados do Estado do Espírito Santo (Sintrasades), relatando que a empresa se mantinha inadimplente quanto ao recolhimento das verbas fundiárias de seus trabalhadores. Esse ato ilícito patronal, portanto, implica lesão aos direitos individuais homogêneos e ao direito difuso dos trabalhadores, o que reconhece legitimidade ao MPT em ação sobre FGTS.

Obrigações

Conforme sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória, o Cesmed/Cesdont deveria recolher todo débito referente ao FGTS de seus empregados – atuais ou não, devidamente atualizados, acrescidos de juros, multas e demais consectários legais, sob pena de, não o fazendo, ao pagamento de uma multa diária, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no valor de R$ 50 por empregado prejudicado, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85.

Resgate

Os interessados, beneficiários de crédito no processo judicial, devem comparecer ao Setor de Atendimento e Apoio ao Fórum Trabalhista de Vitória, localizado no térreo do edifício-sede do TRT-17, na Enseada do Suá, Vitória – ES. É necessário apresentar, até o dia 11 de março de 2024, o documento pessoal e os dados bancários para que seja efetuada a transferência dos valores. Em caso de falecimento de algum beneficiário direto, os herdeiros terão, no mesmo prazo, o direito de apresentar pedido de habilitação nos autos, anexando os documentos necessários, a fim de resgatar o dinheiro.

Decorrido esse prazo, assim como liberados todos os valores aos trabalhadores que atenderem ao edital e que se habilitarem, o valor remanescente será redirecionado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e/ou à entidade e/ou projeto que o MP do Trabalho indicar no processo.

FGTS em atraso

Beneficiários: 226 empregados ativos e dispensados do Cesmed/Cesdont. Em caso de falecimento, parentes podem requerer o pagamento do débito fundiário. Confira a lista dos beneficiários no edital abaixo.



226 empregados ativos e dispensados do Cesmed/Cesdont. Em caso de falecimento, parentes podem requerer o pagamento do débito fundiário. Confira a lista dos beneficiários no edital abaixo. Prazo para requerimento: até 11 de março de 2024



até 11 de março de 2024 Local: Setor de Atendimento e Apoio ao Fórum Trabalhista de Vitória, localizado no térreo do edifício-sede do TRT-17. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, nº 1245 - Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP: 29050-335.



Setor de Atendimento e Apoio ao Fórum Trabalhista de Vitória, localizado no térreo do edifício-sede do TRT-17. Endereço: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, nº 1245 - Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP: 29050-335. Documentos: consultar o edital.

consultar o edital. Atenção: não se esquecer de levar a carteira de trabalho.

