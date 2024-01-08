MPT abre cadastro de instituições para solicitação de bens e recursos de reversões

O objetivo principal deste cadastramento é promover direitos sociais relacionados ao trabalho Crédito: Shutterstock

A Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região anuncia o edital nº 01/2023 para o cadastramento de órgãos e entidades. Este chamamento público visa oportunizar a todos os interessados a possibilidade de solicitar a reversão de bens e recursos decorrentes da atuação finalística do Ministério Público do Trabalho, como multas e acordos extrajudiciais, para integrar cadastros regional e nacional disponíveis aos procuradores do MPT.

O objetivo principal deste cadastramento é promover direitos sociais relacionados direta ou indiretamente ao trabalho, ou, na falta, de direitos sociais de notório interesse público, priorizando as iniciativas no local do dano.

Participantes

Órgãos e entidades públicos ou privados, nacionais ou internacionais, sem fins lucrativos, que promovam direitos sociais, podem participar, desde que atendam aos requisitos presentes no edital. Os interessados devem solicitar a inscrição por intermédio do peticionamento eletrônico no sistema Protocolo Administrativo Eletrônico do MPT, assim como fornecer a documentação exigida.

Vale ressaltar que entidades que tenham anteriormente solicitado o cadastro junto ao MPT devem submeter novamente suas requisições para apreciação, seguindo rigorosamente os termos estabelecidos por este edital e os regulamentos que o originaram.

Acordos de cooperação

Em caso de seleção como destinatário dos bens ou recursos, os órgãos e entidades cadastrados deverão celebrar acordos de cooperação técnica, que incluirão cláusulas relacionadas à utilização dos recursos, prestação de contas e outras obrigações.

Esclarecimentos