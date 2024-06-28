Ministro, maestro, lutador e mago imobiliário em feira da construção no ES

A ES Construção Brasil vai integrar o calendário de grandes eventos do Estado e atrair novos negócios Crédito: Shutterstock

O setor da construção no Espírito Santo tem se mostrado bastante aquecido. Além das obras industriais, corporativas, públicas e dos loteamentos, há ainda os lançamentos imobiliários: 5.727 novas unidades devem ser lançadas neste ano, segundo pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES). Isso, sem contar as 14.795 unidades em construção na Grande Vitória, sendo que 68,9% já foram vendidas.

Esse cenário tem atraído investimentos para o Espírito Santo. E, para mostrar todo o potencial desse setor, o Sinduscon-ES vai realizar, de 17 a 19 de julho, a primeira edição da feira ES Construção Brasil, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa é que o evento movimente R$ 500 milhões em negócios.

Na programação, alguns destaques serão o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes; o maestro João Carlos Martins; o ex-lutador de MMA Minotauro e Marcus Araújo, conhecido também como o “mago imobiliário”.

A feira chega para integrar o calendário de grandes eventos do Estado e também de atrair novos negócios e demonstrar todas as potencialidades do Espírito Santo. “O potencial que tem a cadeia produtiva da construção estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro da construção, com inovação, sustentabilidade e produtividade”, afirma o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz.

Programação

A ES Construção Brasil terá entrada gratuita. Além das palestras, ainda fazem parte da programação dos três dias de evento, exposição de produtos e serviços do setor da construção, rodadas de negócios e concurso de startups. Serão mais de 100 expositores e 40 horas de conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção.

Os setores em exposição incluem máquinas e equipamentos, softwares, soluções sustentáveis e serviços. Outros segmentos da cadeia produtiva da construção têm se destacado e terão evidência na feira, como os de vidro, rochas, materiais metálicos, cerâmicos, plásticos, tintas, madeira, entre outros. Os dados mais recentes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontam 10 mil empresas nessas áreas atendendo a construção, com cerca de 130 mil trabalhadores e uma massa salarial de R$ 400 milhões.

O Sebrae-ES vai realizar rodadas de negócios durante a ES Construção Brasil, com o intuito de promover encontros empresariais que fomentem a realização de acordos e contratos, além de conectar soluções entre empresas demandantes do mercado e pequenas empresas fornecedoras inseridas na cadeia produtiva.

Estão inscritas 20 empresas que atuam na construção capixaba que serão âncoras na rodada, recebendo os fornecedores. São elas: MRV, Kemp, EBS, Morar, Grand, Canal, Galwan, Impacto, In Haus, Cadete & Gazzinelli, Vaz, Arti, Recanto, RDamazio, Cobra, De Martin, Mocelin, IC, Mivita e Javé.

Palestrantes

Entre os palestrantes, o destaque fica com o “mago imobiliário” Marcus Araújo, pensador e futurologista do morar. Ele é referência em negócios imobiliários no Brasil, CEO da Datastore e autor do best seller “Meu imóvel, Meu Mundo”, além dos livros “Meu Imóvel, Meu Mundo Kids” e “Mentes Saudáveis, Lares Felizes” em coautoria com Augusto Cury.

A sua palestra terá como tema “Gestão da Emoção – Mentes Saudáveis, Lares Felizes: como melhorar o presente e o futuro das novas habitações no Brasil”, e acontecerá no auditório principal do evento.

Outro nome confirmado para o evento é do pianista e maestro brasileiro João Carlos Martins, considerado um dos maiores intérpretes de Bach. Martins já tocou com grandes orquestras americanas, no entanto, teve de interromper sua carreira por conta de problemas neurológicos que o impediram de tocar.

Em 2012, o maestro se submeteu a uma cirurgia no cérebro para a implantação de eletrodos, com um estimulante eletrônico no peito, com a função de recuperar os movimentos da mão esquerda.

Já o ex-lutador de MMA Antônio Rodrigo Nogueira, mais conhecido como Minotauro, foi o único lutador que ganhou os cinturões de pesos-pesados no UFC e Pride, dois dos maiores campeonatos de artes marciais mistas do mundo. Atualmente atua como embaixador da organização da UFC, organização que produz eventos de MMA pelo mundo.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes tem formação em Administração, com cursos de pós-graduação e mestrado em Genebra, Suíça, em Estratégia de Desenvolvimento. Ele já foi presidente do TCU de 2013 a 2014, quando implantou a especialização das unidades técnicas e as auditorias coordenadas.

A feira é realizada pelo Sinduscon-ES, correalizada pelo SEE e organizada pela Voz.ES. Conta com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Mutua-ES, Sesi, Senai e Sebrae.

O patrocínio é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Bandes, Banestes, Sicoob e Suzano. Tem, ainda, apoio institucional da Prefeitura da Serra, Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) e Associação dos Comerciantes de Material de Construção (Acomac).

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