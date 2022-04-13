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Mercado imobiliário corporativo oferece salas e lojas de alto padrão

Ocean Ville, da Galwan, tem localização nobre e se encaixa no perfil que mais cresce em vendas; empreendimento dispõe de 324 salas comerciais e mall no térreo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 abr 2022 às 18:36

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 18:36

Empreendimento Ocean Ville Corporate Center & Mall, da Galwan, na Praia da Costa, em Vila Velha
O empreendimento Ocean Ville oferece salas moduladas que podem chegar a 400 metros quadrados Crédito: Galwan/Divulgação
A retomada do trabalho presencial está movimentando o mercado imobiliário corporativo, principalmente o de alto padrão. A constatação é da consultoria Jones Lang LaSalle (JLL), líder mundial em serviços imobiliários corporativos.
Há 25 anos atuando no Brasil, a consultoria avalia que muitas empresas consideram a mudança para espaços melhores à medida que a vacinação da população avança e as atividades presenciais nos escritórios são restabelecidas.
Atenta a esse crescimento do mercado de escritórios de alto padrão, a Galwan entregou recentemente o Ocean Ville Corporate Center & Mall, na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo Junior Pereira, supervisor comercial da Galwan Imobiliária, o aumento das vendas iniciado no primeiro trimestre ganhou força em maio e segue acelerado.
“O movimento está excelente. Vários escritórios já estão funcionando no prédio. Nossos espaços atendem tanto consultórios quanto empresas maiores, que precisam de mais espaço, já que nossas salas são moduladas e podem chegar a 400 metros quadrados”, aponta Junior Pereira.
O supervisor constata uma preocupação da clientela com a eficiência do local de trabalho no pós-pandemia. 
"Hoje viram que é possível trabalhar em home office, mas que existe a necessidade de ter uma atividade presencial. Muitas empresas estão buscando novos empreendimentos, mais modernos e bem localizados, para trabalhar de forma híbrida"
Junior Pereira - Supervisor comercial da Galwan Imobiliária
Localizado na quadra do mar, em um dos endereços mais valorizados de Vila Velha, o Ocean Ville é um corporativo de alto padrão, com 324 salas comerciais, 439 vagas de estacionamento rotativo, elevadores de grandes dimensões, além do mall no térreo com lojas e restaurantes.
O mall terá como restaurante-âncora o Mahai, antigo Aloha, ainda em obras, que segundo os proprietários será maior que o da Praia do Canto. O restaurante, bem no estilo havaiano, ocupará boa parte da varanda e tem garantida a vista para o mar da Praia da Costa.
Empreendimento Ocean Ville Corporate Center & Mall, da Galwan, na Praia da Costa, em Vila Velha
Localizado na quadra do mar, o Ocean Ville terá no térreo do imóvel um mall com lojas e restaurantes Crédito: Galwan/Divulgação
“O Ocean Ville com certeza é o endereço comercial mais nobre de Vila Velha. O profissional que estiver ali proporcionará conforto, segurança e facilidades aos seus clientes, funcionários e até a si mesmo”, ressalta o presidente da Galwan, José Luís Galvêas, lembrando que a localização também é uma referência importante da empresa e do profissional.

OCEAN VILLE CORPORATE CENTER & MALL

  • Localização: entre as ruas Henrique Moscoso, XV de novembro e Joseph Zogaib, na Praia da Costa, em Vila Velha
  • Salas comerciais: simples, duplex ou moduladas, com metragens que chegam a 400 metros quadrados
  • Realização e construção: Galwan (@galwanoficial / www.galwan.com.br)
  • Informações e vendas: as salas estão sendo negociadas com pagamento em até 120 meses, direto com a Galwan, pelo 3200-4004 ou no WhatsApp pelo (27) 99700-1004.

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