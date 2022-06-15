Mega feirão de móveis tem descontos especiais em shopping da Serra

O mega feirão oferece a oportunidade especial de parcelar seus móveis com desconto de à vista Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

Quem está na missão de renovar o ambiente ou se preparando para mobiliar um novo cômodo da casa, sabe que a procura por móveis de qualidade e a preços acessíveis pode ser uma tarefa difícil. Afinal, combinar bons preços com materiais resistentes é a missão das lojas especializadas. Mas no mês de junho, essa busca pode chegar ao fim, com o primeiro Mega Feirão da Ampla Móveis.

No espaço, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, os visitantes têm a oportunidade especial de parcelar, em até 10x, os móveis com desconto de à vista. Aberto todos os dias de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h, o stand conta com uma linha completa de mesas, sofás, roupeiros, homes e muito mais.

“É a primeira vez que realizamos um evento externo às nossas lojas e escolhemos o Shopping Mestre Álvaro pela boa localização e a expressividade do público da Serra em nossas vendas. Entendemos que hoje os preços estão mais altos em todas as áreas, por isso, nos preocupamos em fazer ofertas especiais para garantir que nossos clientes fiquem satisfeitos e tenham acesso a produtos de qualidade”, afirma o sócio proprietário da Ampla Móveis, Ryan Fabres.

Outra vantagem é a entrega que é gratuita e sem taxa de montagem na Grande Vitória Crédito: Ampla Móveis/Divulgação

Ele ressalta que o stand de vendas no shopping é mais um canal de compras para os consumidores que não têm disponibilidade de visitar as lojas na Grande Vitória dentro do horário comercial.

“A campanha deste mês é muito especial. Afinal, quem não quer aquele belo desconto do à vista e ainda poder parcelar em 10 vezes? Por isso, estamos levando a nossa linha de produtos tradicionais que já são atualizados com as tendências do mercado. Assim, quem está passeando pelo local pode conhecer produtos que estava precisando sem precisar se deslocar a uma de nossas quatro lojas na Grande Vitória”, destaca.

Mas não para por aí. Se você for da Grande Vitória e adquirir os móveis da Ampla, a entrega e a montagem são gratuitas.

Ainda de acordo com Ryan Fabres, o objetivo é promover a melhor experiência de compra possível. Segundo ele, as oportunidades e promoções do mega feirão também são válidas para todas as unidades da Ampla Móveis.

“Somos uma empresa familiar e 100% capixaba. Trabalhamos para priorizar a qualidade e entendemos a importância de valorizar o comércio local. Nossos prazos de entrega são rápidos e ágeis e, normalmente, os clientes recebem os produtos no dia seguinte”, finaliza Ryan.

1º MEGA FEIRÃO DE MÓVEIS DA AMPLA MÓVEIS

Local Shopping Mestre Álvaro, Piso L3. Endereço Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra - ES, 29160-169. Horário Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 13h às 21h, aberto para todos os públicos. O funcionamento vai até o dia 30 de junho. Telefone (27) 3068-4001 Instagram @amplamoveis