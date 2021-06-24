Mais de 13 mil produtos em e-commerce de rede de supermercados

No Extrabom, os produtos hortifrúti são minuciosamente selecionados Crédito: Rede Extrabom/Divulgação

Com 32 lojas físicas no Espírito Santo, o Extrabom é fácil de se encontrar na Grande Vitória, em Guarapari, São Mateus e Colatina. Entretanto, como uma das maiores redes de supermercados do Estado, não poderia ficar longe da internet e o cliente também pode conseguir por lá as melhores ofertas.

A Rede Extrabom conta com uma plataforma de vendas on-line desde 2017. Pelo site www.extrabom.com.br , ou via aplicativo disponível para smartphone com sistema operacional android e iOS, os clientes podem realizar as compras de supermercado a qualquer hora do dia, a partir da conexão com internet.

A rede oferece aos capixabas a conveniência de agendar a entrega em casa nos horários da manhã, tarde ou início da noite. Outra opção, sem custo, é a retirada das compras na loja mais próxima de casa.

O e-commerce do Extrabom oferece mais de 13 mil itens à venda, entre produtos de mercearia, laticínios, carnes, verduras, frutas, legumes e congelados. O serviço delivery dispõe de ampla estrutura, que envolve equipes encarregadas em selecionar os itens e acomodá-los em recipientes adequados para o transporte.

MANIPULAÇÃO

Os produtos congelados permanecem em refrigeração até a hora da saída da loja para a entrega, momento em que são acomodados em bolsas térmicas, garantindo a qualidade e a correta manipulação até chegar ao consumidor.

Já os produtos hortifrúti são minuciosamente selecionados, sendo que, no momento da compra no site, o cliente pode informar se deseja frutas mais maduras ou de vez.

Na plataforma, o consumidor também pode indicar os produtos que, eventualmente, não conseguiu encontrar no site. Caso esteja disponível no estoque, a central de atendimento ao cliente realizará contato perguntando se deseja fazer a inclusão na lista. Em caso de dúvidas durante a compra, basta ligar para o telefone 0800 282 8500.

O serviço on-line da Rede Extrabom tem como objetivo oferecer aos capixabas um jeito cômodo, prático e seguro para fazer as compras de supermercado.

É mais um ponto de vendas, disponível 24 horas, na palma da mão, sem precisar deslocar-se até uma das lojas. Para pagamentos no cartão de crédito, o e-commerce Extrabom aceita as mesmas bandeiras que são recebidas nas lojas físicas. Os pagamentos em débito serão realizados no ato da entrega da compra, em máquinas de cartões.

O cliente pode escolher comprar pelo site e retirar a mercadoria na loja (sem custo) ou receber a mercadoria em casa com horários agendados. Caso o consumidor more próximo à loja de Jardim Camburi, em Vitoria, ainda pode optar pelo drive-thru (serviço em que pega a mercadoria sem precisar sair do carro).

“Temos paixão em servir. O Extrabom está presente em diversas regiões do Estado, com lojas físicas e também no ambiente digital, permitindo que os capixabas façam suas compras conforme a sua conveniência”, destaca Yuri Correa, gerente de Marketing da Rede Extrabom.

E acrescenta: “nosso e-commerce é completo, com todo sortimento de produtos disponíveis, desde frutas, mercearias, carnes a itens de limpeza e higiene pessoal. O esforço do Extrabom é oferecer a melhor experiência de consumo, atendendo o consumidor em todas as suas necessidades domésticas, com lojas modernas e serviço de delivery eficiente.”

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