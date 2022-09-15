Maior sport bar do país tem duas unidades no ES e espaço kids

Com duas unidades no ES, uma no Shopping Vitória e outra no Shopping Vila Velha, o Five Sport Bar reúne gastronomia de qualidade, entretenimento e o amor pelo esporte. Crédito: Five Sport Bar/Divulgação

Bola na rede é touchdown. Mas calma lá, aqui não tem erro, nem confusão. A mistura entre esportes e, principalmente, entre experiências é totalmente proposital e pode ser aproveitada em um único lugar: no Five Sport Bar.

Com duas unidades no Espírito Santo, uma no Shopping Vitória e outra no Shopping Vila Velha, o local reúne gastronomia de qualidade, entretenimento e o amor pelo esporte. Tudo isso constrói um ambiente que vai além da definição da palavra “bar” e oferece uma experiência completa para a família, desde o horário do almoço até o happy hour.

Em Vitória, por exemplo, o espaço kids conta com atrações especiais para a criançada e funcionários exclusivos para vigiar os pequenos. Uma ótima opção para os pais aproveitarem o ambiente sem se preocupar com os filhos e ainda compartilharem os saborosos e já clássicos pratos do Five.

O espaço kids conta com atrações especiais para a criançada e funcionários exclusivos para vigiar os pequenos Crédito: Rodrigo Gavini

“Completamos 10 anos em 2022 e, atualmente, somos o maior sport bar do Brasil. Administramos todas as nossas operações pelo país e hoje vários shoppings têm entrado em contato porque esses espaços são voltados para entretenimento, gastronomia e serviço. O Five consegue reunir os dois primeiros em um único ambiente”, destaca o sócio da marca, Leopoldo Leão.

Segundo ele, o público é muito variado e a estrutura não destaca apenas o futebol, apesar de ser uma das paixões nacionais. Desde o início houve uma preocupação em levar esportes fora do convencional e que não são tão populares no Brasil.

Para Alba Magalli Silva de Souza, responsável pelas relações públicas do Five Sport Bar, o estabelecimento é uma “releitura dos sport bar fora do país, mas com uma pegada diferente. Fora do Brasil, o público é bem masculino e aqui o ambiente é familiar”, destaca.

Essa variedade fica ainda mais evidente durante as transmissões de finais de jogos e campeonatos nos telões espalhados pelo local e nas televisões individuais nas mesas para os clientes. Ou seja, apesar de reunir diferentes torcidas, o objetivo é um só: comemorar, gritar e torcer pelo time ou esportista favorito.

É por isso que para os profissionais do Five, quase todo dia é final de copa do mundo. Tanto em Vila Velha, quanto em Vitória, o foco é na experiência completa com pratos executivos, a partir de R$ 24,90 reais, além de happy hour antecipado, começando às 15 horas, área kids e mesas com videogame sem custo adicional.

GASTRONOMIA

Na gastronomia, quem sempre marca gol no Five Sport Bar, é o Gruyere Steak Five Crédito: Rodrigo Gavini

Na gastronomia, o carro-chefe é o Gruyere Steak Five, uma chapa em que primeiro se escolhe a proteína, sendo filé mignon, chorizo ou ancho, e depois dois acompanhamentos entre as opções: cebola caramelizada, onion rings (anéis de cebola empanados), panachê de legumes (cozidos no vapor e temperados no azeite) e batata rústica. Tudo servido com queijo gruyere derretido na hora.

A carne de sol também faz sucesso. Para chegar no modo de preparo atual foram quase três meses de testes. “Tudo o que servimos é feito aqui, desde os cortes das carnes até os molhos”, destaca o gestor do Five Sport Bar no Espírito Santo, Alexandre Pirino.

Para abrir o apetite, o cardápio também conta com entradas especiais e nocauteia a fome com saborosos hambúrgueres artesanais. Mas se você estiver apenas se preparando para o treino, ainda há opções de salada e pratos mais saudáveis.

HAPPY HOUR

Para combinar com comida boa, nada melhor do que um chope bem gelado, na tradicional e já conhecida caneca congelada, ou drinques em valores promocionais.

Com o happy hour antecipado nas duas unidades, começando às 15h, os drinques entram em campo a partir de R$ 13,90, e os petiscos a partir de R$ 19,90. A promoção de chopes começa em R$ 6,90, tanto no Shopping Vitória, quanto no Shopping Vila Velha. O time se completa com sucos exóticos, como o de cupuaçu com pitaya, e drinques famosos, dentre eles, o Moscow Mule, GT Hibisco e o Cariben.

“Nossa caneca congelada faz muito sucesso. Já temos a tradição de servir um chope bem gelado e a congelamos para que a experiência seja ainda melhor. O pessoal do bar tem todo um controle e digo que é um padrão do Five: se ela não estiver quase branca, ela nem vai chegar na sua mesa”, ressalta a gestora da unidade de Vila Velha, Mariana Albuquerque.

RESERVAS E FUNCIONAMENTO

Para quem ficou interessado e deseja conhecer o espaço, o Five Sport Bar funciona todos os dias e possui um sistema de reservas para eventos especiais, todos os dias até as 20h, sujeito a disponibilidade.

Horário de funcionamento Domingo a quinta, das 11h30 às 22h, sextas e sábados, das 11h30 às 23h. Happy Hour Das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira. Telefone para reservas (27) 9 9646-0043 Endereço Shopping Vitória Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-420 Endereço Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2400 - Divino Espírito Santo, Vila Velha - ES, 29057-000