Loteamentos promovem desenvolvimento urbano em municípios do ES

Em Aracruz, por exemplo, a CBL já entregou nove loteamentos. O Solar Bitti é um bairro 100% vendido. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Quando se pensa na comercialização de lotes, é muito comum as pessoas associarem à realização do sonho da casa própria. Entretanto, essa atividade traz muitos outros benefícios, que, inclusive, alcançam não somente as pessoas que conseguem sair do aluguel. Ao proporcionar desenvolvimento urbano, os loteamentos planejados trazem vantagens para populações de bairros inteiros e arredores.

O diretor executivo e sócio da Lotes CBL, Marcos Batista, destaca, por exemplo: “não fazemos um lote, fazemos um bairro inteiro. Criamos um vetor de crescimento organizado para as cidades”. Sua afirmação está baseada no fato de que o serviço prestado transforma toda a infraestrutura urbana ao executar ações como terraplanagem, drenagem pluvial, tratamento de esgoto, pavimentação, entre outras.

“Somos uma plataforma de ecossistema urbano. Desenvolvemos e produzimos a infraestrutura de forma sustentável e inteligente e dessa forma realizamos o sonho do nosso cliente em morar em um bairro organizado”, reforça.

Villa Santi é o segundo empreendimento da CBL em Aracruz. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Para se ter um exemplo, só em Aracruz a CBL já entregou nove loteamentos. “É feito todo um estudo urbanístico para que a região possa se concretizar como um bairro organizado. Isso traz desenvolvimento e prosperidade para essa localidade e para o entorno, além de proporcionar qualidade de vida para os moradores”, diz Marcos.

“Identificamos as áreas de expansão pré-determinadas em planos diretores e desenvolvemos projetos para que a conexão das áreas de expansão não desorganize o que existe na cidade e atenda a toda a regulação fundiária, deixando um legado importante”, acrescenta o presidente da empresa, Márcio Abaurre, destacando também o caráter inclusivo dos empreendimentos, com ciclovias, ciclofaixas, acessibilidade e outras iniciativas.

Os loteamentos, salienta Marcos Batista, trazem também desenvolvimento econômico. Afinal, atraem pessoas interessadas em morar na região que, com consumidores em potencial e infraestrutura urbana adequada, passa a ser um espaço atraente para instalação de pontos comerciais e outros serviços.

Localizado ao lado do bairro Jardins, o Royal Garden é o primeiro empreendimento de alto padrão em Aracruz. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Márcio Abaurre destaca ainda o fato de que os lotes, mesmo ainda não ocupados, aumentam a arrecadação municipal por meio do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), além de fomentar toda a cadeia da construção civil, como por exemplo construtores de casas locais, pontos comerciais, lojas de material de construção e os profissionais autônomos que atuam na área.

Em seus 13 anos de atuação no mercado imobiliário capixaba, a CBL foi responsável por 93 km de pavimentação, o suficiente para sair de Vitória e chegar em Linhares em linha reta. Até o momento, a empresa construiu 62 km de rede de drenagem e 91,3 km de rede esgoto, com capacidade para destinar mais de 3.768.000 litros de esgoto por dia.

Além disso, foram feitas 18 elevatórias e 10 Estações de Tratamento de Esgoto, possibilitando tratamento de esgoto para cerca de 70 mil pessoas, o equivalente a 11 milhões de litros por dia. Quanto às redes de água, foram feitos cerca de 79,6 mil metros, ou seja, quase 80 km.

Villa Santi é o segundo empreendimento da CBL em Aracruz. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Somadas todas as obras de infraestrutura da empresa, ela comportaria mais de 30 mil pessoas e estaria, sozinha, entre os 20 maiores municípios do Espírito Santo. Maior, inclusive, que Domingos Martins, na região serrana.

Veja no vídeo por que a Lotes CBL é "Made in ES":

Your browser does not support the video tag.

EMPREENDIMENTOS

A Lotes CBL tem 7,5 mil lotes lançados e já atendeu cerca de 5,5 mil clientes em diversos municípios da Grande Vitória, como Serra, Viana e Vila Velha; e do Norte e Noroeste do Espírito Santo, em Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares e Nova Venécia. Ao todo, são 20 empreendimentos lançados, 15 entregues e cinco em estágio de obra.

LANÇAMENTOS NA GRANDE VITÓRIA E NO INTERIOR

Para Marcos Batista, o aumento da procura por lotes é devido ao fato de que suas vantagens não se limitam à possibilidade de realização do sonho da casa própria, proporcionando também que o cliente possa construir um imóvel de acordo com seu gosto. Ele aponta ainda que a aquisição de um lote é mais vantajosa financeiramente do que a de um apartamento, por conta da possibilidade de valorização, sendo um investimento mais atrativo, além do custo de manutenção, que é bem menor em um lote quando comparado a um apartamento.

Flora Park I é o primeiro empreendimento da CBL em Nova Venécia. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A gerente comercial Tainá Valadão é uma das clientes da CBL que apostou na compra de um lote pensando em sua valorização. Ela comprou uma unidade no Bella Viana Park , em Marcílio de Noronha, em Viana, há dois anos. De acordo com a cliente, os resultados do investimento já são visíveis, pois o lote já valorizou em mais de R$ 50 mil. “E acredito que irá valorizar ainda mais”, comemora.

PLATAFORMA FACILITA FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO

Segundo o gerente geral de vendas da CBL, Renato Nolasco Ferreira, a empresa entende que além de vender o lote é preciso “ampliar a oferta de serviço para facilitar a vida do cliente”. Uma das maneiras de fazer isso é por meio da oferta de uma plataforma de serviços, a CBL Facilita, que auxilia os clientes na obtenção e aprovação da linha de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF) para financiar o lote e a construção do imóvel.

A CBL Facilita, explica o gerente de vendas, reúne uma gama de parceiros, como arquitetos e construtores. “Qualquer cliente pode procurar o CBL Facilita. A gente faz a captação dos documentos, leva para a Caixa e consegue aprovar o crédito em até 72 horas. Não existe custo do serviço da CBL, existem os custos de edificação do projeto”, explica.

Com acesso às principais vias de Vila Velha, Laguna Park é o primeiro loteamento da CBL no município. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Ele informa ainda que a empresa está iniciando uma parceria com a startup Instacasa, que vai oferecer centenas de projetos personalizados de dois a quatro quartos aos clientes. O primeiro empreendimento a contar com os serviços da startup, em fase de teste, será o Lagoa Park II, em Linhares.

LOTES CBL