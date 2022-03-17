L.O.L. Surprise! World é a nova atração do Shopping Vitória

As sessões no L.O.L. Surprise! World têm duração de 40 minutos. Crédito: Camilla Baptistin/ Divulgação

Até 24 de abril, o Shopping Vitória apresenta, com exclusividade, um evento inédito no Espírito Santo, o L.O.L. Surprise! World, inspirado nas bonequinhas que são a febre do momento no Brasil e no mundo. O evento acontece na Praça Central, para crianças de 1 a 12 anos, e traz o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs das bonecas. A diversão conta com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, brinquedos, entre outras atrações.

ATIVIDADES

A criançada pode simular um show e se sentir parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê é transmitido simultaneamente em uma grande tela. A Cama de Gato, representando as cordas das guitarras, é uma brincadeira onde as crianças têm o desafio de passar pela trama de fios. O evento ainda conta com gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo toda diversão.

No L.O.L. Surprise! World, a Cama de Gato, representando as cordas das guitarras, é uma brincadeira onde as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios. Crédito: Camilla Baptistin/ Divulgação

Tem também um camarim para aplicação de tatuagem lavável e uma área DJ, para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança. E não para por aí! A atração tem a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante.

“O Shopping Vitória continua trazendo novidades e vamos receber exclusivamente um evento inédito no estado, que vai encantar o público infantil. A L.O.L Surprise! está fazendo sucesso no mundo todo e as crianças podem mergulhar no universo das bonecas com muita diversão”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Crianças até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável para curtir o L.O.L. Surprise! World. Crédito: Camilla Baptistin/ Divulgação

As sessões duram 40 minutos e os ingressos custam R$ 34,50 antecipado pela Sympla e R$ 30 na bilheteria. Crianças até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável. O evento funcionará de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

PROTOCOLOS

As crianças poderão mergulhar no universo das bonecas com muita diversão Crédito: Camilla Baptistin/ Divulgação

O Shopping Vitória continua seguindo rigorosamente todos os cuidados e medidas de segurança. O mesmo será realizado no evento, como uso obrigatório de máscara e distanciamento. Além disso, as sessões serão realizadas com capacidade reduzida e a compra de ingressos pode ser feita de forma digital , com agendamento prévio do dia e horário, evitando filas e oferecendo conforto para as famílias.

SERVIÇO

L.O.L. Surprise! World

Realizado na Praça Central do Shopping Vitória, o L.O.L. Surprise! World trará o melhor do mundo fashion e da música para os fãs das bonecas. Crédito: Camilla Baptistin/ Divulgação

Data: até 24 de abril

até 24 de abril Local: Praça Central do Shopping Vitória

Praça Central do Shopping Vitória Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela Sympla e R$ 30 na bilheteria (sessões de 40 minutos)