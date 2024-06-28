Loja de ferragens do ES abre novo centro de distribuição em Viana

Casa do Serralheiro: empresa quer agilizar ainda mais o atendimento ao consumidor Crédito: Divulgação/Casa do Serralheiro

O ano de 2024 está sendo marcado por investimentos importantes na Casa do Serralheiro. Além da abertura de uma nova loja em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com inauguração prevista para julho, a empresa inaugurou no final do primeiro semestre, em Viana, mais um centro de distribuição.

Esse novo espaço, afirma a empresa, dispõe de moderna automação dos processos de produção no parque fabril, e ainda aperfeiçoa a experiência do cliente, que passa a contar com uma entrega mais rápida dos produtos.

O diretor comercial da marca, Lucas Reis, conta que o objetivo do novo empreendimento em Viana é agilizar ainda mais o atendimento ao consumidor, encurtando o tempo de entrega das compras aos clientes, num prazo de até 24 horas na Grande Vitória, e de realização de serviços em até cinco dias úteis em todo o Estado.

Entre os trabalhos realizados no galpão de Viana estão corte e dobra de vergalhões, produção de telhas termoacústicas, guias e montantes para drywall e confecção de calhas e rufos, entre outros produtos. O centro de distribuição em Viana fica em uma área de 8 mil metros quadrados – a empresa também tem outro espaço, que ocupa um terreno de 14 mil metros quadrados em Linhares.

O novo negócio da Casa do Serralheiro já está totalmente em operação, empregando cerca de 300 colaboradores, mas Reis avisa que ainda há vagas de emprego no local. Entre os cargos com oportunidades estão auxiliar de logística, operador de produção, ajudante de caminhão e motorista.

Ele destaca que é cada vez mais frequente que mulheres sejam contratadas para funções anteriormente ocupadas apenas por homens. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

A escolha de Viana para instalação do novo centro de distribuição é explicada pelas vantagens na logística. A cidade é destaque no setor por conta de sua capacidade de escoamento de produtos para os grandes centros do país, pois é cortada por duas das maiores rodovias federais no Estado, a BR 101 e a BR 262.

“Viana se consolida como um grande parque logístico no Estado e o novo centro de distribuição chega reforçando essa característica. A escolha por Viana é estratégica, pois é o município da Grande Vitória que está mais próximo dos maiores centros do país, São Paulo e Rio de Janeiro”, comenta o diretor comercial.