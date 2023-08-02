Loja de autopeças chega a Jardim Camburi e amplia serviços

De olho nas demandas do mercado, a Nacional Peças inaugurou neste ano uma filial em Jardim Camburi, um dos principais bairros de Vitória. A expansão para esse ponto estratégico, situado na Rua José Celso Cláudio, representa um marco significativo no crescimento da empresa, com a perspectiva de oferecer aos clientes da região uma experiência completa em produtos e serviços automotivos.
A diversidade do que é oferecido pela empresa, pontua a diretoria, é um atrativo. Confira algumas opções:
- Autocenter: realiza desde manutenção preventiva a reparos especializados em veículos, com profissionais altamente treinados e equipamentos de ponta;
- Autopeças: dispõe de um amplo estoque de autopeças das principais marcas do mercado, garantindo que os clientes encontrem o que precisam para seus veículos;
- Lubrificantes Shell: utiliza produtos de alta qualidade da marca Shell para propiciar o desempenho ideal do motor e a durabilidade do veículo;
- Pneus Pirelli: a Nacional Peças é revendedora oficial dos pneus Pirelli, reconhecidos por oferecer segurança e conforto nas estradas.
- Amortecedor Cofap: a empresa dispõe de máquina de teste de amortecedor Shock Tester da Cofap, que oferece aos clientes diagnósticos precisos e soluções adequadas para o sistema de suspensão de seus veículos;
- Alinhamento 3D: usa equipamento de alinhamento de última geração, oferecendo precisão e estabilidade na direção dos veículos;
- Checklist gratuito: verifica até 45 itens do veículo sem custo adicional, para identificar possíveis problemas e assegurar a segurança dos clientes na estrada.
Inovação e tecnologia aos clientes
O diretor da Nacional Peças, Charles Perin, ressalta que a empresa sempre esteve na vanguarda, investindo em inovação, e se dedicando em oferecer a melhor experiência. Alguns dos diferenciais que os clientes podem conferir são:
Aplicativo de realidade aumentada da Pirelli: auxilia os clientes a escolher o melhor produto da marca para cada tipo de carro e perfil de direção.
Tecnologia "Seal Inside" da Pirelli: os pneus com esta tecnologia podem continuar a viagem em caso de perfurações, garantindo segurança e tranquilidade aos motoristas.
Compromisso ambiental: As lojas da Nacional Peças realizam o descarte adequado de carcaças de pneus, óleo, lubrificantes, vidros e outros agentes contaminantes, além de seguir uma política reversa de baterias, contribuindo para a preservação do meio ambiente.
Fundada há mais de 50 anos e com uma base sólida de clientes, a Nacional Peças tem lojas em toda a Grande Vitória e, agora, com a abertura da unidade de Jardim Camburi, o diretor da empresa, Charles Perin, estima um faturamento mensal na ordem de R$ 500 mil.