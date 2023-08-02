Loja de autopeças chega a Jardim Camburi e amplia serviços

A nova loja da Nacional Peças em Jardim Camburi oferece serviços diferenciados aos clientes Crédito: Nacional Peças/Divulgação

De olho nas demandas do mercado, a Nacional Peças inaugurou neste ano uma filial em Jardim Camburi, um dos principais bairros de Vitória. A expansão para esse ponto estratégico, situado na Rua José Celso Cláudio, representa um marco significativo no crescimento da empresa, com a perspectiva de oferecer aos clientes da região uma experiência completa em produtos e serviços automotivos.

A diversidade do que é oferecido pela empresa, pontua a diretoria, é um atrativo. Confira algumas opções:

Autocenter: realiza desde manutenção preventiva a reparos especializados em veículos, com profissionais altamente treinados e equipamentos de ponta;

realiza desde manutenção preventiva a reparos especializados em veículos, com profissionais altamente treinados e equipamentos de ponta; Autopeças: dispõe de um amplo estoque de autopeças das principais marcas do mercado, garantindo que os clientes encontrem o que precisam para seus veículos;

dispõe de um amplo estoque de autopeças das principais marcas do mercado, garantindo que os clientes encontrem o que precisam para seus veículos; Lubrificantes Shell: utiliza produtos de alta qualidade da marca Shell para propiciar o desempenho ideal do motor e a durabilidade do veículo;

utiliza produtos de alta qualidade da marca Shell para propiciar o desempenho ideal do motor e a durabilidade do veículo; Pneus Pirelli: a Nacional Peças é revendedora oficial dos pneus Pirelli, reconhecidos por oferecer segurança e conforto nas estradas.

a Nacional Peças é revendedora oficial dos pneus Pirelli, reconhecidos por oferecer segurança e conforto nas estradas. Amortecedor Cofap: a empresa dispõe de máquina de teste de amortecedor Shock Tester da Cofap, que oferece aos clientes diagnósticos precisos e soluções adequadas para o sistema de suspensão de seus veículos;

a empresa dispõe de máquina de teste de amortecedor Shock Tester da Cofap, que oferece aos clientes diagnósticos precisos e soluções adequadas para o sistema de suspensão de seus veículos; Alinhamento 3D: usa equipamento de alinhamento de última geração, oferecendo precisão e estabilidade na direção dos veículos;

usa equipamento de alinhamento de última geração, oferecendo precisão e estabilidade na direção dos veículos; Checklist gratuito: verifica até 45 itens do veículo sem custo adicional, para identificar possíveis problemas e assegurar a segurança dos clientes na estrada.

Inovação e tecnologia aos clientes

O diretor da Nacional Peças, Charles Perin, ressalta que a empresa sempre esteve na vanguarda, investindo em inovação, e se dedicando em oferecer a melhor experiência. Alguns dos diferenciais que os clientes podem conferir são:

Aplicativo de realidade aumentada da Pirelli: auxilia os clientes a escolher o melhor produto da marca para cada tipo de carro e perfil de direção.

Tecnologia "Seal Inside" da Pirelli: os pneus com esta tecnologia podem continuar a viagem em caso de perfurações, garantindo segurança e tranquilidade aos motoristas.

Entre os muitos serviços oferecidos na loja de Jardim Camburi está o alinhamento 3D Crédito: Divulgação/Nacional Peças

Compromisso ambiental: As lojas da Nacional Peças realizam o descarte adequado de carcaças de pneus, óleo, lubrificantes, vidros e outros agentes contaminantes, além de seguir uma política reversa de baterias, contribuindo para a preservação do meio ambiente.