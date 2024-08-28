Locadoras de veículos do ES celebram vitórias para o setor

O presidente do Sindiloc, Luiz Felipe Coser Nemer, ressalta os avanços conquistados pelo setor Crédito: Jansen Lube/ Divulgação

Considerado um dos grandes impulsionadores do setor de veículos automotores do Espírito Santo, o Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores (Sindloc-ES) celebra 30 anos em 2024 com grandes avanços para o setor.

A redução em 90% no valor das taxas de primeiro emplacamento, além das taxas de inclusão e baixa de gravame (registro do Detran/ES de aquisição por financiamento), e geração de mais de dois mil empregos diretos foram algumas das conquistas alcançadas nos últimos anos, que têm proporcionado maior competitividade para as empresas e maior arrecadação para o Estado.

De acordo com o Sindloc-ES, nos últimos cinco anos, foram emplacados mais de 40 mil veículos de locadoras, o que demonstra a representatividade do setor e a importância para a economia capixaba.

O presidente do sindicato patronal, Luiz Felipe Coser Nemer, explica que a procura cresceu nas modalidades de terceirização de frotas, que é o aluguel de carros para empresas e órgãos públicos, carros por assinatura, assim como para turistas que vêm ao Espírito Santo para lazer ou trabalho.

"A economia no nosso Estado vem se diversificando e indústrias importantes, como a petrolífera e a mineração, cada vez mais têm recorrido aos carros alugados para dar apoio às suas operações. Isso demonstra a importância do nosso setor e as oportunidades que vêm sendo geradas" Luiz Felipe Coser Nemer - Presidente do Sindloc-ES

Luiz Felipe destaca ainda que a geração de empregos é um dos fatores propulsores. “Mesmo diante de um cenário econômico desafiador, com o aumento da procura por veículos de locação, estamos conseguindo gerar empregos. Somente em 2023, mais de dois mil empregos diretos foram gerados. Além de contribuirmos, os profissionais nos ajudam a gerar novas oportunidades para o crescimento e para a inovação do setor”, destaca Luiz Felipe.

Salão Business celebra os 30 anos do Sindloc-ES

Para comemorar os 30 anos, o Sindloc-ES realizou na terça-feira (27), no Hotel Golden Tulip, em Vitória, a 5ª edição do Salão Business, um evento voltado para o setor de locação de veículos do Espírito Santo. A proposta foi apresentar as tendências e inovações do segmento, junto a rodadas de negócios.

Disrupção digital, inteligência artificial e cenário econômico foram alguns dos assuntos tratados nas palestras de especialistas da área, como Pedro Carneiro, Constantin Jancsó e João Marcelo Barros. Além dos representantes das locadoras, estiveram presentes executivos de bancos, montadoras, gestores de marcas e empresas automotivas.

5ª edição do Salão Business

Sobre o Sindloc-ES

O Sindloc-ES possui 60 empresas associadas e mantém com elas um contato estreito, representando-as e assessorando-as sempre que necessário e requerido pelas normas estatutárias.

Busca ter representação em todas as esferas da atividade econômica e política do Estado e do País e participa ativamente das discussões de projetos relevantes do governo, como o Código de Trânsito Brasileiro, questões tributárias (ISS, ICMS e IPVA), entre outros.

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