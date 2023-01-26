Liquida Verão Shopping Vitória: produtos com até 70% de desconto

Uma ótima oportunidade para começar o ano de roupa e assessórios novos está chegando. Já está marcada a Liquida Verão do Shopping Vitória com um fim de semana inteiro de descontos e ofertas para aliviar o bolso do consumidor. A “Liquida Verão” vai acontecer de 27 a 29 de janeiro, com até 70% de desconto nas lojas do shopping.