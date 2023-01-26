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Liquida Verão Shopping Vitória: produtos com até 70% de desconto

Entre os itens ofertados estão vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, cosméticos, acessórios, itens de decoração, eletrônicos e mais. A promoção vai acontecer de 27 a 29 de janeiro
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:11

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:11

Shopping Vitória
Liquida Verão: Shopping Vitória prepara um fim de semana inteiro com muitas ofertas em diferentes segmentos Crédito: Bruno Lira/Shopping Vitória
Uma ótima oportunidade para começar o ano de roupa e assessórios novos está chegando. Já está marcada a Liquida Verão do Shopping Vitória com um fim de semana inteiro de descontos e ofertas para aliviar o bolso do consumidor. A “Liquida Verão” vai acontecer de 27 a 29 de janeiro, com até 70% de desconto nas lojas do shopping.
Entre os itens ofertados estão vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, cosméticos, acessórios, itens de decoração, eletrônicos e mais.

Confira alguns exemplos:

  • KEKA SAPEKA
  • Blusa de Proteção UV Infantil Moda Praia de R$ 99,90 por R$ 54,90
  • Conjunto Bíquini Moda praia Feminino Infantil: de R$ 89,90 por R$ 59,90
  • Shorts Tactel Moda Praia Masculino Infantil: de R$ 69,90 por R$ 55,90
  • LIZ
  • Vestido Estetica Preto: de R$ 119,00 por R$ 83,30
  • Camisola Manga Curta: de R$ 129,00 por R$ 90,30
  • Body com Bojo Modelador: de R$ 239,00 por R$ 167,30
  • Sutiã Strapless: de R$ 229,00 por R$ 160,30
  • L'OCCITANE EN PROVENCE
  • Refil água Micellar Facial Pepino e Tomilho 300ml: de R$ 239,00 por R$ 119,00
  • Hidratante Corporal Rose Calisson 250ml: de R$ 229,00 por R$ 160,00
  • MORANA
  • Bolsa Festa: de R$ 199,90 por R$ 99,95
  • Brinco Festa: de R$ 119,90 por R$ 59,95
  • SERGIO'S
  • Sapato Derby masculino casual em couro azul: de R$ 469,00 por R$ 299,00

Liquida Verão Shopping Vitória

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