Liquida Verão Shopping Vitória: produtos com até 70% de desconto

Uma ótima oportunidade para começar o ano de roupa e assessórios novos está chegando. Já está marcada a Liquida Verão do Shopping Vitória com um fim de semana inteiro de descontos e ofertas para aliviar o bolso do consumidor. A “Liquida Verão” vai acontecer de 27 a 29 de janeiro, com até 70% de desconto nas lojas do shopping.
Entre os itens ofertados estão vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, cosméticos, acessórios, itens de decoração, eletrônicos e mais.
Confira alguns exemplos:
- KEKA SAPEKA
- Blusa de Proteção UV Infantil Moda Praia de R$ 99,90 por R$ 54,90
- Conjunto Bíquini Moda praia Feminino Infantil: de R$ 89,90 por R$ 59,90
- Shorts Tactel Moda Praia Masculino Infantil: de R$ 69,90 por R$ 55,90
- LIZ
- Vestido Estetica Preto: de R$ 119,00 por R$ 83,30
- Camisola Manga Curta: de R$ 129,00 por R$ 90,30
- Body com Bojo Modelador: de R$ 239,00 por R$ 167,30
- Sutiã Strapless: de R$ 229,00 por R$ 160,30
- L'OCCITANE EN PROVENCE
- Refil água Micellar Facial Pepino e Tomilho 300ml: de R$ 239,00 por R$ 119,00
- Hidratante Corporal Rose Calisson 250ml: de R$ 229,00 por R$ 160,00
- MORANA
- Bolsa Festa: de R$ 199,90 por R$ 99,95
- Brinco Festa: de R$ 119,90 por R$ 59,95
- SERGIO'S
- Sapato Derby masculino casual em couro azul: de R$ 469,00 por R$ 299,00