Lançamentos da Garoto unem inovação e sabores únicos

Chocotrio e caixas de bombom nos sabores Crocribe e Serenata de Amor sortidos são lançamentos que bombaram em 2024 Crédito: Divulgação/Chocolates Garoto

Manter a tradição, sem deixar de inspirar autenticidade e inovar. Foi nesse lema que a Chocolates Garoto se inspirou para manter o crescimento contínuo durante 2024, que marcou os 95 anos de história da empresa. Para celebrar, novidades deliciosas como o ChocoTrio e caixas de bombom Crocribe chegaram às prateleiras dos supermercados, proporcionando o melhor em inovação e, claro, sabor.

De acordo com Thais Papa, gerente de Marketing da Garoto, dois pilares muito importantes para as inovações da empresa são a pesquisa com o consumidor, para conhecer os desejos de consumo, e a tecnologia fabril, que garante a produção e confecção dos lançamentos. Segundo ela, essas estratégias têm dado muito certo, já que a caixa de bombons sortidos da Garoto é, de acordo com pesquisa da Nielsen, a mais vendida do Brasil.

“A Garoto tem produtos muito autênticos e diferenciados, com marcas relevantes. Temos um compromisso de estar sempre inovando e buscando o que está em alta no mercado. Nosso objetivo é manter o crescimento dessa marca que é tão amada pelos brasileiros”, afirma a gerente.

O resultado disso são três novos produtos nas prateleiras capixabas e do país. O primeiro é o ChocoTrio, que promove uma experiência única a partir da junção de recheio, chocolate e biscoito nos sabores Prestígio, Bono de morango e Negresco. Inclusive, uma tecnologia exclusiva foi desenvolvida para produção desses chocolates.

A segunda novidade fica por conta da caixa Crocribe, que reúne os bombons líderes de venda Crocante e Caribe. Também chegam às lojas, uma nova caixa de Serenatas de Amor sortidos, com recheios de castanha do caju, amendoim e mousse.

O Serenata de Amor, aliás, é um caso especial porque mostra a conexão da empresa com as origens no Estado. “Muitas vezes, quando fazemos pesquisas e lançamentos, priorizamos o capixaba, já que é ele que vive e entende a marca. Por exemplo, com o Serenata de Amor, criamos uma receita nova inspirada na original, algo que era um pedido dos consumidores. O Espírito Santo é um bom termômetro para saber se estamos indo bem com a marca, então esse compromisso e relação serão mantidos sempre”, finaliza Thais Papa.

Sobre a Garoto

Como uma marca 100% brasileira, a Garoto busca constantemente estar presente na vida de seus consumidores e se manter atualizada com suas preferências, iniciativas e tendências Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

A Chocolates Garoto, localizada em Vila Velha (ES), é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo e pioneira no mercado de caixas de bombons no país, com um portfólio de mais de 80 produtos, que podem ser encontrados em mais de 50 países. Os maiores sucessos são a Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca Garoto; os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor.

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