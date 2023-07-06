Laboratório do ES se destaca com certificação dupla de qualidade

Cleber Antonio Maia e Odete Maia comandam a empresa que se tornou referência pela qualidade de seus serviços Crédito: Michel Macedo

Se receber um troféu é importante para um time, uma certificação de qualidade é a grande vitória de qualquer laboratório, uma conquista que o LabMaia pode se orgulhar de ter. Ele é o único do segmento, em Colatina, com qualidade duplamente certificada pela ISO 9001 e acreditação do Sistema Nacional do segmento.

Esses selos são dados a empresas com qualificação técnica comprovada perante autoridades sanitárias e comunidade. O ISO 9001, por exemplo, evidencia padrões de excelência em gestão.

“Passamos por 4 auditorias anuais e trabalhamos com foco na experiência dos nossos clientes a fim de garantir satisfação a cada um deles, o que ajuda a aprimorar o nosso sistema de gestão da qualidade”, destaca Odete Bravo Maia, diretora-administrativa e uma das fundadoras da empresa.

Atuando há 45 anos no mercado, o LabMaia hoje tem 8 unidades (Colatina, Pancas, Marilândia, São Roque, Águia Branca, Governador Lindemberg, Novo Brasil e São Gabriel da Palha), todas se diferenciando pelo investimento em tecnologia, atendimento humanizado e a qualificação dos colaboradores.

A grande novidade está na aquisição do Laboratório Cruz, em Linhares, realizada neste ano de 2023, o que para a empresa foi um passo rumo a direção do Grupo Maia. O objetivo é cada vez mais ampliar o número de municípios atendidos, sempre mantendo e aprimorando sua equipe multidisciplinar e o investimento em equipamentos modernos.

“O LabMaia leva tecnologia de ponta das capitais para todas as unidades do interior. Trabalhamos em todas as nossas unidades garantindo o mesmo padrão de qualidade, por isso não abrimos mão de contar com uma equipe qualificada e treinada, além de termos uma equipe médica no suporte de assessoria técnico científica.”, destaca Odete Maia.

Ao lado da diretora, o marido e diretor-geral Cleber Antonio Maia continua a cuidar dos detalhes que tornam o negócio referência no Estado e destaca pontos fortes do laboratório.

“Investimos na implementação de processos, fluxos e recursos humanos, na busca incessante da excelência, afinal lidamos com o que há de mais valioso: a saúde! Por essa razão e por sabermos que 70% das decisões médicas são tomadas através de exames laboratoriais, nos norteamos em busca da perfeição.”, lembra Cleber Antonio Maia.

LabMaia também participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) – Patrocinado também pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, onde vem sempre recebendo a avaliação “Excelente” desde o ano de 1996.

Além do reconhecimento técnico, o público também valoriza o trabalho do LabMaia, fato comprovado através das 20 vezes consecutivas conquistando o primeiro lugar na categoria “Laboratório de Análises Clínicas” no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Colatina, estando entre as 6 marcas da cidade que alcançaram esse reconhecimento desde o início do prêmio, em 2004.

Planos de Expansão

O LabMaia possui um plano de expansão para levar toda a sua filosofia de trabalho para mais regiões no Noroeste, Norte e Sul do Espirito Santo.